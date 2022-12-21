Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 21 декабря.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

В течение суток противник нанес три ракетных и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В Гуляйполе российская авиация ударила по городской больнице. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском.

На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении зафиксированы обстрелы Новомлынска, Купянска, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении враг не прекращает обстреливать Макеевку, Площанку, Червонопоповку и Дибровы на Луганщине.

На Бахмутском направлении обстреляны Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстрелял Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из РСЗО и ствольной артиллерии подверглись Красногригорьевка Днепропетровской области, пригород Херсона, сам Херсон и Очаков Николаевской области. В этих населенных пунктах есть пострадавшие среди мирных жителей.

Подтверждено поражение 15 и 16 декабря вражеских складов боеприпасов в районе Кадиевки Луганской области. Детонация на них продолжалась более 20 часов.

20 декабря нанесен удар по аэродрому в районе Каховки Херсонской области. Там находилось около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Подробная информация по потере техники и личного состава уточняется.

В Новобогдановке Запорожской области оккупанты организовали полевой госпиталь. В Новотроицком Херсонской области российские захватчики переоборудовали местную больницу для лечения своих раненых. Больные местные жители были принудительно выписаны. В этом населенном пункте оккупанты усилили контрразведывательные меры. Все это свидетельствует о значительных потерях врага.

Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также ВСУ сбили вражеский БПЛА типа "Форпост", который стоит около 6 миллионов долларов США. Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов.

Война в Украине продолжается уже 301-й день. "Страна" следит за новостями 21 декабря в своем онлайне.

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