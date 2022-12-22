Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани. Фото: из открытых источников

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани раскритиковал заявления Владимира Зеленского о военной поддержке Тегераном Москвы в войне против Украины.

Комментарий Канаани опубликован в четверг, 22 декабря, на сайте иранского МИД.

Нассер Канаани утверждает, что Иран "не поставлял никакой военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине" и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину.

"Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным", - заявил представитель иранского МИД.

Также Канаани посоветовал украинскому президенту "извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США".

Комментарий Ирана к словам Зеленского

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от Ирана новую партию из 250 дронов-камикадзе "Шахед".

Ранее мы писали, что на днях министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия планирует заключить соглашение с Ираном. В его рамках Москва получит дроны-камикадзе, с помощью которых намерена продолжать атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а Иран - передовые военные компоненты.

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