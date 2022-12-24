На войне погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов. Фото: соцсети

В боях за Украину погиб один из разработчиков культовой игры S.T.A.L.K.E.R Владимир "Fresh" Ежов.

Об этом сообщает в Facebook военный эксперт Игаль Левин.

Подробности гибели Ежова пока не разглашаются.

Владимир Ежов среди компьютерщиков более известен по никнейму Fresh. Он был геймдизайнером в компании GSC Game World. Кроме серии украинских "Сталкеров" и "Казаков", работал над играми World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu и Sherlock Holmes: Devil's Daughter.

Свой никнейм Ежов взял из американского комедийного сериала "Принц из Беверли-Хиллз". Он рассказывал, что там была сцена, где приезжает такси, на котором было написано "fresh", что перевели как "круто".

Кроме того, фанаты S.T.A.L.K.E.R. не раз видели Ежова непосредственно в игре - его лицо стало прообразом для персонажа по имени Локи.

Погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов

Ранее мы писали, что накануне под Бахмутом погиб украинский режиссер из Львова Олег Бобало, известный короткометражным фильмом с участием Владимира Зеленского.

Также "Страна" рассказывала, что под Бахмутом погиб актер театра "Черный квадрат" и друг Алексея Арестовича Александр Снигуровский. У него остались жена и маленький сын.

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