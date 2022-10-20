Подводим итоги 239-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня в России сделали официальное заявление об украинском наступлении в Херсонской области. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ пошли в атаку на Лиманском и Николаево-Криворожском направлении.

На Лиманском направлении, как утверждается, украинские военные пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надежда, Стельмаховка, Макеевка Луганской области и Ямполовка Донецкой области.

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ, согласно тому же сообщению, пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Суханово Херсонской области украинским войскам удалось вклиниться в оборону российских подразделений, но после ответных ударов РФ ВСУ, как утверждают россияне, отошли на занимаемые позиции.

Вчера же о том, что атака ВСУ отбита заявляли российские военные телеграмы-каналы и назначенные россиянами "власти" Херсонской области.

Украина этих заявлений во всех их подробностях не подтверждает. Однако оперкомандование "Юг" тоже сегодня сообщило об активных боях на южном фронте.

"Под давлением украинских подразделений российские военные обороняются и изыскивают способы инженерного укрепления своих рубежей. Для этого отбирают у жителей оккупированных территорий строительные материалы и демонтируют железобетонные столбы в населенных пунктах", – говорится в сообщении.

Также украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону, сообщил заменачальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Но не в полном составе отойдут, если будут это делать. Мы рассматриваем один из вариантов, что противник может отходить и при этом оставить мобилизованным, в первую очередь для выполнения задач сдерживания, прикрытия отхода своих войск, а наиболее боеспособные кадровые подразделения переместить заранее на левобережную Украину", – сказал Громов.

А вот западные аналитики дали однозначное толкование заявлениям российского генерала Суровикина о "непростых решениях" по Херсону. Они считают, что это подготовка полного отступления с правобережья Днепра.

Британская разведка считает, что "власти РФ серьезно рассматривают возможность крупного вывода своих сил из района к западу от Днепра". В Лондоне предполагают, что выводить их можно по баржевому мосту, а также по понтонным переправам.

Американский "Институт изучения войны" пишет, что заявления Суровикина "вероятно, являются попыткой создать информационные условия для полного отступления русских за Днепр, в результате чего город Херсон и другие значительные территории в Херсонской области уступят наступающим украинским войскам".

Кроме того, "Институт" высказал предположение, что россияне могут сами взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы "прикрыть отход с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение украинских войск через реку".

Каховская дамба в последние дни стала одной из главных тем в военной повестке. Россияне еще с начала недели утверждают, что ВСУ по ней наносят удары, стремясь ее разрушить и вызвать масштабный разлив Днепра с целью отрезать группировку армии РФ на правом берегу от линий снабжения с левым берег и смыть все навеянные переправы.

Публикуется даже интерактивная карта такого предполагаемого затопления.

Согласно этим расчетам, в случае прорыва дамбы на Каховской ГЭС, на Херсон пойдет 5-метровая волна, которая дойдет до областного центра за 2 часа. И огромные территории Херсонской области будут затоплены (официальные украинские источники данные расчеты не подтверждали).

Украина же заявляет, что Россия сама планирует подорвать ГЭС. Сегодня об этом говорил президент Зеленский, который утверждает, что россияне ее уже заминировали.

"Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн. кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон", - сказал президент.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне хотят взорвать дамбу, чтоб затормозить наступление ВСУ и прикрыть свой отход на левый берег.

Отметим, что ответ на вопрос кому выгоден подрыв дамбы прямо зависит от стратегии российского командования - намерено ли оно отводить войска с правого берега Днепра или нет (как мы писали в нашем вчерашнем итоговом обзоре по этому поводу есть разные мнения).

Если отвод не планируется и РФ будет стараться удержать за собой правобережный плацдарм, то россиянам взрывать дамбу нет никакого смысла, так как это для них приведет к катастрофе с логистикой, что будет выгодно, с чисто военной точки зрения, для ВСУ.

Если же россияне отведут свои силы с правого берега на левый, то разлив Днепра будет им на руку, так как значительно упростит для армии РФ решение оборонительных задач.

Что до ситуации под Лиманом, "Институт изучения войны" пишет о попытках россиян нанести контрудары в это направлении (на село Терны), а также севернее - в Харьковской области (на Горобовку, которая, по российским данным, захвачена).

Также, продолжаются бои в Опытном и на восточной окраине Бахмута. "Российские источники утверждали, что боевые действия идут в промышленной зоне Соледара и возле Спорного, в 18 километрах к северо-востоку от Соледара", - пишет "Институт".

Судя по видео, которые поступают из Бахмута и Соледара, бои там ведутся очень ожесточенные.

Беларусь и мобилизация

Постепенное накаляется ситуация на границе Украины и Беларуси. "Радио Свобода" публикует снимки, согласно которым на границе собираются российские войска. Фиксируется увеличение численности техники на приграничном аэродроме Зябровка.

Это видно из сравнения снимков за 24 августа (фото 1) и 16 октября (фото 2 и 3).

В Украине считают, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет. Причем наиболее вероятное направление наступления не столько на Киеве, сколько от западной части белорусско-украинской границы (то есть на Волынь и Ровно), заявил представитель Генштаба Громов.

"Угроза возобновления Вооруженными силами России наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров", – сказал он.

Громов отметил, что на территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных и других подразделений войск ВС РФ.

Кроме того, на территории Беларуси проводятся мероприятия для скрытой мобилизации. Также Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов (оттуда, судя по сводкам украинского ГШ, запускаются уже и "Шахиды").

Кроме того, по словам Громова, на аэродромах РБ стоят самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Кинжал".

То есть, вполне может открыться еще один фронт этой войны. Что, с учетом российской мобилизации, потребует увеличения планов по мобилизации населения и в Украине. Об этом уже несколько раз в последние дни заявляли в Офисе президента.

Вчера советник ОП Арестович выступил против выезда за границу моряков и других категорий мужчин.

"Моряк или айтишник выедут зарабатывать деньги. А когда встанет вопрос о существовании Украины, где его искать? Мы надеемся, что обойдемся без этого, потому что такое может произойти только при успешном осуществлении огромной мобилизации в России. Но там пока и 300 тысяч переварить не могут.Но если смогут переварить, тогда и у нас встанет вопрос о домобилизации, и нам понадобятся люди. Речь идет о выживании страны. Поэтому все дружно сидим и никуда не едем", - сказал он.

Причем, это, судя по всему не частное мнение Арестовича. К примеру, спустя почти два месяца после того, как правительство разрешило выезжать на работу за границу морякам, они по-прежнему невыездные.

Главная причина - военкоматы не дают разрешения на выезд, ссылаясь на отсутствие инструкций от Минобороны.

"Когда приходишь со всем пакетом необходимых документов в терцентр комплектования, тебе напрямую говорят, что им до сих пор не поступили разъяснения из МО Украины относительно этого постановления. То есть, они просто не знают, что с этим делать и разрешений на выезд не дают никому, даже если у тебя трижды законные документы", - говорят моряки.

Подробнее в этом вопросе "Страна" разбиралась здесь.

Темный день календаря

Сегодня в Украине был день тотальной экономии электроэнергии.

Впервые экономить призвали не вечером, а весь день, с 7 часов утра и до 23-х. Такую просьбу озвучил в своем обращении Зеленский, а на следующий день - то есть сегодня - регионы начали его исполнять. Каждый с поправкой на свою специфику.

Причина - вчерашние удары как минимум по трем крупным электростанциям - в Бурштыне Ивано-Франковской области, Ладыжине в Винницкой и Зеленодольске в Днепропетровской.

Помимо призывов отключить все электроприборы, в Киеве, Тернополе, Полтаве, Одессе и других городах остановили электротранспорт. А во Львове отключили ряд промышленных потребителей.

В Полтаве были свои ноу-хау - рейды полиции по магазинам и заведениям с проверкой, отключены ли там витрины и прочая иллюминация. В Харькове на метро выключили эскалаторы и уменьшили освещение станций. Поезда стали ходить реже. Кроме того отключили горячую воду.

Тем не менее, эти меры оказались недостаточными, и во второй половине дня "Укрэнерго" заявило о неконтролируемом росте потребления. В компании заявили о начале принудительных отключений во многих регионах.

В том числе идут отключения света и в Киеве. Вот так, например, выглядела сегодня вечером Троещина.

В Офисе президента заявили, что Украина может оказаться в ситуации, когда воды, света и тепла не будет неделями, а то и месяцами.

"Эта ситуация непростая. 30% наших ТЭЦ или энергогенерирующие объекты были поражены. Там ведутся восстановительные работы. Они ведутся непросто, это сложные вещи, не за два дня починить. Мы, конечно, браво говорим, что за два дня, но реально мы же понимаем, что это достаточно долго и не всегда просто, мягко говоря. Есть проблемы, насколько я помню, 1800 населённых пунктов, отключенных от воды, света и тепла. Благо, что в Украине сейчас в основном +20, +17 градусов тепла. И мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо — с большими ограничениями. Это проблема. Но мы посидим без воды, без света и без тепла. Мы умеем справляться и выживать", — сообщил советник ОП Алексей Арестович.

По его словам, президент Зеленский "очень везучий".

"Сколько ему не пророчили страшных зим, я думаю, что и нынешняя зима будет в основном +5, +7. У нас еще основная масса людей помнит 90-ые и знают, как выживать вообще при нулевых батареях. Ну померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее, попрячемся в убежище от ракет. А Путин, что будет делать, когда не сработает эта стратегия?", - заявил Арестович.

Впрочем, в России распространено мнение, что украинские власти сознательно преувеличивают ущерб от ракетных ударов по украинской энергетике, пытаясь таким образом обмануть российское командование и убедить его, что цели ударов достигнуты, в стране уже начались большие проблемы с электроэнергией, а потому повышать интенсивность ударов не нужно. Еще одна побочная цель таких заявлений, как считают в России, добиться от западных союзников увеличения финансовой и военной помощи.

Отметим, украинские власти говорят ровно обратное - что ситуация в энергетике крайне тяжелая и свет нужно экономить всеми способами.

Иранские дроны в Украине

Дроны иранского производства, которые применяет Россия, продолжает оставаться одной из главных проблем для украинской обороны. Это вчера стало поводом для закрытого заседания Совбеза ООН (его созвали страны НАТО).

Западные СМИ, а также украинский Генштаб сообщают, что в Россию прибыли иранские инструкторы, которые готовят российских операторов как для "Шахидов", так и для перспективных дронов "Араш-2".

Также ширятся слухи, что РФ готовится и к закупке иранских ракет. Это может еще сильнее повлиять на военную ситуацию. И сделать ее опасной не только для Украины - но и для ее западных союзников.

Ведь вызванные этим проблемы и расходы будут ложиться в том числе на их плечи - учитывая состояние украинских финансов. И одно дело - поставлять Киеву оружие, которое в основном уже произведено, другое - спасать многомиллионное государство от техногенной катастрофы накануне зимнего сезона (когда у Европы и со своей энергетикой могут быть проблемы).

Европа сегодня ввела санкции против компании Shahed Aviation Industries, производящей беспилотники, и трех иранских генералов. Правда, учитывая, что Иран и без того под тотальными санкциями, непонятно, какое это возымеет действие.

При этом Иран и Россия продолжают отрицать, что сотрудничают по беспилотникам.

Как уже упоминалось, вчера прошло закрытое заседание Совбеза ООН, которое собрали страны НАТО по поводу налетов иранских дронов на Украину. После него Москва и Тегеран дали ряд комментариев.

"У нас есть своя промышленность по производству беспилотников, которая создает продукцию для этой кампании (в Украине - Ред.), так что все обвинения остаются на совести наших западных коллег", - заявил зампредседателя делегации России в ООН Дмитрий Полянский.

Он сообщил, что на обломках некоторых беспилотников можно увидеть надписи на русском языке. "Не думаю, что русский настолько широко используется в Иране", - сказал он.

Также, по словам Полянского, сотрудничество России и ООН может быть пересмотрено, если организация отправит в Украину своих экспертов для обследования сбитых беспилотников.

Аналогично российский представитель пригрозил, что в случае такого расследования со стороны Организации объединенных наций Россия выйдет из "зерновой сделки".

Иран в свою очередь тоже "категорически отверг "обвинения в передаче России беспилотников, о чем сообщил постпред страны при ООН Амид Саид Иравани.

Впрочем, конечно, верится в это мало. Даже лояльные властям российские эксперты не сомневаются в происхождении своих новых БПЛА.

Например, российский военный эксперт Руслан Пухов попросил в эфире программы "Что это значит" не говорить об иранских дронах, поскольку власти не признают их поставки. Он думал, что его не слышат.

"Сильно лодку раскачивать не будем, поэтому я очень вас прошу сильно на этих иранских (дронах)... Потому что это классика истории, жопа есть, а слова нету. Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают", - сказал Пухов перед началом эфира.

Западная поддержка Украины

Удары России по украинской энергетике в преддверии зимы - и предполагаемый рост западных издержек для купирования этой проблемы - уже обострил дискуссии в стане союзников Украины.

Вчера лидер Республиканской партии в Конгрессе США Кевин Маккарти выразил намерение сократить помощь Украине, если партия победит на промежуточных выборах в ноябре, пишет Bloomberg.

"Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии и они не будут выписывать Украине чек" - сказал Маккарти в интервью Punchbowl News.

"В то время как помощь Украине в борьбе против российского вторжения по-прежнему пользуется поддержкой обеих партий в Конгрессе, фракция республиканцев, поддерживающих позицию бывшего президента Дональда Трампа "Америка прежде всего", ставит под сомнение роль США в предоставлении оружия и другой поддержки", - пишет Bloomberg.

Маккарти также объяснил идею о сокращении помощи тем, что "администрация Байдена игнорирует внутренние вопросы, которые Республиканская партия считает приоритетными", такие как обеспечение безопасности южной границы США.

"Люди начинают это взвешивать", - сказал республиканец из Калифорнии. "Украина важна, но в то же время это не может быть единственным, что они делают", - сказал он.

В США эти слова начали активно обсуждать. Издание Politico уже предположило, что победа республиканцев на выборах в Конгресс, которые состоятся в ноябре, может привести к сокращению помощи Украине.

Впрочем, газета сообщает и о разногласиях внутри самих республиканцев по этому вопросу.

"Когда лидер меньшинства Кевин Маккарти — вероятный спикер Палаты представителей Республиканской партии в следующем году — предложил на этой неделе отказаться от американского финансирования борьбы Украины против России, это был не первый сигнал администрации Байдена о том, что республиканские законодатели проявляют осторожность в отношении продолжительной финансовой поддержки Киева. Но для многих в Конгрессе, в том числе некоторых республиканцев, комментарии Маккарти только усилили срочность принятия крупного пакета помощи Украине в декабре, прежде чем калифорнийский республиканец, вероятно, возглавит палату представителей", – пишет Politico.

При этом Белый не предупреждал украинские власти о возможности прекращении помощи, если в январе республиканцы возьмут под свой контроль хотя бы одну палату конгресса. Но представители Белого дома заявили газете, что "Киев прекрасно осознает такую возможность".

Сам же Киев, по выражению нардепа Давида Арахамии, "шокирован" заявлениями лидера республиканцев. Он заявил, что встречался с Маккарти во время недавнего визита в Вашингтон и был уверен, что США будут продолжать поддерживать Киев.

"Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с г-ном Маккарти. Мы получили заверения, что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы", - сказал Арахамия.

В Германии же дают понять, что до конца года дополнительной помощи Украине предоставлять не будут. По словам канцлера Олафа Шольца, финансовые потребности Украины до конца года практически удовлетворены, но ее восстановление станет "задачей поколений".

Что будет, если восстанавливать разрушенную инфраструктуру придется в авральном режиме и не будущим поколениям, а нынешнему Шольц не уточнил.

Судя по всему, основную ставку Запад будет делать на системы ПВО, которые смогут снизить урон от российских атак. Однако пока нет данных, что эти поставки будут достаточными, чтобы закрыть небо над страной. Поэтому Киев не оставляет надежды купить эти системы, к примеру, в Израиле.

Сегодня Ермак по этому поводу провел переговоры с представителями еврейских организаций. Но неизвестно, к чему это приведет: вчера военный министр Израиля прямо отказал Украине в таких поставках. После чего стало известно, что был перенесен намеченный с ним на сегодня разговор министра обороны Украины Резникова.

Почему Израиль избрал такую "нейтральную" линию поведения - мы подробно разбирали здесь.