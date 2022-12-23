Укрзализныця в пятницу, 23 декабря, сообщает о задержках ряда ж/д составов до 7 часов из-за скопления поездов на польской границе.

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба компании.

В частности это такие рейсы:

№715/716 Перемышль — Киев +7:13

№31/32 Перемышль - Запорожье +3:58

№705/706 Киев — Перемышль +2:37

№89/90 Перемышль - Киев +2:30

Также в связи с отсутствием напряжения в контактной сети в результате обстрела на участке Марганец-Никополь изменен маршрут следования для следующих поездов:

№62 Одесса — Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2, Новомосковск Днепровский.

№120 Львов – Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

№276 Киев – Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

Как писала "Страна", в случае блэкаута "Укрзализныця" будет продавать билеты прямо в вагонах.

Также мы писали, что "Укрзализныця" вернет в поезда подстаканники и обновит меню кофе и чая.