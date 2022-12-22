В Украине открыли около двухсот уголовных производств за незаконное распространение информации о перемещении украинских военных, их мест расположения и информации об оружии во время действия военного положения.

Об этом заявил начальник департамента уголовно-правовой политики Офиса генерального прокурора Алексей Бонюк, пишет "Укринформ".

Он также заявил, что примерно треть обвинительных актов по делам об уголовной ответственности за распространение незаконной информации в интернете до и после начала полномасштабного вторжения уже направлены в суд.

"Сейчас у нас по ст. 114-2 УКУ зарегистрировано уже около двухсот уголовных производств и треть направлена в суд", - сказал он.

В частности, речь идет об уголовных делах по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ) УКУ. За такие нарушения грозит от 3 до 12 лет тюрьмы.

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