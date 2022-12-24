В боях за Украину погиб один из разработчиков культовой игры S.T.A.L.K.E.R Владимир "Fresh" Ежов.

Об этом сообщает в Facebook военный эксперт Игаль Левин.

Подробности гибели Ежова пока не разглашаются.

Владимир Ежов среди компьютерщиков более известен по никнейму Fresh. Он был геймдизайнером в компании GSC Game World. Кроме серии украинских "Сталкеров" и "Казаков", работал над играми World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu и Sherlock Holmes: Devil's Daughter.

Свой никнейм Ежов взял из американского комедийного сериала "Принц из Беверли-Хиллз". Он рассказывал, что там была сцена, где приезжает такси, на котором было написано "fresh", что перевели как "круто".

Кроме того, фанаты S.T.A.L.K.E.R. не раз видели Ежова непосредственно в игре - его лицо стало прообразом для персонажа по имени Локи.

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