Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня, 21 декабря, в Вашингтон, где у него запланирована встреча с главой Белого дома Джо Байденом.

В своем телеграм-канале украинский президент опубликовал фото, как его встречают в аэропорту. Среди встречающих были посол Украины в США Оксана Маркарова и глава протокола США Руфус Гиффорд.

"Сегодня я – в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество по приближению нашей победы. Проведу ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки", - написал Зеленский.

Он также добавил, что "в следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям".

По данным западных СМИ, самолет Зеленского приземлился на авиабазе "Эндрюс" близ Вашингтона.

Также в сети появилось видео встречи президента.

Сегодня начался визит в США Владимира Зеленского - его первая поездка в Вашингтон и вообще за рубеж с начала войны. В связи с этим координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден пригласил украинского президента в американскую столицу, чтобы обсудить не только военную помощь США, но и возможное окончание войны.

Накануне визита появилось расписание сегодняшней встречи Байдена и Зеленского.

Еще до прибытия украинского президента в Вашингтон глава Белого дома его поприветствовал.

"Надеюсь, ваш полет проходит хорошо, Владимир. Я очень взволнован встречей с вами. Многое нужно обсудить", - написал президент США в Twitter.

Как писала "Страна", Зеленский добирался в США через Польшу, куда прибыл поездом. В Вашингтон он вылетел из аэропорта "Ясенка" под Жешувом.