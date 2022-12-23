В Закарпатской области мужчина пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет Ка-26.

Об этом государственная пограничная служба Украины 23 декабря пишет в Telegram.

Сообщается, что сотрудники Госпогранслужбы на пункте пропуска "Тиса" заметили, что перевозочные документы на вертолет КА-26 содержат ложные сведения о производителе. Позже это подтвердил и судебный эксперт.

Вертолет изъяли пограничники. Его стоимость оценивается почти в миллион гривен.

Отметим, что КА-26 - это советский многоцелевой вертолёт, разработанный в 1960-е годы. В основном он применялся в гражданских целях.

В октябре мы рассказывали, что на Одесской таможне во время обысков правоохранители обнаружили в контейнере многоцелевой вертолет Ми-2.

Ранее мы писали и о том, что Офис Генерального прокурора разоблачил преступную схему переправки военнообязанных через госграницу на Днепропетровщине. Мужчинам помогали выехать под видом волонтеров.

Также "Страна" сообщала о том, что в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали микроавтобус, четверо пассажиров которого планировали нелегально попасть в Молдову. В отношении 54-летнего перевозчика возбуждено уголовное производство за организацию незаконной переправки лиц через границу.