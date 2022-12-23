В США предполагают, что ЧВК "Вагнер" отправила на войну в Украине около 40 тысяч заключенных из российских тюрем.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, пишет The Hill.

По оценкам Кирби, всего в войне участвуют около 50 тысяч "вагнеровцев". На оплату своей военной активности в Украине ЧВК ежемесячно тратит 100 млн долларов, заявил он.

"Похоже, господин Пригожин готов просто бросать тела российских граждан в мясорубку в Бахмуте. Около тысячи бойцов "Вагнера" были убиты в этом сражении за несколько последних недель, и мы считаем, что 90% из них были фактически заключенными", - сказал Кирби.

Напомним, в Конгресс США внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Ранее мы писали, что куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагает отправлять на войну в Украине российских женщин-заключенных. Российский бизнесмен считает, что они могут там быть не только медсестрами и связистами, но и войти в состав диверсионных групп и снайперских пар.

Также "Страна" подробно рассказывала, что из себя представляет ЧВК "Вагнер", ее куратор Евгений Пригожин, и какие у них планы.