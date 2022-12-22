Президент США Джо Байден готов будет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам.

Об этом сообщил в четверг, 22 декабря, на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

В Госдепе заявили, что контакты Байдена с Путиным остаются исключительно гипотетическими.

"Вы слышали, как сам президент США сказал на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться", - сказал Кирби.

При этом он добавил, что глава американской администрации готов был бы пойти на переговоры с российским коллегой лишь "при наличии серьезной и реальной" готовности с российской стороны, а также "после проведения и при условии поддержания консультаций с Украиной".

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о завершении войны в Украине, если тот примет такое решение.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что уход войск РФ из Украины невозможен, и поэтому "спецоперация" продолжается.

Также "Страна" рассказывала, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки вооружений Украине повышают шансы на мирные переговоры, однако Москва сейчас в переговорах не заинтересована.