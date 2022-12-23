Система ПВО Patriot в Украине не будет применяться против иранских дронов-камикадзе. Ее используют только в крайнем случае.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Безусловно, из ПВО Patriot не будут сбивать иранские дроны. Я думаю, что в крайнем случае возможно применение, потому что мы сегодня имеем Iris-T и NASAMS, которые тоже сбивали "Шахеды". Я хочу сказать, что хоть "Шахед" и имеет часть боевого заряда не такую большую, как ракета, но если он попадет в важный объект, то это приведет к большим убыткам, чем мы потеряем ракету", - сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что новый комплекс противовоздушной обороны будет отгонять вражескую авиацию от границ Украины.

Напомним, на днях Госдеп США подтвердил пакет помощи Украине на 1,85 млрд долларов и рассказал, что в него войдет, кроме прочего вооружения, одна батарея ПВО Patriot.

Ранее мы писали, что украинский авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что батареи ЗРК Patriot едва хватит на защиту одного областного города.

Также "Страна" подробно рассказывала, что из себя представляет американская система ПВО Patriot, которая будет передана Украине.