ЧВК "Вагнер" получила партию оружия от КНДР.

Об этом сообщают американские источники Reuters.

"Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании "Вагнер", которая оплатила оборудование. В прошлом месяце Северная Корея поставила в Россию ракеты и снаряды для использования компанией "Вагнер", - сказал источник издания в администрации президента США Джо Байдена.

Поставленные объемы вооружения не способны изменить динамику войны, говорят чиновники, но они опасаются, что северокорейские поставки продолжатся.

В публикации сообщается, что американские официальные лица хотят поднять вопрос передачи оружия России на заседании Совбеза ООН.

Вскоре после появления материала Reuters сайт компании CNN сообщил, что американская разведка знает о поставках оружия из КНДР российской ЧВК.

По словам высокопоставленного представителя США, ЧВК недавно получила оружие из Северной Кореи, что является признаком ее растущей роли в войне в Украине, пишет издание. США считают, что "Вагнер" может быть вовлечен в борьбу за власть с российскими военными, поскольку они борются за влияние на Кремль.

"В некоторых случаях российские военные чиновники фактически подчиняются "Вагнеру", – сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности.

"Для нас совершенно очевидно, что "Вагнер" становится центром силы, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами", – добавил он.

Напомним, накануне США ввели санкции против ЧВК "Вагнер", ограничивающие для неё доступ к американским военным технологиям.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что из себя представляют ЧВК "Вагнер", ее куратор Евгений Пригожин, и какие у них планы.

Также мы писали, что Северная Корея отрицает поставки вооружений России и призвала США не обвинять в этом Пхеньян.