Скончался известный российский юморист и звезда передач "Кривое зеркало" и "Аншлаг", один из братьев Пономаренко - Александр. Ему было 55 лет.

О смерти артиста сообщил российским СМИ его брат-близнец Валерий Пономаренко.

Братья Пономаренко являлись лауреатами международного конкурса "Кубок юмора-99" и фестиваля сатиры и юмора "Золотой Остап-2001".

Александр Пономаренко узнал о диагнозе (рак желудка 4 стадии с метастазами в легкие) полтора года назад. За это время он испробовал и традиционные, и нетрадиционные способы лечения.

Семья нашла клинику в Германии, где были готовы попробовать новый препарат в курсах химиотерапии – в надежде, что это продлит жизнь. В ноябре был начат сбор 2-х миллионов рублей на лечение за границей. Братья работали только вдвоем – репертуара на одного артиста у Валерия не было. Поэтому и зарабатывать он не мог, но друзья и коллеги помогали деньгами Александру.

Известно, что Пономаренко перенес 10 курсов химиотерапии, однако болезнь оказалась сильнее.

Место и дата похорон на данный моменты неизвестны. Эта информация будет сообщена дополнительно.

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