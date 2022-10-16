Подводим итоги 235-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом.

А именно в Торском и Спорном (районы Лимана и Северска), а также Берестовом, Соледаре и Бахмуте (Бахмутское направление). И южнее - в Марьинке, Победе и Невельском под Авдеевкой.

Напомним, вчера Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донецкой области "очень тяжёлой". Что, вероятно, связано с наступлением противника под Бахмутом и контратаками под Лиманом.

Американский "Институт изучения войны" сегодня привел заявления российских военных блогеров о захвате Торского, которое недавно было освобождено ВСУ. Но заявил, что подтвердить этого не может. Но, как бы то ни было, понятно, что Россия контратаками на этом участке пытается сбить наступление Украины на Кременную.

По Бахмуту не сегодня нет информации, но бои там уже, судя по всему, идут на окраинах в городской черте.

В сводках Генштаба ничего не говорится о новом контрнаступлении ВСУ в Херсонской области, о котором рассказывали российские источники. Упоминается только, что противник обстрелял там 25 населенных пунктов на линии фронта.

Российские телеграм-каналы пишут, что на новые рубежи под Херсоном ВСУ за вчерашний день не продвинулись, а вчерашнее наступление украинских войск полностью отбито. Но предполагают, что это была разведка боем, а основной удар может наноситься в другом месте.

Продолжались и обстрелы. Сегодня с утра в Донецке был прилет по зданию бывшего горсовета. Там выбиты окна и взрывной волной повреждены внутренние помещения, а снаружи сгорели автомобили.

Удар был по стоящему рядом парку кованых фигур, где часто гуляют горожане, но утром во время обстрела там было мало народу. При этом пострадало четыре человека.

Был сегодня и новый прилет по Белгороду, там обстреляли аэропорт, есть двое раненых.

В Беларуси заявили сегодня, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. Также из России уже начала прибывать авиационная составляющая создаваемой в Беларуси региональной группировки войск.

Напомним, в Украине относительно этой активности есть две версии. Первая - готовится новое наступление на Киев. Вторая - идет попытка создать угрозу, чтоб оттянуть на белорусскую границу украинские войска с фронта.

В любом случае, все больше стран заявляют, то их гражданам лучше уехать из Украины. Сегодня с такой инициативой выступили МИД Китая и Египта. Раньше ту же рекомендацию выпустили США.

Но это касается скорее опасности российских обстрелов в тылу. Если же брать линию фронта, то там, судя по всему, закончилась эпопея с интернетом от Starlink, который Илон Маск согласился продолжать финансировать.

Ранее он пытался переложить эти расходы на Пентагон и ограничил этот интернет для ВСУ, но вчера изменил свою позицию. Что крайне важно для украинской армии.

Этот сервис является главным элементом, позволяющим ВСУ внедрять на поле боя принцип сетецентричной войны, что является уникальным преимуществом перед российской армией, пишет главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов, который лично наблюдал как это работает на фронте.

По его словам, возможности Starlink обеспечивают:

1. Ведение современной сети сетецентрической войны, которая недоступна противнику.

2. Тщательный обмен видеопотоками онлайн.

3. Создание боевых чатов и других систем управления для обмена данными между тысячами абонентов в режиме реального времени.

4. Наивысшую скрытость связи от действий радиоэлектронной разведки противника, за счет узконаправленного на спутник канала связи.

5. Высокая безопасность защиты канала передачи данных.

6. Возможность за счет вай-фай снабжать сети для тактической связи в каждой точке доступа.

Бутусов приводит пример как это работает на фронте:

"Вот так выглядит современный командный пункт в ВСУ благодаря Starlink: командир роты огневой поддержки и главный сержант роты десантно-штурмовой бригады, соединенные через Starlink, получают данные с нашего беспилотника, выдают координаты, находятся в постоянной связи и управляют боем с планшетов и смартфонов. Это фото я сделал в мае во время боя в селе Шендриголово, где развернули связь в считанные минуты в скрытом месте. Все это обычная практика".

Военные перспективы

В западных СМИ снова пишут о том, что Украине нужно успеть показать больше успехов до начала зимней кампании.

Следующие недели будут иметь жизненно важное значение, предсказывает аналитик CNN Роб Пичета.

По его мнению, для Киева быстрое наступление до зимы принципиально еще и потому, что от его успеха зависит дальнейшая военная помощь Запада. Особенно от европейских стран, которые с наступлением холодов начинают нести больше убытков от энергетического кризиса.

Россияне же, если смогут до Рождества добиться стабилизации линии фронта примерно в нынешнем виде, будут иметь "огромный успех".

Для того, чтобы этого не произошло, продолжаются поставки оружия и обучение солдат.

Франция обучит до 2000 украинских военных, заявил министр обороны страны Себастьен Лекорню. Солдаты ВСУ будут прикомандированы к французским подразделениям на несколько недель.

Также Париж передаст Киеву зенитно-ракетные комплексы Crotale, их количество "согласовывается с украинцами, но оно будет существенным, чтобы позволить им защищать свое небо". Это ЗРК 70-х годов производства, они, как утверждается, эффективны против беспилотников.

А вот в Германии продолжают говорить о том, что не готовы поставлять танки в Украину.

ПВО, а не танки - вот что сейчас в первую очередь нужно Украине, убеждена министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"На этой неделе мы видели, насколько важна ПВО. К счастью, половину ракетных ударов по Киеву удалось перехватить", — сказала Бербок. Именно поэтому, продолжала она, дальнейшие поставки средства ПВО продолжатся.

А вот танки, по ее мнению, сейчас являются второстепенным вопросом.

"Танки, которые так нужны Украине, уже поставляются другими странами в рамках "кольцевых обменов". Кроме того, ВСУ сейчас используют российские танки, которые были захвачены в ходе продвижения украинской армии на восток", — так объяснила Бербок "вторичность" этого вопроса.

Но и Россия наращивает свои силы за счет внешних поставок. Помимо нового типа дронов, слухи о которых пошли вчера, Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами, пишет The Washington Times.

Речь идет о ракетах малой дальности класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цель на расстоянии 300 и 70 километров соответственно.

По данным источников американской газеты, принципиальная договоренность об этом была достигнута еще в сентябре. По данным западной разведки, в Иране уже приступили к производству первой партии ракет в рамках этого соглашения.

Слухи, видимо, имеют под собой почву - Израиль уже начал на них реагировать. Министр по делам диаспоры Нахман Шай предлагает своему правительству начать оказывать военную помощь Украине - сравнимую с той, какую она получает от США или НАТО.

"Этим утром появились сообщения о том, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте", - пишет Шай.

Но, повторимся, неизвестно, планируются ли такие поставки или нет.

Угрозы глобальной войны

Кремль сегодня дал понять, что уже фактически считает НАТО участником конфликта. Так можно интерпретировать высказывание пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"НАТО де-факто уже влезла в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается, и она будет доведена до конца", - сказал Песков.

По его словам, участие НАТО усложняет задачи России, но у нее хватит ресурсов для завершения "спецоперации".

Разговоры о том, что Запад - прямой участник конфликта относят нас к угрозам прямого военного столкновения ядерных держав Запада с РФ. И на Западе пока не уверены, не окажется ли на стороне Москвы еще одна ядерная страна - Китай.

Газета New York Times сравнивает позицию Китая в противостоянии США и России на двух исторических отрезках - во время Карибского кризиса и сегодня.

И приходит к выводу, что сейчас Пекин настроен куда более пророссийски, чем в период правления Хрущева.

Обозреватель издания Джейн Перлез пишет, что Карибский кризис Китай рассматривал как конфликт двух империалистических держав и считалось, что "собака укусила собаку".

Связано это было с размолвкой между Мао Цзэдуном и Никитой Хрущевым.

Но "десятилетия спустя Китай занимает другое место на мировой арене в качестве основного геополитического игрока". А Путин и Си Цзиньпин объявили о "безграничной" дружбе незадолго до вторжения России в Украину.

При этом Пекин, все еще отставая от США и России по ядерному оружию, расширяет его арсеналы. У Китая есть ядерные силы, которые могут действовать на суше, в воздухе и на море, и "если ядерная угроза усилится, неясно, как отреагирует Пекин".

О причинах и последствиях Карибского кризиса и как эта ситуация связана с Украиной сегодня "Страна" детально рассказывала здесь.

В Украине же ядерные угрозы отметают и продвигают нарратив, что с Россией нельзя договариваться. Одну из причин озвучил Арестович.

"Как только мы откроем возможности для переговоров с Путиным, он обретает второе дыхание. Очень много товарищей скажут: "Ага, раз украинцы согласились на переговоры, значит на них надавили американцы. Значит, американцы по-прежнему считают Путина сильной фигурой, раз согласились на переговоры и не видят перспектив военной победы над ним. А раз Путин сильная фигура, с ним по-прежнему нужно дружить", - сказал советник Офиса президента Украины.

Китайский съезд и Украина

В Доме народных собраний в Пекине сегодня начал работу двадцатый съезд Коммунистической партии Китая, на котором, как ожидается, Си Цзиньпин будет переизбран на третий срок. Съезд завершится 22 октября.

За это время делегаты рассмотрят доклад ЦК КПК 19-го созыва, который сегодня зачитает генсек КПК Си Цзиньпин, изучат доклад о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва, рассмотрят и одобрят поправки к уставу КПК, а также изберут новый ЦК партии.

После закрытия съезда состоится первый пленум нового ЦК. По традиции, он должен пройти на следующий день.

Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - высшее руководство страны на ближайшие пять лет.

Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.

Таким образом Си станет первым руководителем КНР со времён Мао Дзедуна, который будет править более двух пятилетних сроков. Произойдёт это или нет - главная интрига съезда.

Также ожидается, что в Постоянный комитет Политбюро будет избран близкий Си Цзиньпину секретарь горкома КПК Чунцина Чэнь Миньэр. Ему прочат пост премьера КНР. Назначение его на этот пост может стать сигналом о том, что Чэнь в будущем станет преемником Си в качестве лидера Китая.

Что касается вопроса Тайваня, то политику в отношении него уже обозначил Си Цзиньпин в своём выступлении на открытии съезда: Китай будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать отказ от применения силы.

Также Си заявил, что КНР продолжит военную реформу, чтобы к 100-летию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году (то есть, через 5 лет) получить вооруженные силы мирового уровня.

При этом уже выстраиваются конспирологические теории о влиянии этого съезда на ход войны в Украине (особенно на фоне недавнего призыва МИД КНР к китайцам покинуть территорию Украины).

По одной из таких теорий, после переизбрания Си Китай может начать оказывать существенную военную поддержку России в плане поставки военной техники (тех же беспилотников) и товаров, необходимых для производства оружия.

По другой версии, после переизбрания Си Путин перейдёт к неким более жёстким методам ведения войны в Украине, от которых он воздерживался до сих пор, чтоб не сорвать утверждение своего союзника лидером Китая на новый 5-летний срок.

Подобные обсуждения напоминают ситуацию февраля 2022 года, когда многие наблюдатели говорили, что Путин не станет начинать вторжение в Украине до окончания зимней Олимпиады в Пекине (Олимпиада завершилась 20 февраля, вторжение началось 24 февраля).

Каких-либо подтверждений нынешних теорий о влиянии событий в Китае на ход войны в Украине, пока нет.

До сих пор Китай, с одной стороны, придерживался риторики в пользу России относительно причин начала войны. С другой - воздерживался от оказания прямой военной помощи РФ. По крайней мере в открытую.

Изменится ли эта позиция после завершения 20 съезда КПК станет ясно уже скоро - съезд заканчивает свою работу 22 октября.