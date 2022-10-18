Подводим итоги 236-го дня войны в Украине.

Новая ракетная атака

Сегодня на Украину обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили снова по объектам энергетики.

Массированные обстрелы возобновились с понедельника. За минувшие сутки россияне нанесли 10 ракетных и 58 авиационных ударов. Кроме этого было 43 атаки дронами-камикадзе "Шахид".

38 беспилотников, как утверждает Генеральный штаб, было сбито. Также сбили три крылатые ракеты. От налетов и обстрелов пострадало более 35 населенных пунктов, включая Киев.

С утра история повторилась - с акцентом уже на ракеты, а не беспилотники.

В Киеве сегодня ударили по ТЭЦ-6 в Деснянском районе и еще по одному объекту, название которого власти не раскрывают.

Два после прилетов по Киеву

Крупнейший столичный микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения.

Очередной удар был по энергетической инфраструктуре Днепра. После него без света и воды остались левобережные районы областного центра, а также Синельниково и Васильковка.

Было два удара по объектам энергетики Житомира, после которых пропали свет и вода, а больницы были переведены на резервные источники питания. Заодно остались без света 11 населенных пунктов по соседству.

В Харькове тоже был прилет, после которого на время отключили метро в городе.

В Запорожье с утра было два прилета. "Шахид" попал в объект инфраструктуры, который загорелся, а ракета - в складское помещение.

Также был прилет в южную часть Кривого Рога.

Были видео крылатых ракет, сбитых в воздухе. Но у Украины есть определенные сложности с их поражением.

По данным военных, Россия запускает их уже не с Каспийского моря, а из-под Ростова-на-Дону. Учитывая, что ракета летит со скоростью 900 километров в час, времени на подготовку к ударам стало меньше, сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

А советник Офиса президента Алексей Арестович коснулся аспекта беспилотников, которые стали все чаще атаковать Украину.

"Они нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами. Первая партия БПЛА была 300, вторая партия намного-намного больше. Всего у них этих дронов 2400 штук. Такими темпами даже по 100 в день имеем месяц активных налетов", – сказал он.

В целом пошла уже вторая неделя массированных ракетных атак по объектам энергетики, которые начались с 10 сентября. За это время в Украине разрушены 30% электростанций, сообщил Владимир Зеленский.

"С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Не осталось пространства для переговоров с путинским режимом", – написал он в Твиттере.

Что интересно, в российских телеграм-каналах продвигают противоположный тезис: нынешние удары должны побудить Украину пойти на переговоры иначе "дальше будет еще хуже".

Впрочем, пока заявления Банковой, как видим, идут в обратном направлении - переговоров не будет, нужно готовиться к сложной зиме с отключениями света, воды и тепла.

"У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения", – сообщил сегодня замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Обстрелы, Иран, Израиль

Еще один аспект этих атак - иранское происхождение боевых дронов, которые стали принимать участие в российских атаках наравне с ракетами.

Украинские власти продолжают усиливать риторику против Ирана - судя по всему, с целью сделать военным союзником Израиль, который пока придерживается относительно нейтральной позиции.

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба внес президенту предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном. Поскольку эта "страна стала соучастником преступлений на нашей территории".

А заодно МИД намерен попросить у Израиля оружие.

"Сегодня Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий", - добавил Кулеба.

Правда, окажет ли Израиль такую помощь - непонятно. МИД страны сегодня опроверг недавнее заявление своего министра по делам диаспоры Нахмана Шая о необходимости начать военные поставки Украине.

Ведомство сказало, что это личное мнение министра и оно никак не отображает официальную позицию Израиля. Также, как сообщила газета "Гаарец", Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран.

То есть пока признаков начала военной помощи Украине (а значит - резкого ухудшения отношений с РФ) со стороны Тель-Авива нет.

Что же до ударов по логистике поставок беспилотников из Ирана в Россию, о желательности которых вчера заявлял нардеп Давид Арахамия, то не совсем понятно, как это осуществлять, учитывая, что Россия с Ираном имеют прямое сообщение по Каспию, до которого Израилю далеко.

Тем временем, уже и агентство Reuters сообщило, что помимо дронов Иран собирается поставить России высокоточные ракеты "Фатех" и "Золфагар" класса "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии 300-700 километров.

Также пишут, что Тегеран готовится передать России еще больше беспилотников, "бросив вызов Западу" (что, похоже, является одной из главных мотиваций страны, которая много лет находится под западными санкциями).

Сделка была достигнута 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника влиятельной Революционной гвардии Ирана и представитель Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров с Россией о поставках оружия.

"Россияне запросили дополнительные беспилотники и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности ракеты семейства "Фатех" и "Зольфагар", - сказал один из иранских дипломатов, которого проинформировали о поездке.

Западный чиновник, проинформированный по этому вопросу, подтвердил это, заявив, что между Ираном и Россией существует соглашение о поставках баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля", включая "Золфагар" (с дальностью до 700 километров).

По оценке Reuters, это "вероятно, приведет в ярость Соединенные Штаты и другие западные державы".

Тем временем НАТО, видимо, именно в контексте иранских поставок планирует передать Украине в ближайшие дни сотни станций активных помех для борьбы с дронами, заявил генсек Йенс Столтенберг.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб сообщал, что противник продолжает вести наступательные действия в районах Бахмута и Авдеевки.

Атаки отбиты в Берестовом Харьковской области, а также в Бахмутском, Иванграде, Клещеевке, Первомайском и Марьинке Донецкой области. Ранее о захвате Иванграда сообщали российские и западные источники. Украина этого, как видим, не подтверждает.

По словам главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, самые тяжелые бои сейчас идут в районе городов Бахмут и Соледар (о чем ранее говорил и Зеленский).

Судя по данным российских военных телеграм-каналов, Украина предпринимает попытки локальных наступлений в районе Купянска. О продвижении вперед там пока не сообщалось.

Минобороны РФ утверждает, что российские силы там отбили часть позиций и взяли село Горобьевка в районе Двуречного. В Киеве этого не комментируют.

В Херсонской области, как сообщают военные телеграм-каналы, ВСУ перебрасывают резервы на левый берег Ингульца, противник пытается атаковать эти переправы. В ближайшие дни россияне ожидают нового украинского наступления на херсонском направлении. Но пока там идет позиционная война.

Также сегодня было много прилетов на Донбассе - в частности, мощные взрывы наблюдались в подконтрольной ВСУ Авдеевке.

Военные перспективы

К лету война должна закончиться выходом Украины на границы 1991 года, включая Крым. Такое мнение высказал глава ГУР Кирилл Буданов. Он считает, что до конца года ВСУ еще продвинутся вперед, в частности, в районе Херсона.

Другой известный украинский спикер - советник Офиса президента Алексей Арестович - считает, что повторное наступление россиян на Киев может быть ближе к Новому году.

"Они создают группировку в Беларуси и при определенных условиях могут бросить ее в бой.

Она не будет подготовлена, не решит задачу по захвату столицы, но проблему нам составит. Вероятность 50/50. Пока они накопятся – это конец ноября, как раз в самую зиму пойдут", - заявил советник Офиса президента в эфире Фейгин Live.

В Беларуси сейчас создаётся совместная с Россией группировка войск. В Минске заявляют, что это в шаг в ответ на "угрозы" со стороны Украины и стран НАТО.

Ранее на Банковой говорили, что эти силы собираются, чтобы оттянуть ВСУ от линии фронта на Юго-Востоке. Но не верили в намерения Минска вторгнуться в Украину. Но, как видим из слов Арестовича, такая вероятность на самом деле рассматривается.

К слову, наступления противника из Беларуси на Киев на днях не исключил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

При этом в российских телеграм-каналах обсуждается версия, согласно которой Россия не станет второй раз атаковать "в лоб" столицу, а может попытаться перерезать пути снабжения натовским оружием на Западной Украине, что в теории можно сделать с территории западной Беларуси (от белорусской границы до Львова менее 300 км).

В России тем временем продолжается мобилизация. Причем идут сигналы, что ее скоро могут закончить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что больше 300 тысяч человек призывать не будут. Ранее Путин заявлял, что набрано уже 222 тысячи военных. А в Москве и Подмосковье уже заявили, что у них мобилизация окончена.

Правда, многие эксперты считают, что на самом деле Россия хочет мобилизовать от миллиона человек и более и ссылаются на широкие масштабы призыва, который затронул всю страну. Также о схожих цифрах сообщали отдельные СМИ.

Кроме того Песков заявил, что отдельного указа президента о прекращении мобилизации не будет. То есть, чисто юридически ее смогут продолжать и после набора заявленных 300 тысяч.

В Украине на этот счет уже раздаются довольно тревожные оценки. Арестович говорит, что если россияне пришлют в Украину миллион мобилизованных, Киеву тоже понадобится дополнительная мобилизация.

По его словам, началась вторая фаза войны, которая будет непростой именно из-за российской мобилизации.

При этом военной помощи, которую предоставляет Запад, для решения задач, которые стоят в этих условиях перед армией, недостаточно. "Мы рассчитывали, что сейчас возьмем Херсон и Сватово, а со взятием не так все просто получается", - сказал Арестович.