Хуже всего ситуация с электроэнергией в Киеве обстоит на Оболони и Куреневке.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, в остальных районах столицы ситуация улучшается.

"Сегодня в Киеве стало получше. Распределение такое: левый берег столицы очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера. Куреневке и Оболони пока нелегко. Этим районам пока подается меньше электроэнергии", – написал Коваленко.

Также он сообщил, что "благодаря временным схемам удалось заживить дома, которые со времени обстрелов без питания. Им должны были подать хотя бы несколько часов света".

Напомним, в Киевской городской военной администрации объяснили, почему у большинства киевлян нет света.

Как писала "Страна", директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что Киев может вернуться к плановым отключениям света через 7-10 дней, но в лучшем случае свет будет у потребителей 10 часов в сутки.

При этом, по данным энергетиков, в Киеве ситуация может ухудшиться. Спикер Киевской ГВА Михаил Шаманов заявил, что свет для киевлян подается в режиме аварийных отключений и переходить на плановые пока рано.