"Укрзализныця" сообщила о задержке ряда поездов. Фото: УЗ/Facebook

Укрзализныця в пятницу, 23 декабря, сообщает о задержках ряда ж/д составов до 7 часов из-за скопления поездов на польской границе.

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба компании.

В частности это такие рейсы:

  • №715/716 Перемышль — Киев +7:13
  • №31/32 Перемышль - Запорожье +3:58
  • №705/706 Киев — Перемышль +2:37
  • №89/90 Перемышль - Киев +2:30

Также в связи с отсутствием напряжения в контактной сети в результате обстрела на участке Марганец-Никополь изменен маршрут следования для следующих поездов:

  • №62 Одесса — Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2, Новомосковск Днепровский.
  • №120 Львов – Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.
  • №276 Киев – Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

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