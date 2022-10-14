Подводим итоги 233-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжаются ракетные удары по Украины. За минувшие сутки пострадали Броды во Львовской области и Наливайковка в Киевской, Николаев и Никополь. Сегодня под удар попал объект в Чугуеве.

В минобороны РФ подтвердили обстрел Бродов. "Ракетами морского базирования в Бродах Львовской области поражен арсенал, где хранились значительные запасы поступивших от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов", - утверждают в МО РФ.

В Украине же говорят, что во Львовской области поражен военный объект (причем уже не первый раз), но какой именно не называют.

На земле основные бои идут в районе Лимана и Бахмута.

Генштаб сегодня сообщил, что противник вчера атаковал село Терны к востоку от Лимана.

Также, судя по видео от украинских волонтеров идут бои около соседнего села Торское.

Ранее проходила разноречивая информация о том, что происходит в Торском. Российские военные телеграм-каналы писали, что армия РФ в ходе контратаки взяла село. Но ВСУ этого не подтверждали.

Сегодня появилось видео, по которому видно, что около Торского идут боевые действия. Но само оно, видимо, под контролем украинских сил.

Также, как заявил Генштаб, противник атаковал Опытное, из которого открывается прямая дорога на Бахмут с юга. Идут бои и в районе соседнего Иванграда.

То есть, как следует из сводки ВСУ, оба села не захвачены - вопреки тому, что писали в "ДНР" (там говорили, что взяли оба села) и в ЧВК "Вагнер" (там говорили только об Иванграде).

А вот британская разведка сегодня заявила о потере Украиной и Опытного, и Иванграда.

"Части 2-го армейского корпуса пророссийского ополчения Луганской области, похоже, заняли населенные пункты Опытное и Иванград к югу от Бахмута", - говорится в сообщении.

К слову, американский "Институт изучения войны" также внес Опытное в зону декларируемого российского контроля (еще вчера село значилось на картах "Института" как подконтрольное ВСУ). Но, повторимся, российские источники говорят, что в Опытном пока еще идут бои.

Но в целом направление наступления понятно - Бахмут атакуют с юга и, возможно, попытаются обойти его с запада.

По данным с обоих сторон и Украина, и Россия подводят к городу подкрепления и бои становятся все более ожесточенными. Сам Бахмут все время подвергается обстрелам.

Сегодня было много сообщений о военных приготовлениях Беларуси.

Сперва российские и местные СМИ сообщили, что в стране ввели режим контртеррористической операции. Но позже это опровергли государственные медиа и сам Лукашенко.

По его словам, контртеррористическая операция в Беларуси не объявлялась, но введён "режим повышенной террористической опасности".

"В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации", - заявил белорусский президент.

Российские войска, который составляют эту группировку, начнут прибывать на территорию страны в ближайшие дни.

Правда, в белорусской оппозиции утверждают, что в Беларуси под видом данных мероприятий проводят скрытую мобилизацию, сообщает издание "Наша Нива" со ссылкой на источники.

На первом этапе мобилизация не затронет крупные города, а в первую очередь будет сосредоточена на сельском населении. Сообщается, что упор будет делаться на тех военно-учетных специальностях, которые в российской армии дефицитны.

"Один из источников сообщает, что водителей вызывают "на встречу". Другой - "водители, технический и вспомогательный персонал". Возможно, речь идет о наборе на первом этапе тех военнослужащих, которые смогут обеспечить подготовку самих мобилизованных и снаряжение для них", - сообщает Наша Нива.

Военные перспективы и выступление Путина

Запад начинает снабжать Украину средствами ПВО. Киев получит от США первые системы NASAMS уже в этом месяце, сообщил министр обороны Алексей Резников. А Испания, по его данным, уже передала Украине четыре системы Hawk.

Дальность поражения Hawk — до 50 км, высота цели — до 20 км.

Правда, комплекс это довольно старый. Hawk был принят на вооружение в 1960 году и с того времени неоднократно подвергался модернизациям. В 1994 году в армии США он был заменён на MIM-104 Patriot (о передачи последних пока ничего не говорится).

C помощью западного оружия Украина может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже в ближайшее время, сообщает Financial Times со ссылкой на информацию западных военных.

Журналисты считают эту информацию заслуживающей внимания - ввиду призывов местной "администрации" немедленно начать эвакуацию гражданского населения из Херсона.

По мнению аналитиков, это указывает на подготовку Россией "к решающей битве". Украине же, как полагают на Западе, нужно спешить в данном вопросе - до усугубления осенней распутицы и прибытия на фронт мобилизованных из РФ.

К слову, российские мобилизованные уже оказывают "чувствительное давление" на ВСУ, заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

"Использование российскими генералами своих людей в качестве пушечного мяса позволяет создать дополнительное давление на наших защитников. Это чувствительное давление", - заявил президент.

Продолжаются дискуссии вокруг ядерного оружия - и опасности его применения Россией в Украине. А также того, каким будет ответ Запада на это.

Вчера глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что "ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО", который "не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика" и эти меры "приведут к уничтожению российской армии".

Впрочем, вскоре появились сообщения, что Боррель не имел полномочий говорить о таких вещах и это его лично мнение. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщил журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман.

В самом ЕС, судя по данным американского журналиста, такой риторики не разделяют.

"Он, не имея на то полномочий, высказался относительно вариантов [действий], за которые он не отвечает, посредством возможностей, которыми он не располагает. Нам остается лишь недоумевать", - цитирует Норман слова высокопоставленно чиновника.

"Давайте, пожалуйста, отбросим мнение, что это была официальная линия/позиция. Я бы снова обратился к Жозепу Боррелю и НАТО с замечанием, что следует быть осторожнее", - добавил источник.

В Британии же вчера раскритиковали президента Франции Макрона за слова о том, что Париж не применит ядерное оружие, если Россия использует его по Украине.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил президента Франции в нарушении одного из принципов ядерного сдерживания - неразглашения своих планов.

"Это раскрывает карты президента Макрона", - сказал Уоллес в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова французского президента.

То есть в целом позиция Запада по поводу ответа на возможный ядерный удар России по Украине становится более чем туманной.

А вот Лукашенко, например, считает, что Путин "не ставит цель" применять ядерное оружие в Украине. Но сказал, что президента РФ "не нужно загонять в угол".

"Самое главное, собеседника и противника не загонять в угол. Не надо переходить те линии, которые россияне называют "красными". Любое оружие создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию - не дай Бог будет нападение на РФ, Россия может использовать все виды оружия. Что касается подтекста вопроса - никогда руководство России не ставила цель применить ядерное оружие в Украине", - заявил Лукашенко.

Он считает, что "Россия справится без ядерного оружия", а применение такого оружия - "это конец планеты". "Потому что это вызовет цепную реакцию", - заявил Лукашенко.

Ряд заявлений по Украине сегодня сделал и Путин. О ядерном оружии он прямо не говорил, но затронул эту тему по касательной. Российский президент сказал, что если войска иностранных государств зайдут в Украину и вступят в прямое столкновение с армией РФ, то это будет "опасный шаг, который может привести к катастрофе".

Другие заявления Путина по Украине:

1. "У украинских властей пропало желание вести переговоры, как только российские войска отошли от Киева. Россия всегда говорила, что открыта к переговорам".

2. "Сейчас мобилизовано 222 тысячи человек. Думаю за две недели все мобилизационные мероприятия будут завершены. Линия соприкосновения с Украиной 1,1 тысяч км, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию".

По его данным, из 222 тысячи мобилизованных 33 тысячи уже находится в подразделениях, а 16 тысяч - на фронте.

"Первичная подготовка мобилизованных занимает 5-10 дней, затем — 5-15 дней в частях и дополнительное слаживание в войсках", - заявил Путин.

3. Путин дал понять, что зерновую сделку в ноябре Россия может не продлить из-за Крымского моста.

"ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для ЧП на Крымском мосту была отправлена морем - но пока неизвестно, использовался ли зерновоз. Если выяснится, что зерновой коридор использовался для подготовки терактов, это поставит под вопрос зерновую сделку, но пока такой информации нет", - заявил он.

Кстати, заявления о возможности разрыва зерновой сделки уже привели к тому, что цена на пшеницу достигла самого высокого уровня с июня, пишет Bloomberg.

4. "Пока не вижу необходимости в переговорах с Байденом, нет пока базиса для переговоров. Не до конца решен и вопрос о моей поездке на G20".

5. Также Путин ответил на вопрос "будет ли существовать Украина как государство".

"Мы не ставим перед собой задачу по уничтожению Украины. Украина перекрыла воду в Крым. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Это пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы противодействия", - сказал Путин.

6. Путин сказал, что сейчас нет необходимости в новых массированных ударах по Украине.

"Из 29 намеченных объектов, 7 не было поражено. И по ним наносятся новые удары. Но это не массированные удары. А дальше видно будет", - сказал Путин.

Как видим, российский президент уже второй раз за неделю объяснил военные действия России "ответом" на действия Украины.

Смысл этих заявлений понятен – создать впечатление, что "нападающей" стороной является Украина. А Россия "просто отвечает".



И, к слову, по реакции западных СМИ, можно сказать, что это отчасти сработало. Многие медиа подали сообщения о массированном ракетном ударе по Украине в понедельник, как "ответ за Крымский мост".



И не случайно на это была очень резкой реакция украинских властей. Потому что такой тренд для Украины опасен. В ближайшей перспективе он может сдерживать поставки для ВСУ более мощных западных вооружений (например, дальнобойных ракет) с обоснованием "не провоцировать Россию на жесткий ответ".

В более отдаленной перспективе (если боевые действия затянутся без явной победы одной из сторон) – может перевести войну в Украине для мировой общественности в разряд еще одного перманентного военного конфликта вроде арабо-израильского, индо-пакистанского или отношений Турции с курдами в Сирии и Ираке. Когда внешние наблюдатели постепенно начнут забывать - кто там прав, а кто виноват и кто вообще первый начал.

Почему Маск отключил Starlink для ВСУ?

Сегодня вокруг Илона Маска развернулась новая "зрада", связанная с Украиной. Причем по своим последствиям она в данный момент куда серьезнее, чем его теоретическая пока идея о том, чтобы оставить Крым за Россией.

Как выяснило CNN, Маск предупредил Пентагон, что более не может оплачивать услуги Starlink для Украины. Starlink - это система спутникового интернета, которым пользуются ВСУ и гражданские ведомства после начала войны с Россией.

На сегодняшний день Украине было передано около 20 000 спутников Starlink, и Маск в пятницу сообщил , что "операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и к концу года превысит 100 миллионов долларов".

Но эта благотворительность может подойти к концу - SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование сервиса в Украине. Если только американские военные не возьмут этих расходов на себя.

Письмо, с которым ознакомилась CNN, было направлено в Пентагон в сентябре. Военным США предлагается взять на себя финансирование программы Starlink для ВСУ, которая потребует 400 миллионов долларов на ближайшие 12 месяцев.

"Мы не в состоянии и дальше дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - написал представитель SpaceX.

К письму прилагается июльский запрос главкома ВСУ Залужного, в котором тот просит еще 8000 терминалов. Также там указан список уже переданных Украине средств. "Украине было предоставлено оборудование и услуги связи на миллионы долларов при небольших затратах для Киева", - анализируют журналисты письма из SpaceX.

На фронте параллельно начинаются перебои со связью от Маска, пишет CNN. "Starlink - это основной способ связи подразделений на поле боя. Источники говорят, что украинские силы не были предупреждены об отключении", - пишет CNN.

То есть, параллельно Маск ограничил работу Starlink для Украины. Что в ходе наступательной кампании ВСУ может иметь весьма негативные последствия.

Маск уже подтвердил планы отказаться от финансирования Starlink в Украине.

"SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами. Это неразумно", - написал Маск в Twitter.

В Twitter, тем временем, Маску напомнили, что ранее экс-посол в Германии Андрей Мельник написал ему "Fuck off" (аналог фразы "отъ@бись").

"Мы следуем этой рекомендации", - ответил на это Маск, как бы давая понять, что на решение прекратить финансирование "Старлинк" его подтолкнула и такая грубость.

Мельник, напомним, матерно высказался по поводу предложения Маска оставить Крым РФ, а на остальных захваченных территориях провести референдум под контролем ООН. Сам Маск мотивировал эти предложения стремлением избежать третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Но в Украине после этого Маска раскритиковали власти и социальные сети. И Мельник в их числе.

При этом, бизнесмен предложил Пентагону взять на себя финансирование "Старлинка" для Украины еще до своего предложения по Крыму и до ответа на него Мельника.

И, не исключено, что Пентагон действительно возьмет на себя эти финансовые затраты (400 миллионов долларов на год - не такая уж большая сумма в общей поддержке Украины). В Минобороны США уже сказали, что ведет переговоры по этому поводу с Маском, но не исключает, что найдет нового поставщика услуг связи для ВСУ.

Однако само по себе то, что Маск сделал целую серию таких характерных шагов, может быть показателем перемен в отношении к войне в Украине внутри части элит глобального Запада, одним из самых ярких представителей которых является бизнесмен. О причинах таких перемен неоднократно говорил сам Маск - он опасается, что дальнейшее затягивание и эскалация войны в Украине может привести мир к ядерной войне. И об этом говорит не только он, но и многие представители той же республиканской партии США (во главе с Трампом). Звучат подобные голоса и в Европе, где их стимулирует еще и нарастающие экономические проблемы из-за разрыва экономических связей с РФ.

Накануне Боррель произнес программную речь перед послами ЕС.

"Процветание Европы основывалось на дешевых энергоносителях из России", - заявил Боррель.

Второй составляющей европейского процветания, по его словам, был Китай: "Китайские рабочие с их низкими зарплатами сделали гораздо большее для сдерживания инфляции в Европе, чем все центральные банки вместе взятые".

"То есть наше процветание основывалось на России и Китае", - сделал вывод Боррель.

Но теперь "Россия и Китай уже не являются теми, кем они были для нашего экономического развития", говорит главный европейский дипломат.

И призвал исходить из того, что так уже больше никто и не будет. И нужно быть готовым жить в новом мире, который, по его мнению, вошел в эпоху "беспорядочной многополярность", когда возникает сразу много центров силы.