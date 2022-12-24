В Украине выросло количество отравлений угарным газом, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телемарафона.

"В ноябре было зафиксировано около 370 случаев отравления угарным газом. Буквально в первую неделю декабря таких случаев было уже около 100", — свидетельствует Енин.

Наибольшее число отравлений зарегистрировано во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях. Енин обратил внимание также на то, что часто фиксируются взрывы и пожары по причине неправильной эксплуатации альтернативных средств обогрева.

Напомним, мы уже сообщали о том, что на фоне отключений электричества участились случаи отравления угарным газом. ГСЧС связывали участившееся число пожаров с использованием портативных газовых горелок. Правила их эксплуатации описаны здесь.

Кроме того, мы также писали о том, что в воскресенье, 4 декабря, в Киеве на улице Цветаевой, 11 (Троещина) в многоэтажке прогремел взрыв.

Также сообщалось, что 10 декабря в Киеве на на улице Паньковской, 20 произошел взрыв гелиевого аккумулятора в 24-этажном доме. Спасатели эвакуировали 10 человек с верхних этажей.