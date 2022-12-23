Россия надеется заморозить войну против Украины и не ищет мира. Москва хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новому наступлению.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в колонке для журнала Financial Times.



Он отметил, что за последние месяцы в России мобилизовали более 200 тысяч дополнительных войск и продемонстрировали готовность нести большое количество потерь.

"Они стремятся получить больше оружия и боеприпасов от других авторитарных режимов, таких как Иран. Россия надеется заморозить войну, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление", - сообщил Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил России начать вывод оккупационных войск на Рождество как шаг к прекращению конфликта, но Москва это категорически отвергла.

"Это Путин начал войну. Он может покончить с этим сегодня, отведя свои войска из Украины. Сейчас он не проявляет никаких признаков того, что ищет настоящий мир", - подытожил Столтенберг.

Напомним, ранее в Минобороны Украины допустили новое наступление РФ на Киев.

Недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что проведенная в РФ мобилизация была необходима, чтобы продолжить наступление в Украине.