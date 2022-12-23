В Киеве неизвестные засыпали генератор сахаром и оставили весь дом без интернета. Такую историю рассказал журналист Игорь Озадовский.

"Я живу в ЖК, где сейчас, как у всех, перебои. В цоколе соседнего дома ЖЭК, они поставили себе в подвале генератор. От этого же генератора запитали оборудование одного из местных провайдеров. Утром открываю чат нашего ЖК, а там пишет директор ЖЭКа:

"Спасибо тому человеку, который насыпал сахар в бак генератора в ЖЭКе. Вы сделали услугу всему ЖК. От него был запитан интернет", - рассказывает Игорь Озадовский.

В комментариях он предположил, что вандалам не понравилось, что генератор шумел, или они просто сделали это из зависти: "а почему у них есть, а у меня нет".

Большинство комментаторов осудило поступок, но были и другие мнения.

"То есть никого не заинтересовало размещение генератора с нарушением норм пожарной безопасности и потенциальным отравлением жильцов угарным газом? Да и что там с уровнем шума и вибраций в квартирах тоже было бы интересно услышать", - написал Роман Супроткин.

Впрочем, не исключено, что "диверсию" провели жители соседних домов, где могло не быть света. Похожая история была на днях в Тернополе, где соседи добились обесточивания дома, в котором всегда был свет (в отличие от их дома).

Напомним, в Украине на фоне отключений электричества участились случаи отравления угарным газом.

Так, только в ноябре угарным газом отравились 368 человек из-за печного отопления и генераторов.