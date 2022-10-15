Подводим итоги 234-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня российские телеграм-каналы сообщили о начале массированного наступления ВСУ в Херсонской области - на Суханово, Дудчаны и Мыловое. Это направление вдоль Каховского водохранилища на Берислав и Новую Каховку.

Назначенные россиянами "власти" подтверждают новое украинское наступление.

"Украинские войска пытаются начать наступление на Херсонщине, одно из направлений наступления противника, дорога Дудчаны-Берислав", - написал "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Военные телеграм-каналы РФ заявляют, что наступление шло силами двух батальонно-тактических групп, которые играли роль ударного кулака и пытались осуществить прорыв, куда бы вошли основные силы. Атака шла по уже не раз испробованной ВСУ тактике: под прикрытием массированного артобстрела украинские военные быстро подъехали к позициям российских войск на пикапах и бронемашинах.

Чуть позже российские телеграмм-каналы написали, что атака на всех направлениях отбита. Впрочем, предполагают, что она была не последней.

Украина всю эту информацию не подтверждала и не комментировала. В украинских телеграм-каналах тем временем появляется немало видео с боями на южном направлении.

В Донецкой области, как заявляют в сводках Генштаба ВСУ, украинские силы отбили ряд атак противника - в районах Берестового, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Спорного, Опытного, Иванграда, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Белогоровки, а также села Терны под Лиманом.

Последний случай подтверждает ранее проходившую информацию российских контратаках на село Терны (сообщалось что оно захвачено но официально этого никто не подтверждал). Ранее село было освобождено ВСУ.

А вот бои за Торское, о которых вчера сообщали волонтёры, в сводках Генштаба не упоминаются (это также район к востоку от Лимана).

Также сегодня не было данных о продвижении россиян под Бахмутом. Хотя, судя по видео, бои там идут тяжелые.

Вечером об этом прямо заявил президент Зеленский в своем видеообращении. Он сказал об "очень тяжелой" ситуации на Донбассе.

"Продолжаются активные действия на разных участках фронта, очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях, самая сложная - Бахмутское направление. Как и в предыдущие дни, держим позиции", - сказал Зеленский. Отметим, что такой тревожной риторики от него давно не звучало.

Сегодня были также серьезные прилеты. В Киевской области утром под удар попал объект энергетики, он подвергся тяжёлым разрушениям. В "Укрэнерго" предупредили, что могут быть применены графики отключения света.

Что позже подтвердила компания "ДТЭК". Киевлян попросили снизить потребление на 35-40%, а представителей бизнеса - отключить электронные вывески и витрины.

Этот ракетный удар затронул также жителей соседних областей - Житомирской, Черкасской и Черниговской.

Ночью в Запорожье "Шахиды" поразили объекты инфраструктуры, которые начали гореть. Было четыре удара. Под утро был ракетный обстрел, который вызвал разрушения на объектах промышленности и энергетики.

В российских телеграм-каналах обсуждают, почему удары по энергетике продолжают наноситься, но уже не такие массированные. Звучит версия, что идет обстрел "целей первой волны", которые не удалось поразить 10-11 октября, во время массовых ракетных атак.

Но были, судя по всему, и ответные удары. Вчера прилетело по электроподстанции в российском Белгороде, а сегодня - по нефтебазе в области.

Но понятно, что налеты на украинскую территорию будут шириться. В иранских телеграмм-каналах появилась информация, что Россия заказала у Тегерана новые БПЛА-камикадзе "Араш-2". Они имеют более крупные боеголовки по сравнению с "Шахид-136" и дальность полета 1700 км.

Также военные телеграм-каналы пишут, что в Москву прибывают новые военно-транспортные самолеты из Ирана.

Продолжает развиваться и белорусская ситуация. В страну начали прибывать первые эшелоны с российскими военными - для создания анонсированной ранее региональной группировки войск.

В Беларуси говорят, что эта группировка создана с "оборонительными целями". Но в СМИ уже обсуждают, что это может быть как подготовка нового наступления россиян на Киев. Так и попытка оттянуть часть украинских войск с фронта, побудив командование ВСУ держать крупный резерв подразделений для защиты столицы.

Военные перспективы

В Украине уже идут дискуссии, какую роль может сыграть белорусская карта.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сегодня не исключил нового броска россиян на Киев. И допустил участие в войне и Беларуси, "если она получит команду от России".

Для того, чтобы организовать новое наступление на Киев, россиянам понадобится не менее двух-трех месяцев, считает Наев.

А вот советник Офиса президента Арестович во вступление Беларуси в войну против Украины не верит. Для него главный показатель - РФ из Беларуси вывозит технику и боеприпасы, что вряд ли бы происходило, если б Лукашенко собирался вступать в войну.

При этом он подтверждает, что в Беларуси проходит скрытая мобилизация. Но, по мнению Арестовича, это делается с целью создать видимость угрозы наступления и побудить Украину держать крупные силы на границе с Беларусью, а не перебрасывать их на фронт.

Впрочем, очевидно, если мобилизация идет, то в Беларуси могут готовиться не только к отвлекающим действиям, но и к военным.

Запад тем временем продолжает снабжать ВСУ. США вчера объявили новый пакет помощи на 725 миллионов долларов, в который войдут:

- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

- 23 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов;

- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

- 5 тысяч 155-мм выстрелов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);

- 5 тысяч единиц противотанкового вооружения;

- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

- свыше 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);

- стрелковое оружие и более 2 миллионов боеприпасов к нему. А также медицинские средства.

Судя по номенклатуре, вооружения имеют четкий наступательный характер. Видимо, это связано с намерениями помочь Украине до наступления холодов одержать еще ряд убедительных побед (ранее в западных СМИ звучали прогнозы о скором освобождении Херсона).

И, судя по ситуации на фронте, которую мы разбирали выше, наступление на юге продолжается. Хотя пока неизвестно какой будет его итоговый результат.

Также оружие поставляет Германия. В Украину поступят 16 танковых мостоукладчиков Biber и 10 понтонно-мостовых машин - тоже сугубо наступательный вид оборудования. Впрочем, пока это информация из СМИ.

В Сети расходятся видео с немецкими самоходными гаубицами, которые, предположительно, едут в Украину.

А вот с танками "Леопард", несмотря на недавнее обещание министра обороны ФРГ начать их поставки, пока ситуация непонятная.

Глава администрации канцлера Олафа Шольца Вольфганг Шмидт сравнил ожидания от поставок в Украину танков с ожиданиями нацистов от ракеты "Фау-2" во Вторую Мировую войну, которую называли "вундер-ваффе" (чудо-оружие).

Таким образом он попытался пояснить почему Германия до сих пор эти танки Украине не поставляет.

"Я бы назвал это синдромом "Фау-2", будто это чудо-оружие магически приводит к тому, что все проблемы просто сами собой исчезнут", - сказал Шмидт.

Танк "Леопард 2", по словам Шмидта, сейчас часто воспринимается почти таким же чудо-оружием, которое может закончить войну. "Однако это не так", - сказал глава администрации Шольца.

Евросоюз в целом также активно включается в военную помощь Украине - и намерен объявить о новой программе подготовки 15 тысяч украинских военных. Западные СМИ пишут, что решение об этом будет принято уже в понедельник, а обучение может начаться в течение месяца.

Программа будет координироваться из Брюсселя. Большинство военнослужащих (около 12 тысяч) пройдут обучение в Польше, а еще 3 тысячи получат специальные навыки в Германии (уточняется, однако, что эти цифры могут измениться в зависимости от потребностей Украины).

Германия будет обучать украинцев на специальном полигоне, где отрабатываются действия в боевой обстановке, там также пройдут подготовку украинские инженеры, медики и другие специалисты.

Чем закончится война?

Сегодня из Киева прозвучало мнение, что воевать с Россией нужно, пока она не будет разгромлена в военном плане полностью (а не только покинет территорию Украины).

Такой вывод можно сделать из слов вице-премьера Ольги Стефанишиной.

По ее мнению, Россия сейчас получает "драгоценный опыт", воюя с украинской армией, обученной и оснащенной по стандартам НАТО.

"Эта война дает Российской Федерации, российской армии драгоценный опыт боевых действий, в основном, с натовской армией, которая уже воспитана по натовским стандартам, натовским командным цепям, оснащена новейшей натовской техникой", - заявила Стефанишина журналу Newsweek.

"Поверьте, их службы накапливают информацию и данные, которые они получают", — сказала Стефанишина.

И если закончить войну с Россией сейчас переговорами, то с накопленным военным опытом Россия "станет сильнее" - даже если согласится на какие-то территориальные уступки либо же потерпит локальные поражения.

Поэтому, считает Стефанишина, войну следует вести до тех пор, пока не станет ясно, что следующей войны РФ не начнет.

На вопрос журналистов, означает ли это, что Украина откажется от мира, пока Россия все еще представляет какую-либо военную угрозу, Стефанишина ответила: "да".

Отметим, что официально декларируемая цель Киева в этой войне - освобождение своих территорий в международно-признанных границах 1991 года. Однако вряд ли это может означать, что Россия при этом лишится всего своего военного потенциала (тем более ядерного).

То есть, следуя логике Стефанишиной, воевать с Россией Украина продолжит и после освобождения своих территорий.

Кстати, секретарь СНБО Данилов ранее намекал, что на границе с Россией украинские войска могут и не остановиться.

"ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. А интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии", - заявил секретарь Совбеза еще 11 сентября, в разгар успешного наступления под Балаклеей.

В целом на Западе пытаются всячески поддержать украинский наступательный порыв. Однако далеко не всем это нравится.

Предприниматель Илон Маск стал в ежедневном режиме предупреждать об опасности ядерной войны. Вчера он заявил, что Россия и США могут уничтожить друг друга и Европу за полчаса.

"У России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами менее чем за 30 минут, и наоборот", - написал миллиардер в Твиттере.

Он удивлен тому, как много людей этого не знают. А сегодня вечером он написал новый твит.

"Было бы здорово, если бы когда-нибудь человечество перестало наводить на себя ядерные бомбы, которые уничтожили бы почти все живое на Земле.

В любом конкретном году вероятность того, что они будут запущены, выше нуля. Сейчас мы подвергаемся самому высокому риску за 60 лет", - заявил Маск.

Маск в последнее время настойчиво предлагает провести деэскалацию между Западом и Россией для избежания атомной войны. В начале октября Маск обнародовал свой план мирного урегулирования по Украине.

В нем он предложил провести повторные выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН.

При этом Крым должен "остаться в составе Российской Федерации", "как это было с 1783 года (до ошибки Никиты Хрущева)", водоснабжение полуострова необходимо гарантировать, а Украине следует предоставить нейтральный статус.

При этом ранее Маск отказался финансировать спутниковый интернет Starlink для ВСУ, как бы подкрепляя свое мнение о необходимости деэскалации практическими действиями. Но сегодня внезапно написал пост, который можно расценить как согласие возобновить оплату сервиса для Украины.

"Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - такая запись появилась в Твиттере у миллиардера.

Впрочем, зная стиль Маска, нужно дождаться более четко сформулированных подтверждений.