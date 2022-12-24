В пятницу, 23 декабря, вступил в силу Закон № 2806-IX "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения и противодействия моббингу (травле)". Рада приняла этот Закон 1 декабря.

Теперь такие действия чреваты для рядовых граждан штрафом в размере от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов или общественные работы на срок от двадцати до тридцати часов. Предпринимателям и должностным лицам грозит штраф от ста до двухсот минимумов или общественные работы сроком от тридцати до сорока часов.

Если моббинг был совершен группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, размер штрафа или продолжительность общественных работ возрастает вдвое.

Мы также писали о том, что Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы и общественные активисты.

Также мы сообщали, что Рада разрешила ввозить генераторы и спутниковое оборудование Starlink без пошлины.