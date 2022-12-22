В Твиттере появится счетчик просмотров для каждого сообщения.

Об этом заявил владелец соцсети Илон Маск.

"Твиттер запускает подсчет просмотров, чтобы вы могли видеть, сколько раз просматривали твит! Это нормально (уже действует) для видео", – написал Маск в Твиттере.

По его словам, это продемонстрирует, насколько соцсеь живее, чем может показаться. Маск подсчитал, что более 90% пользователей читают Твиттер, но не пишут твиты, не отвечают и не ругают, поскольку их действия увидят другие пользователи.

Социальная сеть Твиттер появилась в 2006 году. Она была создана для передачи коротких сообщений, размер которых первоначально составлял 140 символов.

Ранее Маск заявлял, что соцсеть планирует увеличить размер постов, который сейчас не превышает 280 символов. Последний раз объем сообщений менялся пять лет назад, в 2017 году.

Также сообщалось, что в Твиттере действовал теневой бан, под который попадали темы о республиканцах и ультраправых. Под ограничение видимости подпадали несколько других тем, например, касающиеся антиваксеров. Информационной политикой занималась специальная секретная группа внутри компании.