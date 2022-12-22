Представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани раскритиковал заявления Владимира Зеленского о военной поддержке Тегераном Москвы в войне против Украины.

Комментарий Канаани опубликован в четверг, 22 декабря, на сайте иранского МИД.

Нассер Канаани утверждает, что Иран "не поставлял никакой военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине" и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину.

"Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным", - заявил представитель иранского МИД.

Также Канаани посоветовал украинскому президенту "извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США".

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от Ирана новую партию из 250 дронов-камикадзе "Шахед".

Ранее мы писали, что на днях министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия планирует заключить соглашение с Ираном. В его рамках Москва получит дроны-камикадзе, с помощью которых намерена продолжать атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а Иран - передовые военные компоненты.