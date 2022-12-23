Европа пытается нарастить производство боеприпасов в достаточном объеме для Украины и себя, но сталкивается с серьезными трудностями.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в правительственных кругах и оборонной индустрии.

Усилия Евросоюза тормозят отсутствие производственных мощностей, законодательные ограничения, нехватка специализированных рабочих, узкие места в цепочках поставок, высокие затраты на финансирование этой отрасли и даже экологические нормы.

"Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения крупной артиллерийской войны, ни промышленных мощностей для создания таких резервов. Это означает, что НАТО не сможет защитить свою территорию от крупных противников, если на нее сейчас нападут", - сказал бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Германии Нико Ланге.

Немецкие официальные лица на правах анонимности признали, что сейчас Германии в случае нападения России хватило бы снарядов максимум на две недели. Это значительно ниже требований НАТО, согласно которым у членов Альянса должно быть достаточно боеприпасов как минимум на 30 дней боевых действий.

Украина использует в месяц до 40 тысяч артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм. При том что общее годовое производство таких снарядов в Европе составляет около 300 тысяч, сообщил владелец чешского производителя боеприпасов.

По его оценке, даже если война прекратится в одночасье, Европе потребуется до 15 лет, чтобы восполнить свои запасы при нынешних темпах производства.

Ранее мы публиковали статью WSJ о том, что США потребуются годы, чтобы восполнить запасы Javelin, Stinger и дальнобойных ракет после поставок вооружения Украине.

Напомним, по данным NYT, страны НАТО практически исчерпали свои запасы оружия для военной помощи Украине.