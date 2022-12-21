Словакия добилась исключения из санкций Европейского союза в отношении российской нефти. Это позволит ей продолжать экспортировать переработанные из российской нефти продукты, в том числе дизельное топливо, в Украину, испытывающую энергетический голод.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра экономики Словакии Карела Хирмана.

Когда очередные антироссийские санкции вступят в силу 5 февраля, главный нефтеперерабатывающий завод страны Slovnaft, входящий в венгерскую энергетическую компанию MOL, столкнется с необходимостью прекратить экспорт на большинство рынков продуктов, переработанных из российской нефти. Однако исключение позволит Slovnaft экспортировать нефтепродукты в Украину, которая этой зимой столкнулась с серьезной нехваткой электроэнергии и тепла, вызванной ракетными ударами России по важнейшей инфраструктуре.

"Нам удалось договориться об освобождении словацкой Slovnaft от режима санкций, который вступит в силу после 5 февраля", — сказал Хирман на телевизионной пресс-конференции.

"Благодаря этому освобождению Slovnaft сможет экспортировать все нефтепродукты не только в Чехию, но и в Украину… что поможет стабилизировать производственные и операционные результаты нашего нефтеперерабатывающего завода Slovnaft в следующем году", — добавил министр.

Словакия получает почти 100% сырой нефти из России по трубопроводу "Дружба", который проходит через Украину. Но в следующем году Slovnaft планирует сократить эту долю примерно до 60%, чтобы сохранить свой потенциал для экспорта на другие рынки.

В настоящее время нефтеперерабатывающий завод Slovnaft экспортирует значительную часть своей продукции объемом 124 000 баррелей в день.

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