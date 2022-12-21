Президент Украины Владимир Зеленский, который еще вчера побывал в Бахмуте Донецкой области, прибыл в Соединенные Штаты, где встретится с американским визави Джо Байденом и выступит перед Конгрессом.

Об этом сообщил американский телеканал CBS.

По данным телеканала, украинский президент после Вашингтона может посетить Великобританию, Францию и Германию.

Ранее сообщалось, что украинский президент летит в США на американском военном самолете. Позже в сети появились кадры, сделанные на железнодорожном вокзале Польши: на них Зеленский передвигается по перрону со своей охраной.

Также мы публиковали расписание сегодняшней встречи Байдена и Зеленского. Это будет первый личный визит Зеленского в США после вторжения России в Украину в феврале. Президент Украины выступит с речью на совместном заседании обеих палат Конгресса.

Война в Украине продолжается уже 301-й день. "Страна" следит за новостями 21 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 300-го дня войны. Зеленский побывал в Бахмуте с неанонсированным ранее визитом. В Киеве и области серьезные проблемы со светом. В Кабмине предупредили, что воздушные атаки на энергетику могут усилиться до Нового года. Путин сегодня собирает на совещание 15 тысяч офицеров.

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О событиях 300-го дня войны более подробно в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает Олеся Медведева.