Подводим итоги 236-го дня войны в Украине.

Новые удары по энергетике

Сегодня Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удар был сравним с тем, что Москва осуществила 10 октября. Как тогда заявлял Путин - в ответ на подрыв Крымского моста.

Было около 50 ракетных ударов (39 авиационных и 9 крылатых ракет) и порядка 30 БПЛА.

Началось все с масштабного налета дронов-камикадзе на Киев с юга Украины и одновременных ударов по Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской областям.

Далее обстрелы, взрывы и массовые отключения света произошли во Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской областях. Везде были попадания по критической инфраструктуре.

В Киеве удар пришелся на центр города, судя по всему - атаковали расположенный у жд-вокзала объект энергетики (его пытались, видимо, поразить и в прошлый раз).

При этом попали в жилой дом на улице Жилянской, где на данный момент погибло четыре человека, но цифра может быть не окончательной. Сам дом не подлежит восстановлению.

В российских телеграм-каналах обсуждается версия о том, что на самом деле дрон летел по направлению к близлежащему объекту энергетики, однако его якобы сбили и он по итогу упал на жилой дом. Отметим, что видео, где было бы видно попадание ракеты в дрон, нет. Есть только видео запуска ракеты по дрону и последующего его падения. Но не факт, что ракета по дрону попала (есть видео предыдущего прилета, где ракета с ПЗРК по дрону промазала).

Отметим, что на останках беспилотников, как показали украинские власти, сохранилась надпись "За Белгород". То есть, по этой версии, нынешняя атака - месть России за удары по Белгородской области, которые наносились в последние дни.

Это вписывается в ту информационную стратегию РФ, о которой "Страна" уже писала, – представлять удары по Украине как "ответ" на обстрелы российской территории.

Впрочем, есть и чисто военные резоны. Удары по критической инфраструктуре Украины отвлекают с фронта часть сил ПВО. А также создают проблемы для украинского тыла. Хотя не совсем понятно, окажет ли это какое-то критическое воздействие на боеготовность ВСУ.

Еще один немаловажный аспект – психологический. Постоянные удары по столицы, вероятно, имеют целью подорвать доверие населения к постоянным заявлениям властей, что Украина стоит на пороге победы, а ПВО надежно контролирует небо.

Неслучайно сегодня Алексей Арестович вскоре после утренних прилетов "включил антикриз" - заявил, что днем все ракеты, летевшие к Киев,у были сбиты над Киевским морем, а на днях командующий ПВО получил звание Героя Украины.

Другой вопрос - как долго РФ сможет поддерживать такой уровень обстрелов. Очевидно, чтобы "положить" энергосистему в Украине, нужно гораздо больше времени и более массированные удары. Но есть ли у России на это ресурсы - неизвестно (хотя на Западе утверждают, что запас высокоточных ракет у РФ подходит к концу, и обсуждаются планы закупок их у Ирана).

Украинские власти же надеются, что российские удары побудят Запад ускорить поставки средств ПВО и борьбы с дронами, а страны вроде Израиля начнут оказывать военную помощь Украине, поскольку с российской стороны все активнее подключается враг Израиля - Иран.

Член украинской переговорной группы Давид Арахамия уже заявил, что Украина работает со странами - соседями Ирана, чтобы остановить "все имеющиеся логистические коридоры" поставок оружия в Россию.

Неизвестно, начал ли Израиль помогать Украине (вчера такие призывы уже делал один из местных министров, но на более высоком уровне эта тема не поднималась), но в России уже пригрозили Тель-Авиву разрывом отношений. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Но, видимо, в Украине решили активно качать антииранскую тему, чтобы стимулировать Израиль к более активным действиям в пользу Киева.

"Иран несет ответственность за убийства украинцев. Страна, угнетающая собственный народ, теперь дает российским монстрам оружие для массовых убийств в самом сердце Европы. Вот что значит незаконченные дела и уступки тоталитаризму. Тот случай, когда санкций недостаточно", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Напомним, что Тегеран официально не подтверждал поставок дронов для России, более того - регулярно их отрицает. Как и сама РФ. Хотя в экспертной среде, в том числе российской, двух мнений насчет происхождения беспилотников нет.

Ситуация на фронте

Генштаб с утра сообщил, что были отражены атаки в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

Это направления Бахмута и Авдеевки. Вчера Владимир Зеленский снова заявил, что самые тяжелые бои - под Соледаром и Бахмутом.

Судя по сводкам военных телеграм-каналов РФ, бои пока идут в позиционном режиме, но отмечается накопление украинских сил для прорыва российской обороны в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях (на линии Сватово - Кременная).

Также сегодня пришла информация, что из России в Беларусь для создания "региональной группировки войск" прибудут около 170 танков и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм. Ранее сообщалось, что в этой группировке будет около девяти тысяч российских военных.

Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси говорят, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

"Мы четко видим намерения НАТО, направленные на дальнейшее расширение конфликта в Украине путем увеличения поставок вооружения и техники, способных превратить конфликт в глобальный", - заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с помощью применения всех средств, в том числе военной силы, и оставляет за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", - добавил он.

Война вступает в решающий этап

Судя по различным сигналам, на войне в Украине наступают решающие недели.

1. Западные аналитики неоднократно предполагали, что ВСУ постараются до середины ноября добиться максимальных успехов и прорвать фронт российских войск сразу на нескольких участках (на Херсон, на Мелитополь, на Сватово и т.д.). Потому что потом это будет сложнее. И не столько из-за наступления холодов, сколько из-за прибытия на фронт сотен тысяч мобилизованных россиян.

Есть разные мнения насчет того, насколько эффективны будут мобилизованные для сложных наступательных операций. Но с задачей создания необходимой для удержания фронта глубины обороны мобилизованные справиться могут. И это серьезно затруднит атакующие действия ВСУ.

Поэтому западные СМИ неоднократно отмечают, что украинским войскам нужно в любом случае в ближайшие недели добиться максимальных стратегических успехов на фронте. И поэтому наверняка наступательные действия ВСУ продолжатся и усилятся.

Еще одним фактором, который будет побуждать Украину добиваться успехов в ближайшие недели - стремление создать деморализующий эффект для российского общества (в котором и так растут тревожные настроения из-за мобилизации) и вызвать внутри РФ внутреннюю дестабилизацию.

Как показал пример Лимана и Балаклеи, в РФ есть немало сил (в том числе и внутри российской власти), которые готовы "раскачивать лодку" на фоне неудач армии на фронте. И наоборот - если россиянам удастся как минимум удержать фронт и избежать новых поражений, это может привести к стабилизации социально-политической ситуации внутри РФ (через постепенную адаптацию общества к военной реальности) и подавить в зародыше "зрадные" настроения в элите.

Война перейдет в состояние "войны на истощение", в которой РФ будет пытаться использовать как военные (на фронте в Украине), так и экономические и энергетические (в отношении Запада) инструменты с целью побуждения и Киева, и его западных союзников к принятию российских условий мира.

2. Еще один временной маркер - ожидаемое избрание Си Цзиньпина главой Китая на новый срок. Как мы уже писали, с этим связаны ожидания (правда, пока никак не подтвержденные) как расширения поддержки Китаем России, так и переход Путина (после переизбрания Си) к более жестким методам ведения войны в Украине, вплоть до использования оружия массового поражения.

В то же время западные аналитики полагают, что вероятность использования ОМП Россией возрастет в случае новых чувствительных поражений РФ на фронте. То есть, в зависимости от того, как будут проходить события, указанные в пункте первом. Правда, есть точка зрения, что намёки РФ на использование ядерного оружия - это элемент давления на США, чтобы они не поставляли определённые виды вооружений Украине (например - дальнобойные ракеты).

3. Ближайшие недели покажут, будет ли новая атака со стороны Беларуси (силами российских или же российско-белорусских войск). Там идёт накопление войск и мобилизационные мероприятия. По одной версии - для наступления на Украину. По второй - это демонстрационные мероприятия для оттягивания украинских войск с фронта на защиту границы с Беларусью.

4. Итоги выборов в Конгресс США (пройдут 8 ноября) могут оказать значительное влияние на ход событий в Украине. Если демократы потеряют большинство в обеих палатах, а сторонники Трампа (который призывает приложить усилия к завершению войны) усилят свои позиции, это может привести к постепенному развороту Вашингтона от жесткого противостояния с РФ к попыткам вернуться к переговорному процессу с Россией с целью выхода на некие стратегические договоренности между двумя странами. Это, к слову, еще один фактор, почему ВСУ будут стремиться достичь максимальных успехов в ближайшие недели до выборов в Конгресс.

5. Период до саммита большой двадцатки в Индонезии 15-16 ноября будет периодом интенсивных попыток вернуть Украину и Россию (либо даже шире - Запад и Россию) за стол переговоров. В мире уже активно продвигается идея (в том числе усилиями таких известных людей, как Илон Маск) о необходимости скорейшего прекращения войны с целью не допустить ядерной катастрофы.

Саммит двадцатки - удобный формат, чтобы вернуться к переговорам. Туда приглашены и Зеленский, и Путин. Там же будут и лидеры ведущих мировых стран.

Пока вероятность разворота от войны к переговорам как минимум в ближайший месяц выглядит малореальной. Но, примечательно, что ни Зеленский, ни Путин пока точно не говорят, приедут ли они на саммит или нет. А значит, некоторые (пусть и очень небольшие) шансы на то, что к тому времени можно будет прийти к каким-то хотя бы первичным договоренностям сохраняются.

Смогут ли США воевать на три фронта?

Мнение о том, что переговоры по Украине могут оказаться не худшим вариантом, сегодня опубликовало американское агентство Bloomberg.

Его постоянный колумнист, эксперт-международник Хэл Брендс считает, что война в Украине отвлекает американские ресурсы на противостояние с Китаем. И если одновременно начнется война еще на двух театрах - с Китаем и Ираном - это может привести к "краху глобального миропорядка".

"За последние десятилетия США не сталкивались с такими перспективами краткосрочной военной конфронтации на нескольких отдельных театрах военных действий", - считает аналитик.

Пока Киев стремится освободить всю захваченную территорию, "в Тайваньском проливе, возможно, начался обратный отсчет до конфликта". Также "США и Израиль должны рассмотреть вопрос о том, нужны ли дополнительные методы принуждения, чтобы помешать Ирану пересечь красную черту (с ядерным оружием - Ред.)".

Но "последовательность действий сначала требует прекращения войны, в которой США уже, пусть и косвенно, но участвуют".

"Вторжение России в Украину, возможно, помогло глобальному положению США, приведя к расширению НАТО и обескровливанию вооруженных сил Москвы. Тем не менее длительная борьба может в конечном итоге нанести ущерб Вашингтону, отвлекая его от большей угрозы, исходящей от Китая, и потребляя дефицитные доллары и оружие, необходимые Пентагону для сдерживания и других конфликтов", - пишет Брендс.

В связи с этим он предлагает "снизить риск изнурительной, затяжной войны". По его логике, это можно сделать путем "давления на Украину" для снижения ее амбиций, вплоть до "гибкости" по вопросу Крыма.

"Но это также может означать давление на Украину, чтобы она смягчила некоторые из своих более амбициозных, если это оправдано, военных целей, оставалась гибкой в отношении Крыма и выдвинула серьезную дипломатическую инициативу, когда ее нынешние наступательные действия достигнут кульминации", - считает автор.

Отметим, это только мнение, которое вышло в соответствующей рубрике. Но мнение довольно показательное, с учетом того что голосов за деэскалацию в Украине в США раздается все больше.

Илон Маск сегодня сделал тоже заявление в стиле "нельзя трогать Крым". По его словам, если Украина попытается вернуть полуостров, Россия применит ядерное оружие, а если на это ответит Запад - начнется Третья мировая.

"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее.

Мы уже всячески санкционировали/отрезали Россию, так что им еще терять?

Если мы нанесем ядерный удар по России, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда у нас будет Третья мировая война", – написал он.

По мнению Маска, для России Крым – то же, что для США Перл-Харбор в 1941-м.