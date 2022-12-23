Стало известно, на каких условиях наша страна получит финансирование от МВФ. Минфин обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике и письмо о намерениях, под которым подписались президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Андрей Пышный.

Сама практика подписания меморандумов с МВФ не нова - подобные документы появляются практически под каждый транш Фонда. В них перечисляются обязательства, которые берет на себя Украина, а также структурные маяки - ключевые мероприятия с конкретными сроками выполнения.

Главное, что важно для МВФ — минимальный дефицит бюджета, то есть хоть какие-то гарантии, что страна сможет платить по кредиту. Поэтому в меморандумах в прошлые годы прописывались такие непопулярные решения, как экономия на социальных выплатах, медицине и образовании, а также закручивание налоговых гаек. Другое дело, что весь список обязательств выполнялся далеко не всегда.

Еще одна фишка прежних меморандумов с МВФ — отдельно оговаривались реформы, в частности, судебной и антикоррупционной систем.

Сейчас в Украине война. Отечественная экономика в кризисе, а дефицит бюджета просто зашкаливает. По сути, бюджетные доходы на 2023 год позволят полностью профинансировать только сектор обороны, все остальные расходы будут обеспечены за счет внешней помощи.

Поэтому и новый меморандум особенный. В нем очень мало внимания посвятили реформам и борьбе с коррупцией. Основное — это экономические пункты.

И их воплощение в жизнь ни бизнес, ни рядовых граждан явно не обрадуют. Речь идет об усилении налогового давления на предпринимателей, в частности, отмене упрощенной системы налогообложения (2% от оборота, на которые бизнесу разрешили перейти с началом войны), возврат фискальных проверок, активизация контроля кассовых аппаратов. Для людей готовят более жесткий контроль социалки.

Выплаты будут, но максимально адресные, а это означает как минимум усиление верификации претендентов на бюджетную помощь.

Изучили, что прописано в новом меморандуме с МВФ и что это значит для людей и бизнеса.

Риск фискальных разрывов и массового выезда граждан

Отметим: о новом транше для Украины речь пока не идет. Сначала будет работать Мониторинговая программа с привлечением Совета директоров Фонда. И в случае успешного ее прохождения в марте 2023 года может быть "большая программа с финансированием". Об этом ранее говорил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован на конференции ассоциации "Профессиональное правительство".

"Надеемся в марте выйти на большую программу, которая уже будет частью процесса реконструкции и будет помогать построить "макрофреймворк" для других доноров", — отметил Рашкован.

В новом "пакете для МВФ" два документа: письмо о намерениях и сам меморандум.

В письме о намерениях описаны последствия войны для Украины: 14 млн беженцев, рост безработицы, снижение реальных доходов, удар по ключевым отраслям - агросектору и металлургии. Плюс тотальное разрушение энергетической инфраструктуры. В то же время, как сказано в письме, обеспечивается функционирование основных государственных институций, предоставление госуслуг. Стабильно работает банковская система.

При этом указано, что дальнейшая эскалация военных действий со стороны России, "в частности, разрушение критической инфраструктуры приведет к увеличению фискальных разрывов и разрывов платежного баланса из-за увеличения потребностей в импорте, что будет иметь негативные последствия на рыночные настроения и ускорит выезд граждан за пределы страны".

Этими рисками поясняется запрос по 4-месячной Мониторинговой программе с привлечением Совета директоров, с которым украинские власти обратились в МВФ. Такая программа должна обеспечить "макроэкономическую основу для оценки потребностей во внешнем финансировании". И выполнение меморандума, как отметил Минфин, "приблизит страну к запуску полноценной программы сотрудничества с МВФ в 2023 году".

Расчет в том, что привлечение МВФ позволит в целом активизировать международную помощь нашей стране. То есть Фонд должен стать своего рода гарантом для других кредиторов и инвесторов.

Заявленная цель украинской власти на ближайшее будущее — получить достаточно ресурсов для выполнения основных функций государства и при этом сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность.

В письме сказано, что одна из главных целей на следующий год — отказ от эмиссионного финансирования. То есть, выключение печатного станка, к которому Нацбанк то и дело прибегает в этом году, покупая гособлигации внутреннего займа. Финансирование должно идти за счет внутреннего рынка (продажи облигаций) и внешней помощи.

Однако насколько эта цель будет реализуема - сказать трудно. Пока украинским властям не удалось заинтересовать банки и частных инвесторов в покупке гособлигаций в необходимом количестве, несмотря на постоянно повышаемую их доходность.

Отдельный пункт касается корпоративного управления госкомпаниями. Украинские власти обещают "возобновить усилия по внедрению практики корпоративного управления на государственных предприятиях и в государственных банках, защите независимости их наблюдательных советов, а также сохранению независимых, компетентных и надежных антикоррупционных институций".

Отдельно отмечено возобновление работы набсовета в НАК "Нафтогаз" (он фактически перестал функционировать после того, как в прошлом году правительство уволило через его голову главу НАК Андрей Коболев и назначила на его место Юрия Витренко).

Больше налогов, меньше социалки

Собственно, в письме о намерениях коротко изложены основные пункты меморандума об экономической и финансовой политике.

Остановимся на нем более подробно.

Во вступлении к меморандуму дается оценка реального состояния экономики и прогнозы на 2023 год.

Так, ВВП в следующем году (после падения почти на треть в этом) может вырасти на 1%, но это не точно. Даже для такого роста нужны условия: как минимум, постепенное оживление экономической деятельности в районах вне зоны активных боевых действий, сохранение зернового коридора и, главное, прекращение активных боевых действий.

Отметим, что 1% ожидаемого роста ВВП - это меньше, чем прогнозировалось ранее, в частности, на этапе принятия бюджета-2023. Медленное восстановление экономики поясняется ударом по критической инфраструктуре, который будет оказывать сильное влияние практически на все отрасли в лучшем случае весь первый квартал следующего года.

Прогнозируется постепенное уменьшение инфляции: с 30% на конец этого года до 22,5% в 2023 году.

Украинские власти честно признают: ситуация неопределенная, есть риски недовыполнения любых прогнозов, поэтому потребности во внешнем финансировании могут расти.

То есть Украина сейчас, мягко говоря, не сильно надежный заемщик.

На что подписались наши власти с учетом такого статуса?

1. Власти обещают принять меры по минимизации дефицита бюджетного финансирования и держать под контролем бюджетные долги. Все дело в постоянных пересмотрах бюджета, которые происходят в этом году. В бюджет постоянно вносят изменения, перераспределяется финансирование в пользу оборонки. Например, последнее такое перераспределение прописано в законе от 18 октября, которым финансирование сектора безопасности и обороны увеличено почти на 387 млрд.

"Мы столкнулись с разрывом в финансировании до конца 2022 года", — признают украинские власти в меморандуме. В связи с этим будет определен список статей, которые могут быть недовыполнены. После этого подобьют баланс: проведут мониторинг задолженностей по платежам в секторе общего государственного управления и разработают план действий по погашению долгов из бюджета-2023 (это структурный маяк со сроком выполнения на январь 2023 года).

При этом дефицит бюджета-2023 оценивается в 21,6% ВВП (в этом году — 30,3% ВВП).

3. Важный пункт относится к налоговой политике. В пояснениях указано, что ожидается уменьшение поступления от налогов на доходы, что связано с сокращением числа предприятий и снижением зарплат. Могут увеличиться поступления от налогов на товары и услуги из-за небольшого оживления спроса, но не только. Рост будет в том числе за счет отказа от мер по поддержке бизнеса на время военного положения. За счет этого налоговые поступления могут вырасти на 0,6% ВВП.

Какие льготы уберут? Во-первых, уже есть план полного возврата к довоенной схеме налогообложения топлива (до июля 2023 года). Напомним: налоги на бензин, дизель и газ пока вернули только частично.

Во-вторых, в ближайшее время в Раду будут поданы три законопроекта о налогах (структурный маяк на конец января 2023 года) - по отмене моратория на проведение дополнительных проверок с 1 июля следующего года, по отмене с 1 июля упрощенной системы налогообложения (2% от оборота) и по обеспечению эффективного и полноценного использования РРО в заведениях розничной торговли (эта норма должны вступить в силу с 1 июля 2023 года).

Еще одно обязательство перед МВФ — усиление администрирования налогов. Речь идет, в частности, о борьбе с уклонением от налогообложения НДФЛ через схему использования упрощенного режима налогообложения плательщиками третьей группы.

4. В сфере бюджетных выплат анонсировано "непростое политическое решение": расходы на оплату труда работников бюджетной сферы в следующем году урежут на 27%. Экономия будет за счет как сокращения зарплат "отдельным категориям", так и уменьшения общего числа бюджетников.

5. В 2023 году увеличения социальных выплат не будет (что, собственно, не секрет - это предусмотрено в бюджете на следующий год). Исключение составят пенсии, которые индексируют в марте следующего года. Текущий уровень социальной помощи сохранят "наиболее уязвимым категориям населения" (ВПЛ, ветеранам и др). В целом же систему социальной защиты ждет реформирование. Как именно ее изменят, должны прописать в "концептуальной записке" (это структурный маяк на конец января 2023 года). Пока известно лишь общее направление реформы — максимальная адресность государственной помощи.

"То есть социальные выплаты для тех, кого государство не считает наиболее уязвимыми, могут вообще отменить. Это значит, что в ближайшей перспективе будет более жесткой верификация претендентов на бюджетные деньги. Собственно, тревожный звоночек прозвучал уже тогда, когда в бюджете на 2023 год не оказалось строки о финансировании расходов на коммунальные субсидии", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

6. Все реформы в сегментах госпредприятий и теплоэнергетического комплекса обещают после войны. Пока же акцент делается на антикризисном управлении. Сейчас НКРЭ рассматривает возможность увеличения тарифов оператора ГТС, что позволит обеспечить дополнительное финансирование для "Укрэнерго". Отдельной строкой указано, что потребность дополнительно импорта не менее 2 млрд кубов газа "создает давление на финансы "Нафтогаза". Этим оправдывается снижение ренты на газ и компенсации по спецобязательствам для НАК. Не исключается, что будут дополнительные издержки в случае "неблагоприятного сценария" (еще большего увеличения импорта газа).

7. Главный акцент в сфере финансирования бюджета сделан на отказе от эмиссии гривны в 2023 году. Внешнее финансирование останется базовым. В этом году Украина получила 23,1 млрд долларов. В дальнейшем Украина будет сообщать о потребностях во внешнем финансировании и рассчитывает получать деньги на "льготных, насколько это возможно, условиях". Взамен обещают "проводить те необходимые ключевые реформы, которые потребуются в соответствии с договоренностями". Другим важным источником финансирования будут ОВГЗ, выпуск которых в 2023 году планируют максимизировать, а ставки повысить. Учетная ставка НБУ останется на уровне 25% "по крайней мере, до первого квартала 2024 года", говорится в меморандуме.

8. НБУ подготовит техническое задание (при активном консультировании экспертов МВФ) по методологии диагностики банковского сектора (в январе 2023 года). Действующий запрет на распределение банковского капитала останется в силе до завершения этой диагностики. Также будет утвержден план действий на случай непредвиденных обстоятельств в связи с возможным выведением неплатежеспособных банков с рынка. Власти обещают усилить корпоративное управление в госбанках и возврат активов прежних собственников обанкротившихся банков.

9. Касательно госпредприятий прописан структурный маяк - до конца января 2023 года назначить новый набсовет в "Нафтогаз". Также говорится о возможности корпоратизации "Энергоатома".

Какие кассовые аппараты, если света нет!

"В целом новый меморандум, в отличие от прежних, больше заточен на экономические вопросы. Упоминаний о борьбе с коррупцией очень мало. Это может означать, что, во-первых, внешние партнеры удовлетворены нынешней работой антикоррупционных органов и хотят сохранить ее хотя бы в таком состоянии, во-вторых, что для них сейчас важнее финансовое состояние страны и ее способность платить по займам", — говорит Кравец.

Самая скандальная норма меморандума — о налогах. По факту власти подписались на то, чтобы полностью отменить все фискальные послабления, принятые с начала войны. Но при этом война никуда не делась, а работать бизнесу из-за хронических проблем с электроснабжением стало еще сложнее.

"Вернуться на довоенную модель налогообложения сейчас готовы не больше трети предпринимателей. Остальные просто станут уходить в тень или закрываться, многие при первой же возможности попросту уедут из страны. Невозможно собрать больше налогов без развития бизнеса, просто за счет усиления налогового прессинга. Налоги в войну, наоборот, нужно отменять, чтобы хоть как-то заинтересовать предпринимателей инвестировать в развитие своего дела. Но, похоже, власти собираются пойти другим путем, и это очень плохой знак", — говорит нам глава общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич.

К слову, буквально на днях была встреча бизнес-общественности с представителями Минфина, где кроме прочего обсуждали отмену налога 2% с оборота.

Отдельная тема - кассовые аппараты.

"Они официально в законе, то есть ничего особо нового тут нет. Но на время войны дали послабления, в частности, по штрафам за отсутствие РРО", - говорит Доротич. В свете новых обязательств перед МВФ проверки по кассовым аппаратам и штрафы могут вернуть уже этим летом.

"Но возникает резонный вопрос, как будут учитывать проблемы в энергетике. Какие кассовые аппараты, если бизнес сутками без света!" - удивляется Кравец.

При этом он отмечает: обещать не значит жениться.

"Многие скандальные нормы из прежних меморандумов с МВФ Украина не выполняла или выполняла не полностью. Даже тогда особых санкций и лишения финансирования не было. Сейчас же, с учетом войны, международные кредиторы вряд ли будут более требовательными к нашей стране", — подытожил эксперт.

Но ранее меморандум если и нарушался, то уже после получения денег. Сейчас же выполнение структурных маяков является условием для программы финансирования МВФ. Так что удастся ли обойти наиболее скандальные пункты, в частности, по налогам — большой вопрос.

"Мониторинговая программа МВФ не предусматривает выделения средств. Она должна помочь привлечь деньги из внешних источников. Только после выполнения положений меморандума Украина может рассчитывать на запуск полноценной программы сотрудничества с Фондом в 2023 году. Сам меморандум является классическим набором условий и маяков, которые, по мнению МВФ, должны улучшить фискальную ситуацию и платежный баланс в воюющей стране. В рамках этого будут отменяться льготы для бизнеса, которые он получил в начале войны", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.