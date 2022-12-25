Подводим итоги 305-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском. И стремится улучшить тактическое положение в Купянском направлении.

За минувшие сутки отражены атаки в районах населенных пунктов Лиман Первый (Харьковская область), Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Червонопоповка (Луганская область) и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Марьинка (Донецкая область).

"Страны" сняла видео о ситуации в Бахмуте. В городе большие разрушения.

Американские военные эксперты считают, что скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни - хотя еще рано судить о том, достигло ли кульминации российское наступление.

К такому выводу приходят аналитики Института изучения войны, которые изучили сообщения российских военных блогеров.

Они отмечают, что украинским силам в районе Бахмута удалось немного замедлить темпы наступления россиян. В то же время, 24 декабря ВСУ опубликовали интервью с украинским военнослужащим в районе Бахмута, в котором рассказывается, что российские силы проводят чрезвычайно интенсивные атаки на украинские позиции и показывают небольшой прогресс.

Судя по имеющимся видео, идут сильные обстрелы Марьинки к Западу от Донецка. Ее обстреливают зажигательными боеприпасами. Россияне заявляют, что уже вытеснили украинские войска из центра населенного пункта и контролируют уже боле 80% его территории (Украина это не подтверждает).

Сегодня в Краматорске три ракеты ударили по промышленной зоне города. По предварительной информации, без жертв.

У границы с Беларусью и на северном кордоне с Россией обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. При этом сегодня несколько раз взлетали российские истребители, несущие ракеты "Кинжал", после чего по всей Украине объявляли воздушную тревогу.

В Херсоне сегодня подвели итоги вчерашнего мощного обстрела центра города и остальной территории области. Всего от обстрелов и взрывов погибли 16 человек. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести, сообщили областные власти.

Также вчера под обстрел попало несколько больниц Херсона. Сегодня в городе многие сдают донорскую кровь для раненых.

На запорожском фронте обстрелы не столь интенсивные, но много информации поступает об укреплении позиций россиян. Сегодня назначенные Россией "власти Запорожской области" показали фото оборонительных линий, которые возвели российские войска.

Утверждается, что создание укрепрайонов на захваченных территориях подходит к завершению. Ранее поступали данные, что россияне строят укрепления в Мелитополе. Этот город является ключевым для контроля сухопутного коридора РФ в Крым.

Украинские власти также говорит о том, что россияне перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь. "Большое количество военной техники зашло со стороны России и двинулось через Мангуш в направлении Бердянск/Мелитополь", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отметим, что Мелитополь является ключевым пунктом для удержания Россией сухопутного коридора в Крым, что, исходя из заявлений представителей российских властей является одной из ключевых стратегических задач Москвы.

В тоже время, эксперты предполагают, что ВСУ могут начать наступление на Мелитополь, чтоб этот сухопутный коридор перерезать. Поэтому, вероятно, россияне и перебрасывают на данное направление подкрепления.

Кроме того, во время недавней коллегии минобороны РФ, на которой присутствовал Путин, заявлялось о развертывании трёх мотострелковых дивизий в Херсонской и Запорожской областях.

То есть, здесь РФ создает крупную группировку, чтобы, как минимум, не допустить украинского наступления.

Военные перспективы

Российские войска надеются начать еще одно наступление в дополнение к атакам под Бахмутом и Авдеевкой, заявил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Речь идет о Лиманском направлении.

"Российские оккупанты пытаются продвигаться по трем основным направлениям: Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытается проводить контрнаступательные действия на Лиманском. Украинские военнослужащие, под постоянным шквалом огня, проявляя массовый героизм, не дают врагу прорвать нашу оборону и наносят ему системные потери", - пояснил он.

Контратаки в Лиманском направлении россияне ведут последний месяц. Но это, судя по всему, не является новым наступлением - а скорее всего разновидность активной обороны, чтобы не дать ВСУ подойти ближе к Кременной.

В то же время, официально декларируемая цель России на данном этапе - захват всей Донецкой области. Поэтому Лиман, потерянный россиянами в начале октября, вероятно, попытаются вернуть.

У западных аналитиков тоже есть прогнозы по вероятным планам РФ.

Москва может попытаться возобновить наступление в Украине уже в апреле 2023, прогнозируют немецкие СМИ со ссылкой на аналитиков Минобороны Германии. Рисуются два сценария - более и менее вероятный. В обоих так или иначе задействована Беларусь.

1. По первому варианту, Россия может пойти в масштабное наступление на Донбассе. Действия армии Беларуси будут отвлекающим маневром. Она начнёт развертывать вооружения вблизи границы с Украиной. При этом, аналитики считают, что Лукашенко в войну напрямую не ввяжется. Этот сценарий рисует Neue Zürcher Zeitung.

2. Второй вариант обозначается как маловероятный, поскольку он гораздо более масштабен и потребует от России привлечения больших ресурсов и всеобщей мобилизации. Согласно этому сюжету, который рисует Kreiszeitung, Беларусь вступает в открытую в войну против Украины.

В таком случае белорусские войска пошли бы в наступление на Киев, а россияне - наступали бы по всему Донбассу. Также возможен удар и по западу Украины, чтобы отрезать поставки техники от партнеров и заставить Украину капитулировать.

Впрочем, авторы этой публикации признают, что реализация такого плана потребует "намного больше солдат, чем сейчас", а согласно последним выступлениям российских лидеров, речь о значительном увеличении Вооруженных сил РФ (помимо уже проведенной частичной мобилизации) не идет.

При этом Украина, судя по всему, начала снова форсировать мобилизацию. Уже который день появляются новые видео с раздачей повесток на улицах. Такая информация поступала из Черновцов, Харькова, а сегодня опубликовали ролик с военными на рынке в Северном микрорайоне Днепра.

При этом в Минобороны опровергли слухи о том, что с нового года начнется новая волна мобилизации. Правда, добавили, что мобилизационные планы откорректированы с учетом российской мобилизации, где призвали 300 тысяч новобранцев.

Из чего следует, что и в Украине будут добирать новых призывников. И, хотя прямо этого не заявлялось, но возвращение на улицы военных патрулей с повестками, подтверждает, что ВСУ нуждается в дополнительных мобилизованных.

Украинская дилемма Китая

Вчера и сегодня прозвучали два заявления Китая, которые касались Украины и России. Тональность этих заявлений была в чем-то противоречивой.

Новый посол Китая в Евросоюзе Фу Конг дал интервью, из которого следовало, что война в Украине, начатая Россией, портит отношения Пекина и ЕС.

Дипломат рассказал, что на второй день после вторжения России Си Цзиньпин имел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

"Во время этого разговора председатель Си четко высказался за поиск мирного решения. Он подчеркнул, что Китай не получает выгоды от войны и не заинтересован в продолжении конфликта", - заявил Фу Конг.

По его словам, "и Украина, и Россия - хорошие друзья Китая. Поэтому Китай не хочет выбирать между друзьями и с самого начала выступает за мирное решение "так называемой спецоперации". Пекин, заявил посол, выступает за поиски мира с 25 февраля.

Он добавил, что война в Украине не приносит никакой выгоды Китаю, отметил он, добавив, что его страна рассматривает себя как "побочную жертву от этого кризиса". Украинская ситуация поставила Китай в очень сложное положение с политической точки зрения и значительно усложнил отношения с Европой.

И, хотя дальше он обвинил США в том, что они заинтересованы в продолжении конфликта для снижения конкурентоспособности Европы, в заявлениях посла читались и завуалированные претензии к России.

Но сегодня поступило еще одно заявление из Пекина - уже от главы китайской дипломатии Ван И. Он дал понять, что война в Украине не повлияла на отношения Китая с Россией.

"Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры", - заявил Ван И.

По его словам, "КНР и Россия твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны". Он также заявил о росте товарооборота и расширении расчетов без участия доллара и евро.

На самом деле, противоречий между этими двумя позициями нет.



С одной стороны, Китай действительно входит в глобальное противостояние со Штатами и видит Россию в этом деле важным союзником. О чем и заявил министр иностранных дел КНР.



С другой стороны, последствия войны в Украине (по крайней мере на данный момент) ведут в этом противостоянии к укреплению позиций США, а не Китая. Особенно четко это видно по Европе. Она является для КНР важным торговым партнером. И Пекин, также как и Россия, был заинтересован в том, чтобы Европа дистанцировалась от США и проводила в отношении незападных стран свою независимую политику, а не двигалась в фарватере Вашингтона.

Однако война в Украине резко усилила зависимость ЕС от Штатов по всем направлениям – и экономическому, и военному, и политическому. И, соответственно, пространство для самостоятельного от американцев маневра в отношениях с Китаем у ведущих стран ЕС стало гораздо меньше (хотя, судя по постоянным контактам Шольца и Си Цзиньпина, оно все еще сохраняется).



Поэтому посол Китая в ЕС и назвал свою страну "жертвой" войны и постарался максимально от нее дистанцироваться.



Этим же объясняется и отношение Пекина к войне буквально с первых же ее дней – конфликт нужно закончить как можно быстрее, он не должна привести к глобальной эскалации (отсюда и позиция КНР против использования ядерного оружия), однако при этом нужно учесть и интересы России, чтоб исход войны не выглядел триумфом США (что Китаю, понятное дело, не нужно).



Теоретически, если на Западе вдруг также возобладают настроения на окончание войны, то, при синхронном давлении с двух сторон, ее действительно можно будет на тех или иных условиях остановить. Но до этого еще далеко. Да и условия, которые бы устроили всех участников пока также не просматриваются.