Подводим итоги 304-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, отражены атаки в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области - а также Ямполовка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Продолжаются интенсивные боевые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В обоих случаях обстрелам подверглось более десяти населенных пунктов.

Основная масса сообщений о боях - по-прежнему из Бахмута.

Российские военные телеграмм-каналы пишут, что армия РФ и ЧВК "Вагнер" начали наступление от захваченного ими ранее села Курдюмовка не только на север в сторону Клещеевки (с целью охватить Бахмут с юго-запада), но и на юг в сторону Торецка (близ Горловки).

Около Торецка линия фронта с начала войны практически не сдвинулась. И, вероятно сейчас россияне попытаются обойти с северо-запада укрепрайон, который здесь создали ВСУ, и начать штурм города.

Украина наступление противника на торецком направлении не подтверждала.

Также на Донбассе вчера из-за обстрела отключилась одна из крупнейших ТЭЦ. Судя по всему, речь об электростанции в городе Курахово западнее Марьинки под Донецком.

Сегодня был очередной обстрел одного из центральных районов Донецка. Это кварталы, прилегающие к большому ТРЦ "Донецк Сити", куда вчера уже были "прилеты". Зарегистрированы попадания в многоэтажные жилые дома, повреждения кровли, выбитые окна. Во дворах повреждены автомобили.

За минувшие сутки от российских обстрелов погибли пять человек в Херсонской области.

Сегодня удары продолжились и оказались ещё более кровавыми.

В Херсоне после удара по району центрального рынка погибло десять человек. Сообщают, что есть более 50 раненых. Также загорелись 66 автомобилей.

Назначенный россиянами "губернатор" Владимир Сальдо, комментируя удар, заявил, что его якобы нанесли сами ВСУ, чтобы "обвинить вооруженные силы Российской Федерации".

При этом обстрелы Херсона продолжались почти весь день.

Были прилёты и по левому берегу Днепра, который контролирует Россия.

В украинском командовании сегодня предупредили, что Россия может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. Таким образом, вероятно, она рассчитывает достичь "максимального психологического эффекта", предположила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Поступают данные и о том, что ВСУ пытались вчера нанести удары по объектам в Крыму. Вечером в украинских телеграм-каналах прошло видео ночного полета дронов и взрыва, как утверждалось, в районе нефтебазы у села Разливы в Нижнегорском районе. Российские паблики попадания нефтебазы не подтверждали (и данных о пожаре не было). Но подтвердили, что был налет дронов со стороны Одессы, но все они были, как заявляется, сбиты.

Белорусские маневры

Продолжились обсуждения того, чего ждать от Беларуси.

Как заявил командир Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, один мотострелковый батальон и один танковый получили в Беларуси задание выдвинуться в пограничные с Украиной районы.

По этому поводу, "на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта". По слова Наева, отрабатывались элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры.

При этом то, что происходит в Беларуси, украинские власти призывают не драматизировать. О том, что там нет наступательных группировок противника ежедневно сообщает Генштаб ВСУ.

Также развернутый комментарий по этому поводу дал глава военной разведки Кирилл Буданов.

По его словам, вся российская активность в Беларуси имеет целью не готовить наступление на север Украины, а отвлечь солдат из зоны боевых действий на юго-востоке. "Все это элементы дезинформационных кампаний", — сказал Буданов.

Он говорит, что ни одно из российских подразделений не выстроено в штурмовые порядки. Учебные лагеря для российских солдат заполнены вновь мобилизованными гражданскими лицами, которых после завершения обучения отправляют воевать на Донбасс. На полигонах не хватает бронетехники в технически исправном состоянии для проведения атаки.

Буданов сообщил, что Россия пытается обмануть Украину, загружая своих солдат в поезда, которые направлялись в сторону границы Беларуси с Украиной. "Советский Союз использовал аналогичную тактику во время Второй мировой войны, отправляя солдат в бесполезных поездках на поезде, чтобы имитировать атаку или отступление", - напоминает Буданов.

Он рассказал о том, как один поезд с российскими солдатами в Беларуси недавно остановился на полдня у границы с Украиной, а затем вернулся со всеми солдатами на борту. Буданов назвал этот маневр "каруселью".

В то же время американский "Институт изучения войны" считает, что к возможности нового вторжения из Беларуси следует относиться серьезно. Имеющиеся в настоящее время показатели двойственны: некоторые данные о наращивании российского присутствия в Беларуси "похожи на подготовку к новому наступлению".

При этом "серьезных свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси, по-прежнему нет. Но беспокойство по поводу возможности того, что Путин захочет использовать это направление, не является пустой фантазией отдельных украинских лиц", резюмирует "Институт".

В России же утверждение о том, что совместную группировку РФ и Беларуси планируют задействовать на территории Украины, назвали "некорректным". Замминистра иностранных дел Михаил Галузин назвал задачей группировки "при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии".

Оружие для Украины

Вчера вечером нижняя палата Конгресса США проголосовал за федеральный бюджет, где заложены 45 миллиардов на Украину и финансирование связанных с ней расходов.

Таким образом, голосование успели провести до того как палата представителей перейдет под контроль республиканцев.

Но, судя по тональности западных медиа, сейчас вопрос не столько в деньгах, а в производственных мощностях.

Газета Washington Post вчера сообщила, что слабостью США является нехватка артиллерийского снаряжения всех видов. Командующая сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут рассказал изданию, что в настоящее время оборонная промышленность США может произвести за месяц около 14 тысяч снарядов калибром 155 мм.

Неназванный военный источник в свою очередь обратил внимание, что такое количество снарядов украинские военные выпускают за два дня. Правла, советник Офиса президента Алексей Арестович отрицает эту информацию. "Если бы так было, мы бы уже все израсходовали", – сказал он в программе Марка Фейгина.

При этом очевидно, что Украина расходовала не снаряды, сошедшие с конвейера, а выделенные из запасов армии США и других натовских стран. Та же Washington Post сообщает, что Байден вложил в Украину оружия на сумму более 20 миллиардов долларов, из которых 14 миллиардов долларов - это изъятия из запасов Пентагона и только 6 миллиардов - новые контракты на производство оружия.

И когда запасы упали до критической черты, угрожающей обороноспобности Альянса, начались проблемы с поставками - то есть, данные о низких объемах производства в США, вероятно, корректные. Этой проблеме сейчас на Западе посвящают много материалов.

Washington Post далее анализирует, что затяжная война выявила недостатки в стратегическом планировании США и значительные пробелы в оборонно-промышленной базе НАТО. "Запасы многих основных вооружений и боеприпасов близки к истощению, а время ожидания нового производства ракет растягивается на месяцы, а в некоторых случаях и на годы", - сообщает WP.

Главной слабостью остается нехватка артиллерийских боеприпасов всех видов. Кроме того, производственные линии Stinger, в которых нуждается Украина на случай нового российского наступления, давно закрыты. Долго будут поставляться и системы ПВО. "Первые два из восьми обещанных NASAMS недавно прибыли в Украину, но остальные шесть еще не изготовлены, и доставка может занять до двух лет", - пишет издание.

Если разворачивать новое производство - это вопрос даже не месяцев, а лет, то более быстрых решений для помощи Украине в Штатах видят два.

Одно заключается в том, чтобы "побудить европейцев более полно раскрыть свои собственные запасы". А в более отдаленной перспективе - нарастить свои собственные промышленные мощности, "чтобы взять на себя больше бремени".

Второе решение - доведение боевой тактики ВСУ до уровня американской.

"Я думаю, что если мы сможем обучать более крупные формирования — роты, батальоны — тому, как вести огонь, создавать условия для маневра, а затем уметь маневрировать, как вы видели маневры (военных США - Ред.) на поле боя. Тогда вам не понадобится миллион артиллерийских снарядов", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

При этом третье решение, на котором настаивает Украина - передача Киеву натовских танков и самолетов - пока встречает отказ. Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил изданию, что не может быть и речи о поставке даже одного "Абрамса".

Танки, использовавшиеся американскими войсками в Ираке, "было даже для нас тяжело обслуживать и поддерживать. Для них (украинцев - Ред.) это было бы невозможно". Кроме того, "у украинцев сейчас больше танков на поле боя, чем у русских. … Русские любезно пожертвовали много танков", заявил собеседник газеты, говоря о той технике, которую россияне оставили во время отступлений.

Впрочем, Украина не согласна с последним тезисом, заявляя, что для одной крупной операции ВСУ нужна поставка не менее 300 импортных танков. О чем сейчас, как видим, на Западе речи не идет. При этом, с позицией Киева согласен и ряд западных экспертов. По мнению генерала армии США в отставке Барри Маккефри, Украина не может выиграть в нынешней ситуации, пока она находится в обороне.

По его мнению, Украине необходимо перехватить инициативу. Инструментом для этого генерал видит ракеты дальнего радиуса действия класса "земля-земля" (типа ATACMC) и танки М1. И пока их нет, Украина поставила России "шах", но не "мат". Также он сказал, что у Путина есть некая "зловещая весенняя стратегия" для войны в Украине.

Но проблемы со снарядами для артиллерии, как мы вчера рассказывали, есть и в российской армии. Британская разведка считает, что ключевым сдерживающим фактором для наступательных операций РФ в Украине является нехватка у россиян боеприпасов.

"С октября Россия усилила свои силы в Украине десятками тысяч резервистов. Несмотря на сокращение остроты нехватки личного состава, нехватка боеприпасов, скорее всего, остается ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций", - говорится в сегодняшней сводке разведки Британии.

"Россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы можно было проводить крупномасштабные наступательные операции. Уязвимость нынешней оперативной схемы России заключается в том, что даже простое ведение оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительного ежедневного расхода снарядов и ракет", - полагают в минобороны Британии.

Москва пытается эту и другие проблемы решать. В России заявили, что разработали модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" для воздушных носителей и гранатомётов. Об этом сообщил начальник конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова Семен Погорельский.

"Есть модификация, которая стреляет из гранатометов. Есть модификация, которая стреляет с воздушных носителей", — сказал он в эфире Первого канала.

Корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" калибра 152 мм предназначен для поражения целей с первого выстрела. Он оснащен реактивным двигателем для увеличения дальности стрельбы и наводится на цель с помощью лазера. Применяется "Краснополь" артсистемами Д20, "Акация" и "Мста".

Ранее российские военные эксперты называли одной из основных проблем российской авиации недостаточное количество высокоточного вооружения. Видимо, сейчас в РФ пытаются эту проблему решить.

Военные перспективы

В интервью британскому изданию The Guardian глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предсказал, что 2023 год станет решающим моментом в войне, но отказался сообщить, когда и где Украина может начать следующее наступление.

На вопрос, включает ли победа возвращение Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, он ответил: "Абсолютно". The Guardian отмечает, что администрация США прямо не поддержала намерение Зеленского вернуть полуостров — миссия, которая, по мнению большинства аналитиков, будет сложной для украинской армии.

Впрочем, западные аналитики считают, что на войну может уйти несколько лет, и Россия готовится к полной мобилизации ради победы над Украиной. Путин готов "на годы мобилизовать население и экономику России", пишет The Wall Street Journal.

"По словам бывших российских чиновников и людей, близких к Кремлю, Путин полон решимости прижать Украину к ногтю и готов ради этого на годы мобилизовать население и экономику России", - сообщает издание.

Также Wall Street Journal пишет, что в окружении Путина все меньше людей, "не зараженных путинским видением мира, в котором Запад пытается расчленить Россию, а Путин завоеванием соседних стран восстанавливает ее былое величие и историческую справедливость".



"Некоторые ближайшие соратники Путина, как тот же Патрушев, настроены даже решительнее российского президента, говорят они", – говорится в статье.



В последнее время Путин чуть больше стал интересоваться реальной картиной войны, однако он по-прежнему окружен администрацией, которая поддерживает в нем убежденность в том, что Россия победит, несмотря на все человеческие и экономические потери", цитирует газета неназванных "осведомленных собеседников".

При этом, судя по результатам опросов, большинство россиян (71 процент) на данный момент поддерживают войну против Украины. Об этом свидетельствует "Левада-центр". Количество тех, кто войну не поддерживает - 21 процент.

Интересно, сторонников мирных переговоров в российском обществе по-прежнему больше, чем сторонников продолжения войны (50 процентов против 40 процентов). Однако доля сторонников переговоров снижается на протяжении двух последних месяцев после резкого роста в сентябре-октябре.

В декабрьском опросе также был задан открытый вопрос с просьбой к респондентам объяснить свою позицию. Так сторонники мирных переговоров объясняли свое мнение желанием остановить гибель людей. Сторонники продолжения военных действий говорили преимущественно о том, что "начатое нужно довести до конца", "столько уже сделали, что нельзя идти назад", что нужно "давить фашистов", а также о том, что украинцы "не хотят мира сами".

То есть усилия Путина по усилению военной составляющей не будут в обозримой перспективе встречать большого общественного сопротивления в России.