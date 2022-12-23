Еврокомиссия объявила, что замораживает выплату Венгрии 22 млрд евро из европейских фондов до выполнения ряда условий.

Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Брюссель требует от Будапешта обеспечить независимость судебной системы, академические свободы, права ЛГБТ и систему получения убежища.

Отметим, что 12 декабря ЕС уже заморозил 6,3 млрд евро средств до тех пор, пока правительство Виктора Орбана не выполнит еще более жесткий набор из 17 условий, также связанных с судебной системой и борьбой с коррупцией.

Выплаты из "фондов сплочения" выделяются наиболее бедным странам ЕС для выравнивания уровня жизни между членами Союза.

Текущие 22 млрд евро для Венгрии должны были пойти на образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных электростанций.

Отметим, что Венгрия регулярно блокирует принятие решений ЕС. Например, недавно Будапешт выступил против введения в ЕС потолка цен на газ.

Также Венгрия отказалась тренировать украинских военных на своей территории и заблокировала выделение Украине 18 млрд финансовой помощи ЕС в 2023 году.