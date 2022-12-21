Власти США формально не признают Крым частью РФ, но хорошо понимают, что за попыткой его освобождения ВСУ может последовать крайне жесткая реакция.

Об этом заявил экс-посол США в России Майкл Макфол в интервью российской оппозиционной журналистке Юлии Латыниной.

По его словам, в администрации Байдена нет единства по поводу Крыма.

"Интересна позиция насчет Крыма – часть России или нет. Конечно, формально мы все считаем, все говорим, что это не часть России, но операция освобождения Крыма для нескольких людей, не всех – это всё время спорный вопрос. Действительно, спорные, нестабильные позиции в администрации Байдена", - рассказал Макфол.

По его словам, "в администрации есть люди, которые считают, что нет, это будет эскалация, это будет война между Россией и НАТО, будет применено ядерное оружие, поскольку Путин считает, что Крым – это часть России, нельзя этого делать. Вот такая идет все время дискуссия".

Ранее мы писали о том, что большинство украинцев считает, что победой Украины в войне будет освобождение всей территории страны в границах 1991 года, включая Крым и Донбасс.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что возвращение Крыма уже происходит в головах украинцев, но операция по освобождению полуострова ещё не начиналась.