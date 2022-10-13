Каждый год бурые медведи Северной Америки отъедаются идущим на нерест лососем, чтобы набрать вес перед спячкой. В связи с этим ежегодно национальный парк Катмай на Аляске устраивает онлайн-голосование в рамках "Недели толстого медведя" (Fat Bear Week).

В этом году победу одержал косолапый по кличке Медвежья Сила Один (Bear Force One).

С 5 по 11 октября посетители сайта парка выбирали, кто достоин звания самого откормленного мишки. Голосование проходило методом исключения, пока не осталось только одно животное. Медвежья Сила Один обогнал ближайшего конкурента, медведицу под номером 901, больше, чем на 11 тысяч голосов. Медведица приняла участие в конкурсе первый раз и уже достигла такого впечатляющего результата, заняв второе место. Скорее всего, она беременна.

Медвежья Сила - самый большой и жирный медведь на планете. Он весит около 635 килограммов, то есть примерно как малолитражка. К слову, это не первая его победа: в 2020 году он уже становился чемпионом.

По словам основателя конкурса Майка Фитца, победитель - самый огромный медведь, которого он когда-либо видел в жизни.

"Он особенно толст осенью, и за ним интересно наблюдать. Сильный соперник, один из самых доминирующих медведей на водопаде Брукс", - сказал Фитц.

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