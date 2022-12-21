США сегодня официально подтвердили, что впервые передадут Украине одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Этих комплексов Украина добивается несколько лет и поднимала данный вопрос еще задолго до полномасштабной войны с Россией.

Но в итоге американцы решились только на девятый месяц конфликта - когда россияне стали активно уничтожать энергетику и промышленность Украины. То есть - в качестве ответа на повышение ставок Россией.

"Пэтриот" - дорогое оружие, очередь на его получение стоит и среди государств НАТО. Поэтому пока большой вопрос, смогут ли американцы поставить достаточное количество этих ЗРК, чтобы прикрыть основную критическую инфраструктуру в Украине - стране, которая больше, чем любой европейский член Альянса.

По крайней мере, западные системы ПВО, которые шли в Украину до этого, небо над страной не закрыли - что видно и по нынешним блэкаутам.

Тем не менее, уменьшить ущерб от российских атак "Патриоты" однозначно смогут. Правда, сделают ли они это существенно эффективнее, чем имеющиеся на вооружении Киева советские комплексы ПВО С-300 - пока вопрос. Впрочем, припасы к С-300 в Украине заканчиваются - поэтому выбирать особо не приходится.

"Страна" разобралась, как различаются Patriot и С-300, а также ее новое поколение - С-400 (Триумф), который стоит на вооружении России.

Для сравнения указаны данные, опубликованные на официальных сайтах военных ведомств, смежных организаций и производителей.

Чем они отличаются?

"Патриоты" поражают аэродинамические цели - самолеты, беспилотники крылатые ракеты - на расстоянии до 68 километров, как свидетельствует сайт Бундесвера. Отдельные источники сообщают о 80 километрах.

Баллистические цели они сбивают на расстоянии 15-20 километров и также до 20 км по высоте, говорится на официальном сайте НАТО.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что максимальная дальность "Пэтриотов" - 150 километров. В западных источниках уточняется, что 150 километров - это дальность обнаружения целей, а не их уничтожения.

С-300 бьют на расстояние 75 километров, верхний потолок удара - 27 километров, заявляется на сайте белорусской госкомпании "Белвнешпромсервис", которая занимается продажей оружия на экспорт.

Минимальная высота удара - 25 метров, то есть могут поражать и беспилотники.

С-400 - бьют по аэродинамическим целям на расстояние от минимальных 2,5 до 380 километров. И до 30 километров в высоту. По баллистическим ракетам - до 60 километров в длину и 25 - по высоте, сообщает сайт "Рособоронэкспорта".

Теперь по числу целей, которые одновременно может поразить та или иная установка.

"Патриот" может одномоментно обстрелять пять целей, еще 50 держать под контролем.

С-300 - бьет одномоментно по шести целям.

С-400 - по 10 целям.

В этих расчетах речь идет неизменно о батареях или дивизионах зенитно-ракетных установок. Это в среднем по четыре пусковых установки, плюс система радиолокации и управления.

То есть видно, что по ряду ключевых характеристик "Пэтриот" примерно сопоставим с С-300. И, если бы в Украине были еще значительные запасы снарядов к советским системам, то вопрос "Патриотов" так остро бы не стоял (кстати, та же ситуация была и с артиллерией, когда Украине начали поставлять 155-милиметровые гаубицы М777, которые по своим характеристикам мало отличаются от аналогичных орудий советского производства, которые были на вооружении ВСУ, однако к последним быстро заканчивались снаряды советского калибра 152-мм).

Но здесь мы использовали, повторимся, только официальные данные - то есть те, что подтверждены правительствами или уполномоченными организациями стран-операторов.

При этом у "Патриотов" и С-300 за десятилетия эксплуатации появилось множество модификаций. То есть указанные выше параметры могут различаться в зависимости от типа ракеты.

Например, в двухтысячных годах США выпустили для "Пэтриотов" малогабаритную ракету ERINT (ее в одной пусковой установке может быть до 16 единиц). Она с высокой точностью поражает оперативно-тактические ракеты, летящие по баллистической траектории.

Ракета ERINT

Такие ракеты, если они более-менее современные, вроде "Искандера", практически неуязвимы для С-300 - по крайней мере тех, что стоят на вооружении Украины. Пока, впрочем, неизвестно, могут ли их сбивать "Пэтриоты" - прецедентов еще не было - но шанс на это немалый за счет более современных технологий самонаведения.

Что же до российских С-400, то, как говорят военные эксперты, их основная задача - не только ракеты, но и дальняя авиация противника - стратегические бомбардировщики НАТО.

Видимо, считается, что с остальными самолетами, а также ракетами и дронами в состоянии справиться улучшенные модификации С-300, которых у России много, а также фронтовые системы ПВО (вроде "Тора" или "Тунгуски").

"Пэтриот" же востребован Украиной как именно средство противоракетной обороны.

В этом контексте не исключено, что еще один фактор предоставления американских ЗРК - это слухи о поставках в Россию иранских баллистических ракет. Как ранее заявляло командование Воздушных сил Украины - сбивать их отечественная система ПВО не может.

Справится ли с ними "Пэтриот" - тоже пока вопрос. С иранской стороны регулярно идут сообщения, что часть их ракет достигает целей в Ираке по американским военным базам, которые прикрыты "патриотами".

Также на слуху еще один инцидент 2019 года - когда предположительно иранские дроны повстанцев-хуситов разбомбили нефтяные объекты Саудовской Аравии. Хотя те и были прикрыты системами Patriot.

В США тогда парировали, что это саудовские расчеты плохо обучены управлять этими системами. Но по итогу Штаты решили направить в Саудовскую Аравию еще больше "Патриотов".

Хватит ли Украине "Патриотов"?

Очевидно, что одной батареи американских ЗРК не хватит, чтобы в комплексе решить вопрос с российскими налетами.

По состоянию на 2022 год Украина имела 250 пусковых установок С-300, по данным журнала The Military Balance 2022.

Какое-то количество этих комплексов были выбиты в ходе боевых действий. Но даже по этой исходной цифре видно, что для прикрытия ключевых объектов на всей территории Украины нужны еще десятки (если не сотни) зенитно-ракетных установок.

Пока темпы передачи западных систем ПВО не позволяют сказать, что небо над Украиной в обозримой перспективе будет надежно прикрыто.

При этом очевидно, что даже такое увеличение сил украинской противовоздушной обороны поможет Украине защищаться и повысит для России цену постоянных налетов. В частности, для прорыва ПВО понадобится больше российских ракет и беспилотников.

В целом система Patriot в Украине окажется в уникальной для себя исторической ситуации. Впервые она будет размещена в стране, которую обстреливает сопоставимое по ракетным возможностям с США государство - причем, именно тот противник, в противостоянии с которым эта установка еще в 80-х годах и создавалась. Что из этого получится - увидим.

Как минимум американцы будут тренироваться сбивать российские ракеты. А РФ - учиться обходить передовые системы западных ПВО.

Политический аспект "Патриотов"

Согласие передать Украине основные американские ЗРК совпало с приездом Владимира Зеленского в Вашингтон. Это первый выезд украинского президента за рубеж за 300 дней войны.

В западных СМИ пишут, что администрация Байдена попытается с помощью Зеленского продавить Конгресс на продолжение военной помощи Украине. Туда как раз внесли законопроект, которым предлагается выделить на военные нужды по Украине более 40 миллиардов долларов.

"Визит Зеленского стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей. Официальные лица говорят, что ожидают противостояния из-за оружия и попытки Байдена и Зеленского использовать встречу, чтобы добиться расположения нового Конгресса", - пишет Politico.

Напомним, что в новой Палате представителей с января большинство будут иметь республиканцы.

Еще один важный аспект передачи "Патриотов" - это вероятный отказ передавать то оружие, которое поможет Украине не только устоять, но и наносить урон России.

По данным Politico_ Зеленский на встрече с Байденом попросит для Украины дальнобойные ракеты ATACMS и разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper. Однако издание полагает, что Киев "вряд ли их получит", поскольку американские чиновники "не готовы сдвинуться с места" в этом вопросе.

"Белый дом категорически отказался передавать ATACMS. Отправка ракет большой дальности в Киев может спровоцировать Путина на использование еще более смертоносного оружия в Украине", - пишет Politico.

В этом смысле передача "Пэтриотов" - это в первую очередь символический акт поддержки, выдержанный в прежней парадигме: не допустить атак по России американским оружием, что может побудить Путина к эскалации в плане использования новых видов вооружений. На что Запад вынужден будет отвечать аналогичным образом, повышая ставки и рискуя прямым конфликтом с РФ.