Подводим итоги 241-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня сообщал, что противник не оставляет попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области, Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озеряновка, Отрадовка и Первомайское Донецкой области.

Но главным образом россияне, судя по данным, которые поступают, готовятся к обороне.

Во-первых, на Донбассе. CNN сегодня показало спутниковые снимки "линии Вагнера" в районе Горского Луганской области.

Укрепление тянется на два километра и состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, как надеются россияне, не дадут украинской технике и танкам двигаться на восток. За противотанковыми укреплениями находится большая траншея.

Дополнительные спутниковые снимки Европейского космического агентства показывают, что рытье траншеи велось в два этапа: первая часть была выкопана 25 сентября; второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.

В Белгородской области РФ (граничит с Украиной) тоже начали строить оборонительную линию. Ее основу составляют противотанковые пирамидальные бетонные блоки, как и в случае с "линией Вагнера".

В российских телеграм-каналах пишут, что эта линия и то, что строят на Донбассе, будет связано одной оборонительной системой.

То есть, в России не исключают атаки украинских войск за пределами украинских границ. Данных о таких намерениях нет - а вот обстрелы по соседнему с Украиной региону идут ежедневно.

Сегодня под удар попал приграничный город Шебекино. Там погибли два человека, один из них - ребенок.

По данным минобороны РФ, украинские войска сегодня наступали под Купянском на Куземовку, к югу от Сватово - на Нововодяное, к северу от Кременной - на Червонопоповку (на трассе в Сватово). Везде, как утверждает Москва, ВСУ вперед не продвинулись. Украина данных заявлений не комментировала.

Также россияне готовятся к обороне на юге.

По имеющейся у Генштаба информации, Херсон оставила значительную часть населения. Российские войска готовят Херсон к уличным боям, а отдельные их подразделения покидают Херсонскую область.

По данным украинской стороны, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал. Россияне этого не подтверждают.

При этом они активно вывозят гражданское население с правого берега Днепра. "Администрация" издала распоряжение о том, что все мирные жители города "должны незамедлительно покинуть" его. То же самое касается "министерств гражданской администрации".

Как сообщили "Стране" местные жители, многие никуда уезжать не собираются, так как ожидают скорого ухода россиян "без боя" и возвращения ВСУ.

Другая часть уезжает на левый берег. Причём не только пророссийски настроенные люди. Многие напуганы заявлениями об угрозе подрыва Каховской дамбы и затопления города, а также сообщениями Генштаба ВСУ о том, что россияне готовят город к уличным боям.

Часть уезжающих планирует затем через Россию выехать в Европу. И либо там остаться, либо поехать через ЕС в Украину.

Также местные жители говорят, что ночью около переправы близ Антоновского моста стоит очередь из машин с гражданскими - пережидают комендантский час, чтобы утром переправиться на левый берег.

Херсонские паблики сообщают о масштабных перебросках российских войск на территорию области. Как на левый, так и на правый берег (на правом берегу их особенно много в районе Берислава).

Пишут, что много чеченцев. Много техники. Что означают эти движения пока неясно.

По одной из наиболее распространённых версий, россияне готовят отход с правого берега Днепра на левый. Однако, есть и альтернативная точка зрения, что РФ там намерена укрепить свою оборону. И переброска войск в Берислав может говорить о том же.

Но пока информации мало. В ближайшие дни, вероятно, будет более понятно в каком направлении здесь развиваются события.

В минобороны РФ заявили, что сегодня украинские войска пытались прорваться в районах населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области.

Украина этой информации не подтверждала.

"Новое 10 сентября". Удары по Украине

Сегодня утром Украина вновь подверглась массированному ракетному удару. И снова - по объектам энергетики. Ущерб сопоставим - или может превышать - последствия атаки 10-12 октября, заявила госкомпания "Укрэнерго".

Удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

Генштаб вечером посчитал, что в течение суток враг нанес 40 ракетных ударов и запустил 16 ударных дронов. 20 крылатых ракет и 11 БпЛА сбиты.

Тут же пошли новые отключения света. По тому, сколько людей в одночасье остались без электричества, можно судить и о нанесенном ущербе.

По данным замглавы ОП Кирилла Тимошенко, после ракетных атак в Хмельницкой области отключили 672 000 абонентов, в Николаевской - 188 400, в Волынской - 102 000, в Черкасской - 242 000, в Ровенской - 174 790, в Кировоградской - 61 913, в Одесской - 10 500.

Это примерно полтора миллиона человек.

Новые проблемы с энергоснабжением добавились к старым, и в областях, где прилетов по энергетике сегодня не было, тоже урезали нормы потребления. "Укрэнерго" урезало поставки электричества в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

К примеру, в Никопольском районе из-за проблем с энергоснабжением отключили даже сирены, оповещающие о воздушной тревоге.

"Укрзализниця" сообщила, что в связи с утренней ракетной атакой некоторые участки железнодорожной сети остаются обесточенными, и поезда будут следовать под резервными тепловозами.

К слову, в российский военных телеграм-каналах называют это одной из целей ударов по энергетике - лишить Украину возможности использовать электровозы. Что, по этой логике, усложнит логистику в том числе для перемещений западной военной помощи. А также будет истощать запасы топлива, которое по высоким ценам закупается в Европе.

В связи с ударами по энергетике уже даются разные мрачные прогнозы от властей. В Киеве заявили, что зимой в многоквартирных домах несколько суток или недель может не быть отопления. Такой вариант развития событий допустил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Такая вероятность есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать и понимать", - сказал Пантелеев.

К слову, именно в Киеве, судя по всему, дислоцирована переданная Германией система ПВО IRIS-T (ее разгонный блок недавно упал в одном из дворов столицы). Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ракет к ней уже не хватает и призвал Германию срочно поставить еще.

В этом контексте он предупредил о "миграционном цунами", которое накроет Европу, если из-за российских атак на критическую инфраструктуру Украина останется без электричества, отопления и воды.

Военные перспективы

Президент США Байден сегодня заявил, что Россия не должна победить в войне против Украины, потому что она представляет угрозу всему Западу.

"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается достижения ясной цели - чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха", - сказал Байден.

В этом контексте американцы послали своеобразный сигнал - разместили в Румынии 101-ю воздушно-десантную дивизию - примерно 4700 солдат, которых передислоцировали в Европу из штата Кентукки.

Командующий одной из бригад Эдвин Маттаидесс отметил, что его подразделение находится ближе к украинской территории, чем любые другие силы США, и "внимательно следит" за действиями России.

Также американские десантники проводят учения, которые "точно повторяют то, что происходит" в соседней Украине. И случае эскалации боевых действий или нападения на НАТО, десантники "полностью готовы пересечь границу с Украиной".

Интересно, что сегодня и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус не исключил того, что США примут прямое участие в российско-украинской войне. Это может произойти, если Россия предпримет в Украине некие "шокирующие" и "ужасающие" действия.

Причем, судя по логике его слов, американцы могут сделать этот шаг за рамками НАТО, чтобы не вовлекать весь Альянс. Но к США в этой гипотетической кампании могут присоединиться другие страны.

"Я думаю, что красная линия для НАТО напрямую связана с обязательством коллективной самообороны статьи 5, то есть с нападением на страну-члена НАТО. Сказав это, я думаю, что Россия могла бы предпринять действия в Украине, которые были бы настолько шокирующими и настолько ужасающими, что Соединенные Штаты и другие страны могли бы отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО", – заявил Петреус в интервью изданию Express.

Отметим, что администрация Байдена неоднократно отрицала возможность прямого вступления Вашингтона в войну (последнее такое заявление звучало 11 октября). Но очевидно, что такой сценарий в США теоретически могут рассматривать и планировать.

В любом случае, демонстративные заявления американских десантников скорее призваны оказать пока что психологический эффект. Но сценарии, повторимся, могут планироваться разные и по различным поводам (ядерный удар, наступление России на юге к стратегически важной для НАТО Одессе и т.д.).

Правда, при этом экс-директор ЦРУ уверен, что война в Украине не перерастет в мировую. "Нет, я не думаю, что в интересах Владимира Путина расширять войну. Его силы уже уступают силам Украины, и меньше всего ему нужен более широкий конфликт", - рассуждает Петреус.

То есть, по его мнению, вероятное участие США в войне на территории Украины прямого конфликта между российской и американской армиями не вызовет (к слову, именно такая сейчас ситуация в Сирии, где есть контролируемый Вашингтоном анклав).

К слову, не слишком верит в разрастание войны до мировой и канцлер Германии Шольц. Но и упускать из виду такую опасность нельзя, поэтому, по его мнению, нужно исключить прямое столкновение НАТО и РФ.

"В такой опасной ситуации запрещен любой неосторожный шаг. Между Россией и НАТО не должно быть прямого конфликта", - сказал Шольц.

Эта позиция создает для Германии сложное положение.

С одной стороны, часть правительственных сил требует выделить "значительно больше средств" для военной помощи Украине (об этом сегодня снова заявили министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт).

С другой - Шольц апеллирует к тому, что до трети немцев не поддерживает таких шагов.

По его данным, от 20 до 30 процентов населения Германии не согласны ни с санкционной политикой против России, ни с поставками оружия Украине. Такое впечатление сложилось у Шольца по итогам "разговоров с гражданами".

"Среди них избиратели почти всех политических взглядов - ХДС/ХСС, Свободной демократической партии, "зеленых", а также Социал-демократической партии Германии", - сказал Шольц в интервью Die Welt am Sonntag.

"Очень многие находят правильным осторожный курс правительства. Мы не должны терять это из виду, если как общество хотим оставаться сплоченными", - подчеркнул он.

При этом в Украине считают, что сейчас не до полумер. И Запад должен напрямую воевать за Киев - в частности, производить бомбардировки Москвы.

К этому прямо призвал Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Если (российский - Ред.) мессидж звучит, что будет удар по центру принятия решений, ответ мира должен быть следующий: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься, тот, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, то через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве", - предложил Зеленский.