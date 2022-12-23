Киевляне жалуются, что большое количество терминалов ПриватБанка сегодня в городе не работает. Через терминалы нельзя ни пополнить счет, ни оплатить услуги.

"Страна" обратилась за комментарием в ПриватБанк.

В финансовом учреждении сказали, что проблема, скорее всего, в отсутствии электричества или в отсутствии связи.

"По вашему запросу проверили функционирование парка платежных терминалов — системных сбоев в их работе не зафиксировали. Поэтому, если в каких-то районах Киева аппараты были темными, в нерабочем состоянии, то только по двум причинам: либо из-за проблем со связью (интернетом), либо из-за проблем с электричеством. Других вариантов быть не может", - прокомментировал "Стране" ситуацию пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 тысяч гривен. Раньше лимит составлял 10 тысяч гривен.

Также сообщалось, что за девять месяцев текущего года из банкоматов государственного ПриватБанка украинцы сняли 606,2 миллиарда гривен наличных, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель был 575,8 млрд грн.