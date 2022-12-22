Власти Австрии решили продлить действие временной защиты для беженцев из Украины, а также право легально находиться на территории страны до 4 марта 2024 года.

Соответствующее постановление принял Совет министров Австрии, пишет "Укринформ".

Документ вносит изменения в решение федерального правительства Австрии от 11 марта 2022 года, котором указывалось право украинцев на проживание в стране.



"Временное право на жительство действует до 4 марта 2024 года", - говорится в документе.



На сегодняшний день в Австрии зарегистрировано более 90 тысяч переселенцев из Украины, из которых 56 тысяч находятся на обеспеченнии правительства.

Между тем, как пишет Fragomen, вероятно, все страны ЕС до марта 2024 года продлят действие временной защиты для украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что в Польше ограничат время бесплатного размещения украинских беженцев и изменят правила получения выплат.

Также мы писали, что Германия прогнозирует увеличение числа украинских беженцев после наступления морозов.

Война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.