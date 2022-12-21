Лидер фракции Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что масштабная помощь Украине со стороны Вашингтона остается одним из приоритетов американской внешней политики.

Об этом сообщает ВВС News.



"Помогая Украине сегодня, Америка прямо демонстрирует свою верность простейшим принципам территориальной целостности и суверенитета", - сказал Макконнелл во время выступления в Сенате.



В своей речи Макконнелл назвал Зеленского "вдохновляющим лидером".



"Причина, по которой большинство американцев из обеих политических партий и большинство обеих фракций Конгресса поддерживают продолжение помощи Украине, не имеет отношения к вдохновляющим речам или филантропии. Народ Украины невиновен и он заслуживает нашей помощи. Президент Зеленский - вдохновляющий лидер. Но основная причина, по которой мы помогаем Украине разбить и победить захватчиков, практична. Это просто интересы США", – сказал он.



Большинство в новой Палате представителей, которая начинает работать в следующем году, будет принадлежать республиканцам. В Сенате, где демократы по-прежнему сохранят контроль, роль Республиканской партии также высока: от нее в определенной может зависеть судьба дальнейшей американской помощи Украине.

Как писала "Страна", следующий пакет американской помощи Украине будет включать системы ПВО Patriot.

Также мы сообщали о том, что Всемирный банк выделил Украине 610 миллионов долларов, из которых 500 миллионов пойдут на финансирование госучреждений.