Вооруженные силы Республики Беларусь и Российской Федерации, входящие в состав региональной группировки войск, проводят мероприятия боевого слаживания на территории Беларуси.

Об этом сообщает телеграм-канал белорусского Министерства обороны.

Как рассказали в ведомстве, мероприятие проходит на полигоне "Брестский".

"Белорусские и российские военнослужащие продолжают проводить совместные занятия по боевой подготовке: отрабатывают элементы тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовки, а также вождение боевых машин по пересечённой местности", - сказано в записи.

Ранее "Страна" сообщала, что в три граничащих с Украиной района Гомельской области Беларусь ограничила доступ, а именно в пределах пограничной полосы Лоевского, Брагинского и Хойникского районов. Они граничат с Киевской и Черниговской областями Украины (именно из этих районов началось наступление РФ на Киев в феврале).

А командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявлял, что военная угроза со стороны Беларуси постепенно растет. Там уже находится достаточное количество российских войск для проведения тактических действий.