В ГосЧС опубликовали правила безопасности при использовании электрогенераторов, поскольку передвижные электростанции являются источником повышенной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

ГосЧС предлагает покупать только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж и внимательно следовать инструкциям производителя.

Размещение

Генератор необходимо размещать снаружи здания (желательно под навесом) или в отдельном техническом просторном помещении с работающей вентиляцией и возможностью проветривания.

Расстояние от генератора до смежных объектов (зданий, стен с окнами, автомобилей и т.п.) должно быть не менее 6 метров. Допускается устанавливать электрогенератор у сплошных негорючих стенок (без окон) на расстоянии не менее 1 м. Генератор необходимо устанавливать на ровной надежной площадке.

Любое повреждение электрических проводников или оборудования должно быть устранено немедленно.

Подключение

При подключении генератора необходимо соблюдать инструкции. Подключение должен производить квалифицированный электрик.

Необходимо проверить технические характеристики, спецификацию и мощность данной модели генератора и перед подключением надеть сухую защитную одежду (резиновые перчатки, обувь на резиновой подошве, желательно средства защиты органов зрения и слуха).

При подключении электрических устройств необходимо использовать удлинители и кабели высокого качества, без повреждений и порезов. На вилках электроприборов должен быть заземляющий контакт.

Эксплуатация

Эксплуатацию генератора необходимо производить в соответствии с технической документацией и рекомендациями производителя.

Перед пуском генератора необходимо проверить состояние электропроводки и устранить их повреждение. Также необходимо устранить перекручивание проводов, контакт с горячими поверхностями, наличие коррозии на контактах. Электрические элементы генератора должны быть заземлены, также следует избегать контакта силовых контуров генератора с водой и другими предметами.

Генератор не желательно включать в условиях повышенной влажности во время дождя или снега. Также следует избегать контакта с вращающимися элементами генератора.

При работе электрогенератора контролируйте его техническое состояние. В случае обнаружения подтеков топлива, смазки или посторонних звуков, свидетельствующих о его неисправности, немедленно выключите электрогенератор и обесточьте его.

Хранение ГСМ

Горючее и смазочное масло для генератора необходимо хранить отдельно, на расстоянии не менее 10 м до смежных объектов (зданий, автомобилей) в специальных канистрах, предназначенных для хранения топлива за пределами жилой зоны. Безопаснее хранить в проветриваемой отдельно стоящей зоне с навесом с ограниченным доступом для посторонних лиц и детей. Не допускайте пролива топлива и плотно закрывайте канистры. В случае пролива топлива посыпьте место пролива песком, который затем соберите в металлический ящик или ведро.

Действия при возгорании генератора

В случае возгорания генератора каждый гражданин обязан:

немедленно сообщить об этом в ГосЧС по телефону 101. При этом необходимо назвать местонахождение объекта, указать место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также сообщить свою фамилию.

Также необходимо:

обесточить электрогенератор;

принять (по возможности) меры по тушению (локализации) пожара первичными средствами пожаротушения. В таких случаях лучше использовать огнетушители для тушения пожара класса В (горение жидких веществ или твердых растапливаемых веществ). Указанную информацию можно найти на этикетке огнетушителя. Также в других ситуациях возможно использование кошмы или плотного одеяла, которым необходимо накрыть генератор);

при необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы;

организовать встречу подразделений ГосЧС, предоставить им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

Запрещается при использовании генераторов:

вносить изменения в конструкцию генератора;

размещать генератор в замкнутом помещении без вентиляции, а также во взрывоопасной среде, в подвалах и помещениях с возможным пребыванием людей;

курить и пользоваться источниками открытого огня при заправке и эксплуатации генератора;

открывать крышку бака при работающем генераторе;

заправку генератора при работающем или не охлажденном двигателе;

объединять генераторы в цепь;

нахождение рядом с генератором посторонним лицам или животным;

смешивать разные виды смазки и топлива;

превышать максимально допустимый ток выходного разъема генератора.

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