Подводим итоги 301-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки украинские войска, по данным Генштаба Украины, отразили атаки в районах двадцати пяти населенных пунктов.

Среди них – Масютовка Харьковской области, Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка в Луганской области. А также Верхнекаменское, Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

Армия РФ, как сообщает Генштаб ВСУ, продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском.

Российские войска за последнюю неделю продвинулись на восточной окраине Бахмута, а в городе продолжаются уличные бои, сообщает британская разведка.

По ее данным, россияне уже закрепились в восточных промышленных районах города, а временами продвигалась даже в жилой сектор. При этом в Лондоне предполагают, что армия РФ будет плохо подготовлена к уличным боям.

Из-за ракетных ударов противника большие повреждения получила гражданская инфраструктура городов Херсон, Константиновка, Волчанск и объекты в Запорожской области

На Волынском и Полесском направлениях (то есть, у границы Беларуси) признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, заявил Генштаб. При этом Беларусь, как выяснилось позже, ограничила доступ в три граничащих с Украиной района Гомельской области.

А именно - в пределах пограничной полосы Лоевского, Брагинского и Хойникского районов. Они граничат с Киевской и Черниговской областями Украины (из этих районов началось наступление РФ на Киев в феврале).

Такое решение принял совет министров, постановление начал действовать с 19 декабря. Подойти к границе можно будет в случае проживания здесь, посещения близких родственников или по работе.

В остальных случаях - с письменного разрешения пограничного комитета.

Также белорусские паблики сообщают о переброске российской техники в Брестскую область, которая также граничит с Украиной.

В Украине в последнее время говорят, что Беларусь может быть активнее вовлечена в боевые действия России - которая, по данным Киева, готовит новое наступление.

Если это произойдет, война войдет в новую фазу. И ее уже начали обсуждать в Вашингтоне, Москве и Пекине.

Зеленский в Америку, Медведев - в Китай

Владимир Зеленский сегодня отправился с официальным визитом в США. Это первый его выезд за пределы Украины с начала полномасштабной войны.

Поздно вечером в среду он встретится с Байденом, после этого даст пресс-конференцию и выступит в Конгрессе США.

Накануне визита Госдеп официально подтвердил 1,8-миллиардный пакет помощи Киеву - куда впервые включат систему ПВО Patriot в количестве одной батареи.

То есть "Пэтриот" явно приурочили к визиту Зеленского. Но гвоздем программы, судя по всему, станет выступление украинского президента перед конгрессменами. Ведь именно они должны в скором времени решить, выделять ли 40 миллиардов долларов на продолжение военной помощи Украине.

И, видимо, Зеленского Белый дом пригласил для того, чтобы поддержать свои усилия по дальнейшим ассигнованиям. Особенно в условиях, когда по этому поводу колется фракция республиканцев, которая будет контролировать Палату представителей с нового года.

Об этом пишут американские журналисты.

Так издание Politico пишет, что американские политики считают: Байден пригласил Зеленского, чтобы оказать давление на Конгресс, которому предлагается выделить на военные нужды по Украине более 40 миллиардов долларов.

"Визит Зеленского стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей. Официальные лица говорят, что ожидают противостояния из-за оружия и попытки Байдена и Зеленского использовать встречу, чтобы добиться расположения нового Конгресса", - пишет Politico.

Кроме того, как пишет издание, Зеленский на встрече с Байденом попросит для Украины дальнобойные ракеты ATACMS и разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper. Однако издание полагает, что Киев "вряд ли их получит", поскольку американские чиновники "не готовы сдвинуться с места" в этом вопросе.

"Белый дом категорически отказался передавать ATACMS. Отправка ракет большой дальности в Киев может спровоцировать Путина на использование еще более смертоносного оружия в Украине", - пишет Politico.

Еще один важный параметр этого визита - обсуждение условий, на которых должна закончиться эта война. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, чтобы обсудить не только военную помощь США.

"Президент действительно считает, что сейчас, по мере приближения зимы, когда мы вступаем в новую фазу этой войны, самое подходящее время для двух лидеров сесть лицом к лицу и поговорить. Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого", - сказал Кирби.

Известно, что разговоры о мире американцы ведут с Зеленским не впервые. Тему, по сообщениям западных СМИ, ранее затрагивал советник Байдена Джон Салливан, когда в начале ноября приезжал в Киев.

По одной из версий, речь шла о том, что Банковая не должна выдвигать условием переговоров с РФ вывод российских войск на границы 1991 года. Так как такое требование, по мнению Запада, предопределяло затяжной характер боевых действий с непредсказуемым результатом. Также ориентированность только на военное решение радикализировало позицию РФ.

В то же время после переговоров в Киеве Салливана эта риторика Украины почти не изменилась (если, конечно, вообще такие просьбы американцами озвучивались). Также появился мирный план Зеленского, который не упоминал Крыма и Донбасса, но гласил, что войска РФ должны быть выведены со всей территории Украины (то есть, и оттуда тоже).

Стоит отметить, что все это было сразу после того, как Украина освободила значительную часть своих территорий в Харьковской и Херсонской областях. И отказ Киева от любых компромиссов тогда смотрелся в общем-то логично.

Сейчас же ситуация на поле боя несколько изменилась: россияне стали активно контратаковать там, где раньше отступали (на линии Сватово-Кременная), также они вошли на окраины Бахмута и в ряд окружающих его сел. А в последнее время Украина заявляет, что Россия готовит новое крупное наступление - что стало возможным после мобилизации, проведенной в РФ, и смены командования "спецоперации".

Также с момента визита Салливана серьезно ухудшилась ситуация с ударами РФ по энергетике, и Украине предстоит самая тяжелая в ее недавней истории зима (а Западу - существенный рост расходов на поддержание Украины этой зимой).

То есть война действительно входит в достаточно неопределенную, а, возможно, и угрожающую для Украины стадию - и это происходит на фоне снижения военных запасов у американцев и других стран НАТО.

В этих изменившихся условиях - когда победы ВСУ начали отходить на второй план, а российское военное давление возрастать - у Байдена, как видим, снова решили обсудить вопросы мирного плана.

Причем само это намерение говорит о том, что видение Байдена и Зеленского по этому вопросу может различаться. Вряд ли бы Белый дом захотел бы обсуждать условия "справедливого мира", если Байден видит их так же, как Зеленский (уход россиян со всей территории Украины, включая Крым и Донбасс). Ведь если видение одинаково, то что еще можно обсуждать?

Интересно также вспомнить, когда Байден пригласил Зеленского в Вашингтон. Это было 11 декабря - в день разговора Зе с Макроном и Эрдоганом (с которым в тот же день поговорил и Путин). К слову, в тот же день газета Washington Post вышла со статьей, что вопрос Крыма мешает Украине и России прийти к мирному урегулированию.

В этой связи многие обсуждают синхронность двух визитов - Зеленского в Вашингтон и зампреда Совбеза РФ Медведева в Пекин.

Сегодня Медведев и китайские СМИ сообщили, что он передал главе КНР послание от Путина и обсудил с ним в том числе Украину. Си Цзиньпин заявил, что ситуацию в Украине нужно урегулировать путем диалога, и что Китай с Россией будут сближаться на базе необходимости реформы "системы глобального управления".

Но, учитывая одновременность этих визитов, не исключено, что речь идет о какой-то попытке Пекина и Вашингтона понять - о каких компромиссных условиях мира может идти речь.

К слову, в самой России визит Медведева в Китай и его встреча с Си Цзиньпинем (при том, что по официальной должности Медведев отнюдь не является первым лицом в России) вызвал обсуждение целого ряда конспирологических теорий. В том числе и о том, что якобы Медведев поехал в Пекин как вероятный преемник Путина на посту президента РФ.

Планы России по войне

Впрочем, судя по официальной риторике России, никаких перемен на высшем уровне там не ожидается. Наоборот - власти демонстрируют неизменность выбранного курса. В том числе и по Украине.

Более того, вполне вероятна новая военная эскалация.

Сегодня Путин и военное руководство России выступили на коллегии министерства обороны с программными заявлениями.

Эта коллегия - уже второе за последние дни мероприятие с участием военных, где появляется российский президент. В пятницу он побывал в центре управления "спецоперацией", расположенном, предположительно, в Ростовской области.

Да и в целом количество публичных проявлений внимания российского руководства к военным действиям в Украине существенно выросло.

Увенчала все это сегодняшняя коллегия. Первым выступил Путин, который перечислил, что нужно исправить в российской армии:

- дроны должны быть во всех звеньях - от взвода до батальона, поскольку использование беспилотников стало практически повсеместным;

- нужно работать над связью и автоматизированными системами управления;

- минобороны и генштаб должны проанализировать опыт и тактику НАТО, чтобы использовать это при подготовке собственных войск;

При этом ограничений по финансированию армии РФ нет, утверждает Путин: "правительство дает все, что армия просит". По его данным, сейчас в Украину направлено 150 тысяч мобилизованных, еще столько же тренируются на полигонах. Их Путин назвал "стратегическим резервом".

Выступавший за ним министр обороны Шойгу добавил, что "частичная мобилизация проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий".

Главное из сказанного Шойгу касалось дальнейших планов российской армии. Из которых следует, что уходить из Украины россияне не собираются. Министр предложил сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в захваченных Херсонской и Запорожской областях. И заявил, что приоритетная задача РФ на 2023 год - продолжение "спецоперации" до "полного выполнения ее целей".

Кроме того:

- из-за наращивания сил НАТО, России нужно создать группировку войск на северо-западе страны.

- необходимо создать два стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа.

- необходимо сформировать новые дивизии во многих родах войск и во всех округах. Также сформировать увеличенные артиллерийские соединения и воссоздать ремонтные заводы для них.

- поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет.

- необходимо довести численность армии России до 1,5 миллиона человек, в том числе, контрактников – 670 тысяч.

Иными словами, в российской армии намерены увеличить численность и поменять структуру, которая больше будет напоминать советский дивизионный принцип, а не новый бригадный.

После слово снова взял Путин и выдвинул следующий тезис.

По его словам, столкновение с Западом на территории Украины все равно было неизбежным. Поэтому правильно было начать его сейчас, пока у России существует определенный "запас прочности", обусловленный наличием ряда стратегических вооружений (например, гиперзвуковым оружием).

Закончил Путин таким заявлением: "конечно, военные действия всегда связаны с трагедиями и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем в этом отчет, но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра. И думаю, все присутствующие в этом зале прекрасно понимают, о чем я говорю. Имея в виду и состояние наших вооруженных сил, и наличие у нас перспективных видов вооружения, техники, которых в других странах нет, а у нас есть, - все это создает определенный запас прочности. И он есть".

В целом совещание с участием Путина, судя по всему, имело целью донести как минимум одно главное послание: "существующие проблемы не имеют принципиального значения, мы их решим и будем воевать дальше".

И также очень примечательно, что прошло это мероприятие как раз накануне визита Зеленского в Вашингтон. Не исключено, что одна из задач это была показать Украине и Западу, что Кремль сдаваться не намерен. И, таким образом, добавить "месседжи" к предстоящим переговорам украинского и американского президентов о "справедливом мире".