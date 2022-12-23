Подводим итоги 303-го дня войны

Ситуация на фронте

Армия РФ, как говорится в сводке Генштаба ВСУ, продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском – пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

По данным Генштаба, ВСУ отбили атаку россиян в Сумской области - на село Высокое у границы в Краснопольском районе. Деталей столкновения не сообщалось.

Также отражена атака у Хатного в Харьковской области (район Великого Бурлука). Остальные наземные движения - на Донбассе.

В Луганской области атакованы Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва. В Донецкой - Новоселовка, Ямполовка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Нью-Йорк и Марьинка в Донецкой области.

Ямполовка - населенный пункт, ранее не мелькавший в сводках. Это село западнее Кременной на левом берегу реки Оскол, откуда россияне отступили осенью под давлением ВСУ. Ранее мы рассказывали, что противник предпринимает периодические попытки снова выйти к Осколу, чтобы выстроить по нему линию обороны.

Также, по данным и российских источников, сильные бои идут в районе Площанки Луганской области, к востоку от недавно взятой ВСУ Макеевки.

То есть россияне, судя по всему, стремятся вернуться к своему первоначальному плану, который у них был после отступления из Харьковской области - выстроить новую линию фронта по Осколу и Оскольскому водохранилищу.

Что касается Бахмута, то по нему обе стороны заявляют об успехах. Украинские источники говорят, что ВСУ выбили россиян с восточных окраин города, а российские телеграмм-каналы пишут, что "вагнеровцы" продвигаются к юго-западу от города, ведя бои за село Клещеевка, через которую открывается дорога на Часов Яр и к трассе из Константиновки, по которой идет снабжение украинских войск в Бахмуте.

Тем временем, украинское командование сообщает, что Россия увеличила объемы жд-перевозок личного состава, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. Генштаб не поясняет, в каких объемах это происходит, и связано ли это с подготовкой к наступлению, о котором с недавних пор предупреждает украинская сторона.

При этом со стороны Беларуси признаков формирования наступательных группировок нет. В то же время белорусские военкоматы проводят проверку приписного состава. Особое внимание уделяется старшим офицерам, состоящим в запасе.

Напомним, что в последние дни в сети появляются видео переброски российской военной техники в Беларуси.

Параллельно вновь по телеграмм-каналам транслируются слухи, что вторжение из Беларуси начнется буквально на днях.

Однако Офис президента призывает украинцев не реагировать на эти слухи, называя их российскими вбросами для того, чтобы "расшатать нервы" украинцам.

"Одна из самых любимых тем российской пропаганды – "вторжение из беларуси" снова вбрасывается в наше медийное пространство. Причем вбросы делают через откровенно зашкварных персонажей, параллельно запуская слухи через мессенджеры в стиле "мой знакомый военный сказал", - пишет советник главы ОП Дарья Заривная.

Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, пострадали школы и многоквартирные дома. Также в Сети появилось видео мощного прилета в Бахмуте.

Уже традиционно много прилетов и пожаров было в Херсоне, власти которого призвали эвакуироваться жителей южных окраин города, подвергающихся более серьезным обстрелам.

При этом американских комплексов "Пэтриот", чтобы эффективнее отбивать ракетные удары, Украине придется ждать на фронте еще несколько месяцев, пишет издание Politico. Столько займет процесс обучения украинских расчетов для этой ПВО. Пока еще власти США решают, где их учить - в Америке или Европе.

Военные перспективы

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, как Штаты планируют распределить "украинский" пакет в 45 миллиардов долларов.

Далеко не вся эта сумма попадет непосредственно в Украину. Включенный в американский бюджет закон о дополнительном обеспечении Украины предусматривает:

- 13,37 млрд экономической помощи;

- 4,92 млрд гуманитарной помощи (из которых половину получит американский Минздрав на помощь украинским беженцам);

- 28,4 млрд военной помощи.

В свою очередь военная помощь состоит из:

- 9 млрд на обеспечение ВСУ всем необходимым - от техники до разведданных;

- 11,88 млрд на замещение в арсеналах США оружия, уже переданного Украине;

- 7 млрд - на Европейское командование войск США.

Еще шесть миллионов долларов пойдут на деятельность генерального инспектора Пентагона, который по закону будет обязан отчитаться Конгрессу об использованных деньгах.

Сенат уже утвердил этот проект бюджета. Но точку в этом процессе еще должна поставить Палата представителей, на что осталось не так много времени.

Конгресс со следующей недели (а по факту - уже с субботы) уходит на каникулы и в следующий раз соберётся уже в новом году. А с января контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам, среди которых немало скептиков в отношении расширения поддержки Украины.

То есть времени на принятие этого бюджета у демократов осталось до конца дня пятницы. Впрочем, учитывая, что время в Вашингтоне отстает от киевского на семь часов, то шансы на голосование есть.

Тем временем, в западных СМИ продолжают анализировать визит Зеленского в США - и становятся ли ближе перспективы мирного урегулирования.

Напомним, что в медиа и телеграм-каналах накануне и сразу после визита была популярна версия о том, что Вашингтон и Пекин решили синхронно надавить, соответственно, на Киев и Москву, чтобы побудить их к окончанию войны на компромиссных условиях.

В качестве "доказательства" существования такого плана, правда, имеется в наличие лишь синхронность визитов Медведева в Китай и Зеленского в США.

В тоже время, по данным источников The Wall Street Journal логика визитов и Зеленского, и Медведева была ровно обратной. Их целями были не обсуждение мирных планов, а наоборот - попытка заручиться военной поддержкой перед возобновления крупномасштабных боевых действий. В этом контексте издание вспоминает, что Украина и ее западные союзники ожидают наступление России в начале следующего года.

Приоритетом Зеленского во время визита США стало "получение большего количества оружия", констатирует The Wall Street Journal. При этом Байден, хоть и воздержался от значительных военных поставок, пообещал, что США будут и впредь помогать Украине добиваться успеха на поле боя.

Однако издание не исключает, что после попыток начать полномасштабные наступления обе стороны все-таки могут сесть за стол переговоров, "которые многие считают неизбежными, хотя сроки любых переговоров остаются далеко не ясными и, по всей видимости, пройдут не раньше, чем через несколько месяцев".

Со ссылкой на европейских дипломатов, газета пишет, что "Путин полон решимости начать новое наступление между февралем и апрелем, и поэтому не будет заинтересован в переговорах". Издание напоминает, что российский президент на днях предложил целый ряд мер по усилению армии.

При этом у издания есть информация, что к годовщине российского вторжения 24 февраля команда Зеленского намерена представить доработанный проект мирного плана. Но его содержание будет зависеть от ситуации на поле боя - "поэтому Киев хочет подготовиться к возможным мирным переговорам путем достижения военных побед".

При этом другое американское издание - "Вашингтон пост" со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что Зеленский на встречах с Байденом и конгрессменами заявлял им о том, что Украина способна одержать полную победу в войне. Однако, по словам собеседников издания, полный выигрыш Украины на поле боя в США считают "маловероятным".

В Кремле сегодня снова дали понять, что выводить войска из Украины, как предлагают Зеленский и Запад, не намерены.

"Мы слышали заявления Зеленского о различных шагах, о мирном плане. Но все, что до этого говорил Зеленский, говорилось без учета нынешних реалий, которые на сегодняшний день сложились и которые невозможно игнорировать", — говорит пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Снарядный голод

Впрочем, российские амбиции в Украине пока наталкиваются на ряд проблем, о которых все громче говорят блогеры, поддерживающие "спецоперацию". В частности, речь идет об увеличивающейся нехватке снарядов (что считалось раньше основной проблемой в основном у ВСУ). Ряд блогеров говорят о нарастающем "снарядном голоде" в армии РФ и призывают как можно быстрее наладить производство боеприпасов в нужных количествах.

Из-за нехватки снарядов, как отмечают блогеры, российская армия все чаще вынуждена использовать в качестве "заменителя" артиллерии танки (к ним снаряды имеются в большем количестве). Но замена эта не равнозначна. Во-первых, меньше калибр, во-вторых, меньше дальность стрельбы. В-третьих, от частой стрельбы изнашиваются стволы танков и их нужно менять, что потенциально может сократить число российской бронетехники на линии фронта.

Но о снарядном голоде заговорили и западные партнеры Киева. Европа пытается нарастить производство боеприпасов в достаточном объеме для Украины и себя, но сталкивается с серьезными трудностями, пишет WSJ со ссылкой на свои источники в правительственных кругах и оборонной индустрии.

Усилия ЕС тормозят отсутствие производственных мощностей, законодательные ограничения, нехватка специализированных рабочих, узкие места в цепочках поставок, высокие затраты на финансирование этой отрасли и даже экологические нормы.

"Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения крупной артиллерийской войны, ни промышленных мощностей для создания таких резервов. Это означает, что НАТО не сможет защитить свою территорию от крупных противников, если на нее сейчас нападут", - говорит бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Германии Нико Ланге.

Украина использует в месяц до 40 тысяч артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм. При том что общее годовое производство таких снарядов в Европе составляет около 300 тысяч, говорит владелец чешского производителя боеприпасов.

По его оценке, даже если война прекратится в одночасье, Европе потребуется до 15 лет, чтобы восполнить свои запасы при нынешних темпах производства.

В США также признают, что страна за месяц может произвести столько артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, сколько украинские войска тратили за два дня. Речь о 15 тысячах снарядов, сообщает газета Washington Post.

Экономика и санкции

Сегодня украинские власти подвели некоторые экономические итоги российских ударов по украинской энергетике. Они вызывают падение реального производства: в четвертом квартале оно составило в среднем 70%, сообщили в Офисе президента.

"В некоторых случаях 80-90%, в некоторых – 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе и схемы подключения того или иного предприятия, в зависимости от его критичности для экономики", - заявил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

Он считает, что падение экономики превысит 50%, озвученные недавно премьер-министром Шмыгалем.

"Моя личная позиция, что цифры будут гораздо хуже, чем были ожидания в предыдущем квартале. Насколько именно, думаю, не стоит сейчас играть в догадки будет это 3, 5 или 7 процентных пункта", - сказал Шурма.

В России же раскрыли подробности анонсированного, но еще не подписанного указа Путина, который касается потолка цен на нефть.

В ответ на эту меру Запада Москва планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов странам и компаниям, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он подтвердил, что такой механизм будет прописан в путинском указе.

При этом в России могут снизить добычу нефти примерно на 500–700 тысяч баррелей в сутки, или 5-7% от всего объема, добавил Новак. По его словам, для России такой объем является "незначительным".

То есть, Россия делает ставку на снижение предложения, рассчитывая, что это вызовет рост цен - или затормозит их падение, которое наблюдается сейчас на мировом рынке.