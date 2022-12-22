Президент РФ Владимир Путин впервые упомянул слово "война" в отношении конфликта в Украине, который в России официально называют "специальной военной операцией".

Так Путин выразился во время пресс-подхода к представителям СМИ. Трансляция велась на телеканале "Россия 24".

"Наша цель - не раскручивать маховик военного конфликта, а - наоборот - закончить эту войну", - сказал российский президент.

При этом российские журналисты вспоминают, что он уже употреблял слово "война" на Валдайском форуме. Но тогда он сказал "гражданская война".

Между тем за употребление слова "война" по отношению к нынешним событиям в Украине россиянам грозит ответственность вплоть до уголовной.

Кроме того, президент РФ дал свое объяснение тому, почему Россия не интенсифицирует боевые действия в Украине.

"Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет", – сказал Путин.

Также он скептически оценил американскую систему ПВО Patriot, которую США предоставили Украине.

"Patriot - достаточно старая система и не работает так как наша С-300, а противоядие всегда найдется. Мы пощелкаем и Рatriot", - считает президент РФ.

По словам российского президента, "РФ тратит военные запасы, это большие цифры, но разница с украинским ВПК огромная, украинский ВПК - он если не обнулился, то стремительно к этому движется".

"Запасов у Киева скоро не останется, а мы в состоянии нарастить производство вооружения", - добавил Путин.

Ранее мы писали, что командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук считает, что Владимир Путин может объявить полную мобилизацию в РФ и начать наступление из Беларуси.

Также "Страна" рассказывала, что в Минобороны Украины допустили новое наступление РФ на Киев.