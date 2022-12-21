Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов.

Об этом говорится в документе, обнародованном Белым домом.

"В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США... я настоящим делегирую госсекретарю полномочия... распорядиться ассигнованиями в размере до 1 миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине", - сказано в тексте меморандума.

Сегодня начался визит в США Владимира Зеленского - его первая зарубежная поездка с начала войны. В связи с этим координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден пригласил украинского президента в Вашингтон, чтобы обсудить не только военную помощь США, но и возможное окончание войны.

Ранее мы публиковали расписание сегодняшней встречи Байдена и Зеленского. Байден встретит украинского президента на Южной лужайке у Белого дома в 21:00 по киевскому времени. Двусторонняя встреча Зеленского и Байдена начнется в 21:30 и будет проходить в Овальном кабинете.