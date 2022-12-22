В Донецке был обстрелян ресторан, в котором праздновал день рождения Дмитрий Рогозин. Убит один человек
В Донецке обстрелян ресторан азербайджанской и европейской кухни "Шеш-Беш" на улице Араратской, где экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 21 декабря отмечал день рождения.
Видео из ресторана публикуют российские СМИ.
По сообщениям донецких телеграм-каналов, Дмитрий Рогозин отмечал здесь свой 59-й день рождения, после чего здание обстреляли снарядами 155 калибра.
Также в донецких пабликах пишут, что в результате этого обстрела ранен "председатель правительства ДНР" Виталий Хоценко, а его охранник скончался от ран.
Сам Дмитрий Рогозин не пострадал.
В последние дни Донецк постоянно жестоко обстреливают. Так, 19 декабря под огонь попала (уже второй раз за месяц) больница Калинина. Ее здание было сильно повреждено.
Между тем война в Украине продолжается уже 301-й день. "Страна" следит за новостями 21 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 300-го дня войны. Зеленский побывал в Бахмуте с неанонсированным ранее визитом. В Киеве и области серьезные проблемы со светом. В Кабмине предупредили, что воздушные атаки на энергетику могут усилиться до Нового года. Путин сегодня собирает на совещание 15 тысяч офицеров.
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О событиях 300-го дня войны более подробно в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает Олеся Медведева.