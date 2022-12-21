Экс-посол США в РФ рассказал о том, что в администрации Байдена нет единства по поводу Крыма
Власти США формально не признают Крым частью РФ, но хорошо понимают, что за попыткой его освобождения ВСУ может последовать крайне жесткая реакция.
Об этом заявил экс-посол США в России Майкл Макфол в интервью российской оппозиционной журналистке Юлии Латыниной.
По его словам, в администрации Байдена нет единства по поводу Крыма.
"Интересна позиция насчет Крыма – часть России или нет. Конечно, формально мы все считаем, все говорим, что это не часть России, но операция освобождения Крыма для нескольких людей, не всех – это всё время спорный вопрос. Действительно, спорные, нестабильные позиции в администрации Байдена", - рассказал Макфол.
По его словам, "в администрации есть люди, которые считают, что нет, это будет эскалация, это будет война между Россией и НАТО, будет применено ядерное оружие, поскольку Путин считает, что Крым – это часть России, нельзя этого делать. Вот такая идет все время дискуссия".
Ранее мы писали о том, что большинство украинцев считает, что победой Украины в войне будет освобождение всей территории страны в границах 1991 года, включая Крым и Донбасс.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что возвращение Крыма уже происходит в головах украинцев, но операция по освобождению полуострова ещё не начиналась.