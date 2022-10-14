Экоактивисты организации Just Stop Oil в Национальной галерее в Лондоне облили знаменитую картину Ван Гога "Подсолнухи" томатным супом.

Видео инцидента появилось в сети.

Затем они приклеили свои руки к стене под картиной

"Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса. Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа", - выкрикивали активистки после того как приклеили руки к стене.

Cтоимость картины Ван Гога оценивается в 72,5 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, ранее малоизвестное полотно Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" продали с молотка за 13 миллионов евро.

Также мы писали о том, как в амстердамском музее показали неизвестную картину Ван Гога из частной коллекции.

А на аукционе Christie's картину Ван Гога продали за $81,3 млн. Предполагалось, что полотно 1889 года "Вспаханное поле и пахарь" принесет не менее $50 млн, верхний предел оценочного диапазона был $65 млн. Ван Гог создал картину во время пребывания в психиатрической больнице при монастыре Сен-Поль-де-Мозоле в окрестностях Сен-Реми.