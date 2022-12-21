В Мариуполе вновь активизировалось передвижение военной техники на направлении Мариуполь - Мангуш - Бердянск.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

"Много живой силы, не менее 15 танков за два дня на тралах, другая военная техника всех видов", – написал советник.

Также, по его информации, прибыли новые подразделения, которые размещаются в Мариупольском районе в поселках севернее Мариуполя (направление Волноваха/Донецк). Кроме того, зафиксировано движение в акватории порта и начало ремонтных работ у причалов.

"Наши источники говорят о попытке развести/отделить причалы на гражданские и военные. Есть информация о намерениях размещения катеров ВМФ РФ и судов военной поддержки в порту Мариуполя", - добавил Андрющенко.

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