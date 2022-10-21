Подводим итоги 240-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки ВСУ, согласно сводке Генштаба, отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

Это уже стандартный набор населенных пунктов для сводок. То есть россияне по-прежнему ведут наступательные действия под Авдеевкой и Бахмутом. И контратакуют под Лиманом, из которого недавно отступили.

Правда, под Бахмутом они наступают уже давно и медленно, на тему чего зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева сегодня потроллил Илон Маск. Он спросил у него в Твиттере: "Кстати, а как там Бахмут?".

Российские военные телеграмм-каналы сегодня сообщали, что ВСУ пытались наступать со стороны Лимана в направлении Кременной. Украина эту информацию не подтверждает.

Украинское командование сообщает, что на подконтрольную РФ часть Херсонской области прибыло около двух тысяч мобилизованных россиян. Что несколько противоречит версии, согласно которой РФ собираются отступить на левый берег Днепра. Но окончательно ее отбрасывать нельзя. Потому что слухи о том, что идет к этому подготовка циркулируют и в российских источниках (хотя оттуда поступают и иные сведения - что на правом берегу россияне намерены укреплять оборону).

Тем временем, в Херсоне продолжается эвакуация: вывозят "госучреждения", "банки", закрываются объекты гуманитарной сферы.

Параллельно наносятся удары по российским переправам. Вчера вечером был ракетный залп по Антоновскому мосту под Херсоном, погибло четыре человека, среди них - журналист телеканала "Таврия".

Еще 10 журналистов оказались ранены, заявил первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. А всего погибло четыре человека.

ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталия Гуменюк при этом уверена, что гражданские пострадать не могли, так как удар наносился во время комендантского часа. И погибли, по ее версии, переодетые в гражданских военные.

В тоже время в телеграмм-каналах публикуют свидетельства российских журналистов, которые собирались переправляться через Днепр как раз в момент удара. По их словам там была целая колонна работников СМИ, которые ждали парома для переправы. Судя по всему, россияне вывозили из Херсона редакции подконтрольных им медиа.

Косвенно то, что под удар попали российские журналисты подтвердил и сотрудник "Суспильного" Михаил Сваричевский, который опознал на опубликованных снимках у Антоновского моста машины их редакции, которые остались в Херсоне после захвата его россиянами.

Отметим, что ранее российские СМИ сообщали, что именно на этих микроавтобусах передвигались попавшие под удар журналисты.

С чисто военной точки зрения обстановка на юге Украины остается сложной, но контролируемой, говорится в сводке Оперативного командования "Юг". Там не подтверждали наступательных действий ВСУ, о которых заявляла на днях российская сторона.

Но в минобороны России утверждают, что попытки украинского наступления продолжаются. За минувшие сутки в Херсонской области были, по российским утверждениям, сорваны две таких попытки. А также отбиты несколько атак на запорожском направлении.

Украинские военные этих сообщений не подтверждают.

В связи с южным фронтом сегодня продолжали обсуждать вероятность подрыва Каховской ГЭС. Ранее россияне обвинили в таких намерениях украинские власти - чтобы затопить российские войска на правом берегу Днепра. Вчера в таких намерениях Россию обвинил Зеленский.

Сегодня эту тему затронул секретарь СНБО Алексей Данилов. Но, судя из его слов, не совсем понятно, зачем россиянам взрывать дамбу - ведь этот акт закроет путь днепровской воды в Крым.

"Если они взорвут Каховскую дамбу, то вопрос водоснабжения Крыма закроется раз и навсегда. Его восстановить будет невозможно 5-7 лет. Мы сегодня владеем информацией, что там делает враг. И речь сейчас не об электричестве, речь сейчас о более страшных вещах. Это будет крушение вселенского масштаба, если они примут такое решение. Если они это сделают, тогда вопрос Крыма для них никогда не стоял и не стоит", – говорит Алексей Данилов.

Главное управление разведки Минобороны сообщило сегодня, что россияне еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС, а сейчас минируют шлюзы и опоры. Также российские военные установили на дамбе два военных тентованных "КамАЗа" без водителей, и обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой.

Назначенные РФ "власти" Новой Каховки в свою очередь отрицают минирование дамбы.

А российское командование обвиняет украинские войска в том, что они хотят подорвать дамбу, чтоб прервать коммуникации россиян через Днепр. Украина эти намерения опровергает.

Белорусское направление

На севере Украины другая проблема - белорусские военные приготовления и наращивание там российских сил.

Британская разведка пока что считает, что российско-белорусская группировка войск вряд ли соответствует заявленной численности - 70 тысяч белорусских военнослужащих и 15 тысяч россиян.

По мнению Лондона, маловероятно, чтобы Россия действительно перебросила такое число дополнительных войск в Беларусь, поскольку ее силы сосредоточены в Украине.

Тем не менее, ситуация тревожная. ВСУ сегодня на русском языке обратились к войскам и гражданскому населению Беларуси. Их призвали не выполнять приказы руководства страны о вступлении в войну против Украины (если таковые поступят).

"Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины. Мы не хотим этого", - говорится в обращении.

Сам же Александр Лукашенко говорит, что ни с кем воевать не собирается. "Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна", - заявил белорусский президент.

Однако, адресуясь к главе белорусского ВПК Дмитрию Пантусу, он обронил такую фразу: "Не желательно, чтобы наша техника была в Украине, там свои люди. Но меня интересует другое: [если] завтра на фронт, и она (техника - Ред.) там будут использованы, то она сможет воевать?"

То есть военную технику в Беларуси готовят к боевым действиям. Хотя и не факт, что сами эти действия произойдут.

Перспективы войны и мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Судя по его словам, оба президента сейчас больше настроены на дипломатию, чем раньше.

"Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров", – сказал Эрдоган.

Похожую оценку он дал и настроениям украинского президента.

"Во время переговоров с Зеленским я почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса. Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав двух лидеров, продолжим путь к миру", – заявил турецкий лидер.

Неизвестно, насколько Эрдоган чутко улавливает вибрации Путина и Зеленского. Глава Офиса президента Андрей Ермак вчера написал колонку для Washington Post, в которой обрушился на тех, кто призывает к миру с РФ.

Что касается Путина, то он официально предложил Украине начать переговоры, но при условии, что она отказывается от претензий на аннексированные территории. На что Киев, естественно, идти не готов.

То есть пока не похоже на то, чтобы стороны были готовы к переговорам.

Тем не менее, некие переговорные каналы продолжают работать - в том числе между Россией и США. Министр обороны РФ Шойгу поговорил сегодня с министром обороны США Остином. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Сообщается, что министры обсудили "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

Это уже вторые переговоры Шойгу с главой Пентагона после 24 февраля. Прошлые были в мае, тема обсуждения тогда была той же - "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

Сегодня Остин "подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины". А потом позвонил украинскому коллеге Алексею Резникову и заверил в неизменности поддержки.

Информация о переговорах довольно скупая. Но, не исключено, что Остин хотел понять планы россиян относительно Каховской дамбы и, возможно, прозондировать почву относительно вероятности использования ядерного оружия.

Тем временем, раскритикованные Ермаком "миротворцы" продолжают предупреждать мир от эскалации. Илон Маск сегодня снова заявил, что если Россию вынудят воевать за Крым, возрастет риск ядерной войны.

"Если Россия потерпит сокрушительное поражение в обычной войне за что-то столь важное со стратегической точки зрения, как Крым, вероятность применения ядерного оружия высока", - написал Маск в Твиттере.

Также он считает, что ошибочно ждать ухода Путина, поскольку любой правитель Кремля будет вести воинственную политику. "Те, кто хочет убрать Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру или западной философии, но я думаю, что это маловероятно — Кремль — это не Олимпиада Славных Парней", – написал миллиардер.

К слову, такая риторика не нравится не только Офису президента Украины. Но и администрации Байдена, пишет агентство Bloomberg. Маска планируют проверить на предмет "угроз национальной безопасности".

Как сообщает издание, официальные лица США считают позицию бизнесмена в отношении России чрезмерно дружественной - после серии его заявлений о Starlink в Украине и "мирном плане".

То есть переговорный трек - это пока теория, не воспринимаемая руководителями США (по крайней мере пока). Более реалистические прогнозы по ситуации на Западе звучат несколько иначе.

Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан прокомментировал интервью российского командующего в Украине Сергея Суровикина, высказав мнение о том, чего можно ожидать от армии России в ближайшие месяцы:

1. Суровикин продолжит удары по гражданской инфраструктуре.

2. Суровикин выберет территорию, которую будет защищать зимой, и ту, которую придется отдать ради сохранения сил для ключевых районов.

3. РФ будет обеспечивать защиту ключевых маршрутов военных поставок и строить более устойчивую логистику.

4. Командование РФ будет планировать следующие операции на следующий год и собирать ресурсы для них.

5. Суровикин должен реализовать политику Путина: затянуть войну, как можно больше, чтобы Запад потерял интерес к поддержке Украины.

Последний пункт, к слову, беспокоит западный истеблишмент со многих точек зрения. Как с политической (смена власти в ряде стран может уменьшить поддержку Киева), так и с экономической, поскольку зима грозит быть кризисной.

Причем настолько, что омериканский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, считает, что мировая экономика окажется на этот раз в более ужасной ситуации, чем во время кризиса 70-х годов.

"Потому что в 70-е годы у нас было два стагфляционных шока и спад инфляции, но коэффициенты долга составляли 100% ВВП для частного и государственного секторов с развитой экономикой... Таким образом, мы могли смягчить кредитно-денежную и фискальную политику, как и хотели. Сегодня наш уровень долга по отношению к ВВП составляет 350% от ВВП в мире, 420% в странах с развитой экономикой", - заявил он.

"Так что у нас не будет только инфляции, у нас не будет только стагфляции. У нас будет стагфляционный долговой кризис, худший, чем в 70-х... Это не будет короткая и неглубокая рецессия, это будет крах, а затем у вас будут финансовые трудности, финансовый и долговой кризисы", - заявил экономист агентству Bloomberg.

Что касается политических последствий, то Байден и его администрация активно разгоняют "зраду" по поводу заявления лидера республиканцев в Палате представителей, что после выборов в Конгресс 8 ноября (на которых, по прогнозам, республиканцы могут победить), помощь Украине будет уменьшена и перенаправлена на внутренние нужды США.

Очевидно, Демпартия таким образом пытается представить республиканцев как "агентов Кремля" и уменьшить их поддержку. Зотя непонятно насколько это сработает в достаточно тяжелой для партии Байдена ситуации и нарастающих экономических проблем.

Видимо, с учетом вероятности поражения на выборах Белый дом намерен ускорить голосование за пакет помощи Украине на следующий год в размере сразу 50 млрд долларов еще до того, как начнут заседать новоизбранные конгрессмены.

Второй день тотальной экономии

Сегодня второй день подряд власти призывают максимально жестко экономить электричество. И принудительно останавливают целые отрасли хозяйства: электротранспорт, промышленность и малый бизнес, который вынуждают выключить все вывески.

В Киевской области с утра начались отключения света. У части жителей Житомира пропал свет из-за проблем на подстанциях. Полтавский губернатор предупредил, что веерные отключения в регионе могут быть и сегодня.

"Укрэнерго" также заявило, что ввело сегодня веерные отключения в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Причина - в ракетных атаках на украинскую энергетику. Из-за бомбежек и проблем со светом все больше стран призывают своих граждан уехать их Украины. Сегодня об этом заявил МИД Ирана. Ранее с аналогичными призывами выступили Китай, США, Индия, Италия, Казахстан, Узбекистан, и Египет.

На фоне ударов по энергетике и другой инфраструктуре, власти Украины подают все более тревожные сигналы о нехватке ПВО.

У Украины недостаточно систем противовоздушной обороны для прикрытия всей страны, а ракеты для существующих систем уже заканчиваются, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на украинских военных и политиков.

Газета приводит слова капитана Вооруженных сил Украины Владимира Климина, который заявлял, что обход украинской ПВО удается за счет разведданных и информации о ландшафте.

WP пишет, что большинство систем противовоздушной обороны — это советское производство, то есть им уже как минимум 30 лет.

"Сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером", — цитирует издание исполнительного директора Центра противодействия коррупции в Украине Дарью Каленюк.

Газета также сообщила, что на устарелость украинской противовоздушной системы пожаловался и начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, который, по данным издания, находится за границей и учится управлять NASAMS.

"Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что совсем скоро они перестанут справляться с целями. Также у нас заканчиваются ракеты", — признался Смажный.

Вывод, который делает газета - Украина нуждается в ПВО западного производства, чтобы закрыть бреши в обороне. Впрочем, пока западные военные эксперты сомневаются, что это реально выполнимая задача.