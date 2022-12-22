ЧВК "Вагнер" получила партию оружия от КНДР. Фото: из открытых источников

ЧВК "Вагнер" получила партию оружия от КНДР.

Об этом сообщают американские источники Reuters.

"Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании "Вагнер", которая оплатила оборудование. В прошлом месяце Северная Корея поставила в Россию ракеты и снаряды для использования компанией "Вагнер", - сказал источник издания в администрации президента США Джо Байдена.

Поставленные объемы вооружения не способны изменить динамику войны, говорят чиновники, но они опасаются, что северокорейские поставки продолжатся.

В публикации сообщается, что американские официальные лица хотят поднять вопрос передачи оружия России на заседании Совбеза ООН.

КНДР поставила оружие ЧВК "Вагнер"

Вскоре после появления материала Reuters сайт компании CNN сообщил, что американская разведка знает о поставках оружия из КНДР российской ЧВК.

По словам высокопоставленного представителя США, ЧВК недавно получила оружие из Северной Кореи, что является признаком ее растущей роли в войне в Украине, пишет издание. США считают, что "Вагнер" может быть вовлечен в борьбу за власть с российскими военными, поскольку они борются за влияние на Кремль.

"В некоторых случаях российские военные чиновники фактически подчиняются "Вагнеру", – сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности.

"Для нас совершенно очевидно, что "Вагнер" становится центром силы, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами", – добавил он.

Скриншот с сайта CNN

Напомним, накануне США ввели санкции против ЧВК "Вагнер", ограничивающие для неё доступ к американским военным технологиям.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что из себя представляют ЧВК "Вагнер", ее куратор Евгений Пригожин, и какие у них планы.

Также мы писали, что Северная Корея отрицает поставки вооружений России и призвала США не обвинять в этом Пхеньян.

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