Власти США ожидают, одобрит ли президент Украины Владимир Зеленский их предложение признать Россию государством-агрессором.

Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что администрация Байдена в течение последних нескольких месяцев работала с Конгрессом над законодательством, которое официально назовет Россию государством-агрессором.

Но теперь законодатели ожидают одобрения со стороны президента Зеленского, когда он лично обратится в Конгресс.

Если президент Украины поддержит предложение, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси представит законопроект уже на текущей неделе. В то же время неясно, как обе палаты смогут принять его до того, как уйдут на каникулы, что будет знаменовать конец 117-го Конгресса.

Проект предложения, как пишет издание, предусматривает введение новых жестких санкций против чиновников РФ, причастных к войне в Украине.

Утром американская пресса сообщила, что Конгресс США намерен объявить Россию государством-агрессором, а не государством - спонсором терроризма.

Мы также писали о том, что польский Сейм со второй попытки признал Россию спонсором терроризма.

В документе прописано, что Россия систематически нарушает права человека, международное право, Устав ООН и другие обязательства, атакует территории других государств, совершает военные преступления, геноцид и действия, направленные против экономической деятельности, в том числе в сфере энергетики.