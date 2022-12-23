В Аргентине выпустят новые банкноты в честь победы национальной сборной на ЧМ-2022. На них будет изображен капитан команды Лионель Месси и остальные игроки.

Об этом сообщает Daily Mail.

Номинал купюры 1000 песо. К слову, десять - игровой номер Месси.

Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу на турнире в Катаре, обыграв Францию в финальном матче по пенальти. Это третья победа страны на ЧМ в истории. Последний раз она побеждала на чемпионате мира в Мексике в 1986 году, когда главной звездой сборной был Диего Марадона. Тогда в финале Аргентина победила сборную ФРГ.

Мы рассказывали, что Лео Месси признали лучшим футболистом Кубка мира в Катаре. Решающий матч на ЧМ-2022 в Катаре против Франции стал для Месси 26-м на Мундиалях. По этому показателю аргентинский форвард обошел бывшего немецкого защитника Лотара Маттеуса, который остановился на показателе в 25 поединков.

После победы на чемпионате мира в Катаре Месси не скрывал своих радостных эмоций и поцеловал кубок.

"Страна" вела онлайн-трансляцию поединка. Как Аргентина победила на ЧМ читайте здесь.